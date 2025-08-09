La qualità degli alimenti che mettiamo nel piatto, e non solo l’equilibrio tra i nutrienti o il semplice conteggio calorico, può influire in maniera significativa sul peso corporeo e sul controllo dell’appetito. Questo è quanto suggerisce una recente ricerca condotta dall’University College London, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine, che apre una riflessione sul ruolo degli alimenti ultra-processati nelle dinamiche dell’obesità e della gestione del peso.

Contrariamente a quanto si è soliti pensare, non basta attenersi alle linee guida nutrizionali in termini di proporzioni tra carboidrati, grassi e proteine per ottenere risultati ottimali in termini di dimagrimento. Secondo i dati emersi dallo studio britannico, è fondamentale anche considerare il grado di lavorazione degli alimenti consumati. In particolare, prediligere cibi minimamente elaborati può avere un impatto sorprendentemente maggiore sulla perdita di peso rispetto al consumo di alimenti industrialmente processati, pur a parità di apporto nutrizionale.

Una ricerca controllata su 55 persone

Lo studio ha coinvolto cinquantacinque volontari, suddivisi in due gruppi distinti. Per un periodo di otto settimane, ciascun partecipante ha seguito una dieta differente, progettata però con criteri nutrizionali analoghi: in entrambi i casi, i regimi alimentari rispettavano le raccomandazioni ufficiali del Servizio Sanitario inglese, garantendo un bilanciamento adeguato di grassi, carboidrati, proteine, sale e fibre.

La differenza cruciale stava nella natura dei cibi inclusi nei due piani alimentari. Un gruppo ha seguito una dieta basata prevalentemente su alimenti minimamente lavorati, come frutta, verdura fresca, cereali integrali, legumi e proteine poco manipolate (carne e pesce freschi, uova). L’altro gruppo ha invece ricevuto pasti ad alto contenuto di alimenti ultra-processati: prodotti da forno confezionati, snack industriali, piatti pronti surgelati, bevande zuccherate e simili.

Un aspetto importante dello studio è che ai partecipanti non sono stati imposti limiti nelle quantità di cibo da consumare. I pasti, forniti direttamente a domicilio dai ricercatori, potevano essere consumati liberamente, secondo l’appetito e le abitudini individuali.

Risultati sorprendenti: perdere peso senza restrizioni

Al termine delle otto settimane, i risultati hanno mostrato una differenza tangibile tra i due gruppi. Coloro che avevano seguito la dieta a basso contenuto di cibi ultra-processati avevano perso in media il 2% del loro peso corporeo, mentre nel gruppo che aveva assunto alimenti più elaborati la perdita di peso media si era fermata all’1%.

Questa discrepanza potrebbe sembrare modesta a una prima lettura, ma assume un significato importante se si considera che nessuno dei partecipanti ha seguito un regime ipocalorico forzato. L’unica vera differenza stava nella composizione qualitativa degli alimenti.

Non solo: i partecipanti del primo gruppo hanno riportato una maggiore sensazione di sazietà e un minor numero di episodi di fame nel corso della giornata, suggerendo che gli alimenti minimamente lavorati possano contribuire a regolare l’appetito in modo più efficace rispetto ai loro omologhi industriali.







Che cosa sono i cibi ultra-processati?

L’espressione “cibi ultra-processati” si riferisce a una categoria di prodotti alimentari che subiscono una lunga serie di trasformazioni industriali. Tra gli ingredienti più comuni figurano additivi chimici, emulsionanti, coloranti, conservanti, aromi artificiali e altri composti che mirano a migliorare il gusto, la conservabilità e l’aspetto del prodotto finale.

Questi cibi spesso contengono anche elevate quantità di zuccheri aggiunti, grassi saturi e sale, elementi notoriamente associati a patologie metaboliche come obesità, diabete di tipo 2 e ipertensione. In più, la loro struttura e densità energetica possono interferire con i segnali naturali di sazietà del corpo, inducendo a mangiare di più senza rendersene conto.

Gli alimenti ultra-processati sono onnipresenti nella dieta moderna, soprattutto nei Paesi industrializzati, e rappresentano una quota significativa dell’apporto calorico giornaliero per milioni di persone. Pane confezionato, cereali da colazione zuccherati, bevande gassate, merendine, piatti pronti e snack vari sono solo alcuni esempi di questa categoria.

Ridurre il consumo di cibi ultra-processati non è solo una sfida individuale, ma anche una questione di politica alimentare. Il basso costo, la lunga conservazione e la grande disponibilità di questi prodotti li rendono particolarmente appetibili, soprattutto per le fasce di popolazione a basso reddito o con meno accesso a cibo fresco e di qualità.

Questo porta a una ineguaglianza nutrizionale che si riflette nei tassi più elevati di obesità e malattie croniche tra i gruppi sociali più svantaggiati. Le istituzioni pubbliche dovrebbero quindi considerare con maggiore attenzione interventi mirati a limitare l’accesso e la promozione di cibi ultra-processati, promuovendo allo stesso tempo la distribuzione capillare di alimenti freschi e naturali.

Patricia Iori