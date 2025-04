Alfons Mucha, il poliedrico artista ceco, ha rappresentato un punto di svolta per le arti figurative tra fine Ottocento e inizio Novecento. Con le sue opere litografiche e le sue suadenti protagoniste è diventato un simbolo dell’Art Nouveau. Precursore della ricercatezza moderna in ambito pubblicitario, è portatore di uno stile unico e assoluto, un marchio fonte d’inesauribile ispirazione. Il suo percorso artistico ha attraversato fondamentali momenti di passaggio, sia a livello storico che socio-culturale. Dalla concitazione propria del fin de siècle, alla disperazione della Seconda guerra mondiale. A Palazzo dei Diamanti, a Ferrara, fino al 20 luglio, gli viene dedicata un’esposizione monografica. Mentre, dal 17 aprile, sarà possibile visitare, presso i Musei reali di Torino, la mostra Da Botticelli a Mucha. Bellezza, Natura, Seduzione.

Alfons Mucha: dall’amata Cechia alla luminosa Parigi

Alfons Mucha si forma in un contesto che sicuramente ne influenzerà pensiero e arte. Infatti, l’artista nasce in Moravia, regione nell’odierna Repubblica Ceca, nel 1860, quando il paese ancora non aveva conquistato l’indipendenza e faceva parte dell’Impero austro-ungarico.

La causa slava lo accompagnerà per tutta la vita, tanto da essergli d’ispirazione per un’opera monumentale, Epopea Slava. Mucha ci lavorerà dal 1910 al 1928, anno dell’esposizione a Praga, in occasione del decimo anniversario dell’indipendenza della Cechia dagli austriaci. Si tratta di 20 tele che documentano passaggi fondamentali della storia del paese, con particolare attenzione alla cultura, il folklore e le lingue dei popoli slavi. Lo scopo dell’artista è celebrare la fratellanza fra tutti i popoli della Slavia, un vasto territorio che va dalla Polonia al Montenegro.

Nonostante il legame profondo con la madrepatria, il pittore e scultore si forma artisticamente prima a Vienna, vivace metropoli dell’epoca, e poi a Parigi, dove avviene la sua consacrazione. Qui viene ingaggiato dalla più importante attrice teatrale di tutta Europa, la divina Sarah Bernhardt. Artista dall’incredibile talento che, grazie ai manifesti promozionali in cui verrà immortalata da Mucha, diventerà una star di fama mondiale, oltre che un simbolo dell’Art Nouveau. In queste rappresentazioni, che diventano un marchio di fabbrica, la figura femminile viene esaltata in pose di grande autorevolezza e, allo stesso tempo, voluttuosità. Il primo e più celebre è il manifesto di Gismonda (1894-1895).

L’Art Nouveau e la natura come forza dirompente

Lo stile dell’artista si inserisce perfettamente nel movimento artistico che caratterizza l’epoca, l’Art Nouveau. Ne fanno parte i pittori Gustav Klimt ed Egon Schiele, ma anche gli architetti Antoni Gaudì e Pietro Fenoglio. Il movimento abbraccia tutte le arti, dall’architettura alla pittura, al design in maniera estesa. E nasce dalla disillusione per la rivoluzione industriale di fine Ottocento. A essere rifiutata è la serialità propria dei prodotti industriali. Infatti, gli artisti si dedicheranno anche alla realizzazione di numerosi utensili artigianali per l’uso quotidiano. Lo stesso Mucha creerà molti oggetti, e anche una collezione di gioielli.

L’obiettivo dichiarato è la rottura con il passato e i suoi stilemi. Gli artisti non si propongono più di riprodurre fedelmente la realtà circostante ma di rendere la natura protagonista in contrapposizione agli edifici urbani, attraverso linee ondulate che si ispirano alla sinuosità degli elementi vegetali. L’aspetto puramente decorativo e la volontà di coinvolgere emotivamente lo spettatore sono centrali per l’Art Nouveau.

La natura è intesa come forza vitale e spirituale. Infatti, molti artisti dell’epoca sono interessati all’occulto e allo spiritismo. Mucha, iscritto alla Massoneria, realizzerà il volume illustrato Pater, in cui raffigura le sette fasi della preghiera del Padre Nostro, come percorso di elevazione spirituale.

In Italia, l’Art Nouveau prende il nome di stile Liberty, e arriva tardi rispetto al resto d’Europa, durante l’Esposizione internazionale d’arte decorativa moderna di Torino, nel 1902. Nella città piemontese, viene realizzato l’edificio simbolo del Liberty, Casa Fenoglio-Lafluer, progettato dall’architetto Pietro Fenoglio nello stesso anno. A Roma, invece, è possibile visitare un intero quartiere in stile Liberty, il suggestivo Quartiere Coppedè, che prende il nome dall’architetto che lo ha ideato. Altri esempi, in Europa, sono Casa Batllò e la Sagrada Familia a Barcellona, oppure l’Edificio Lavirotte a Parigi.

L’avanguardia pubblicitaria di Alfons Mucha

Inizialmente, sono state le campagne pubblicitarie a rendere famoso Alfons Mucha. A Parigi, le locandine pubblicitarie e la tecnica della litografia – tecnica di stampa chimico-fisica – vivono un grande sviluppo a partire dal 1890. Mucha utilizza la tecnica litografica, prima per realizzare le locandine per la divina Sarah, in seguito per le numerose campagne pubblicitarie che gli vengono commissionate. Parliamo di manifesti per la vendita di sigarette, champagne, cioccolato, biciclette.

Tra i più celebri, quelli commissionati dalla ditta di champagne Moët & Chandon, oppure dalla rinomata ditta di biscotti Lefèvre-Utile, ma anche dalle aziende di profumi e prodotti cosmetici di lusso. Senza dubbio, però, l’azienda più famosa a richiedere la sua collaborazione è stata la Nestlé.

In tutti i manifesti, protagonista è una figura femminile che languidamente gioca con l’oggetto da reclamizzare, il quale quasi scompare dall’affiche, perché tutta l’attenzione è concentrata sulla donna-ninfa al centro della rappresentazione. Nasce, così, una nuova strategia di comunicazione, che sfrutta la sensualità femminile e la provocazione dell’inserire le donne in contesti inusuali per loro, all’epoca. Donne che fumano, bevono alcolici, flirtano o vanno in bicicletta.

Una riflessione sulla rappresentazione femminile

Come già detto, la figura femminile è utilizzata per attrarre i consumatori, i quali sono essenzialmente uomini. Quindi, la sensualità e la provocazione hanno un ruolo centrale. D’altronde, di lì a poco l’immagine della donna diventerà personificazione della Patria, nei programmi di propaganda bellica dei maggiori Stati europei. L’espediente femminile sarà poi ampiamente utilizzato nelle campagne pubblicitarie, fino ai nostri giorni.

L’aspetto davvero innovativo del lavoro di Alfons Mucha, allora, risiede nelle sfumature che caratterizzano le figure femminili. Queste vengono rappresentate in uno “stato di natura”, dove le convenzioni sociali vengono meno. Anche nei ritratti in cui le donne sono inserite in un contesto materno e domestico, la loro essenza è ultraterrena, simil-divina. Sembra quasi che tutte esprimano disinteresse rispetto al ruolo e allo scopo che sono chiamante a perseguire. Lo sguardo è sempre altrove, non si rivolge mai direttamente al consumatore.

Il carattere stilizzato e floreale delle rappresentazioni femminili si rifà alle protagoniste dei dipinti preraffaelliti, che già avevano rivoluzionato il concetto di femminilità a metà Ottocento. Le donne sono raffigurate come ninfe della tradizione celtico-medievale, con accenti di neoclassicismo. A differenziare, però, le opere di Mucha sono i colori accesi e, di conseguenza, la vivacità e vitalità che viene trasmessa a chi osserva.

Lo stile dell’artista ceco non ha eguali e si fa promotore di un ideale che vede l’arte come fonte di progresso e pace fra i popoli. Mucha, nel 1939, assisterà all’occupazione della Cechia da parte dei nazisti e sarà imprigionato dalla Gestapo per le sue idee patriottiche. Morirà lo stesso anno, prima di poter vedere la fine della guerra.

Martina Portello