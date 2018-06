Alitalia, ecco svelate in anteprima le bozze delle nuove divise ideate da Alberta Ferretti.

La celebre designer è stata nominata lo scorso novembre dai commissari di Alitalia per ridisegnare le divise che presenterà ufficialmente il 15 giugno .

La stilista ha dichiarato:

” Questo è un progetto unico ed emozionante che ho preso a cuore sin dal primo momento”.

Come darle torto, le è stata affídata una grande responsabilità. Non deve essere facile farsi ambasciatrice dell’italianissima compagnia di bandiera e far dimenticare le tanto criticate divise ancora in uso. Sono infatti trascorsi appena due anni da quando Ettore Bilotta vestí di rosso e verde gli equipaggi nostrani, lasciando perplessa tra critiche e ammirazioni l’ opinione pubblica .

L’eleganza in stile anni ’50 delle giacche avvitate e del cappellino retró, unitamente al color bordeax dei collant fu argomento di conversazione per settimane. Per non parlare delle proteste sindacali indette dagli stessi dipendenti.

L’era di Etihad fu segnata proprio dalle divise . Con Alberta Ferretti tutto ció lascerà il posto a linee morbide e pulite ed al piú classico dei blu, il Navy. Gli eleganti completi, ideati con il mantra del less is more, potranno essere indossati con disinvoltura anche al di fuori del lavoro. Insomma un ritorno alla semplicità tutta italiana.

Intanto la ditta produttrice delle ormai vecchie divise, minaccia di denunciare Alitalia per il mancato pagamento di una tranche delle commesse.

Alitalia, già commissariata per il rischio bancarotta deve ancora pagare i fornitori. Ora si avvale di una valida scusa:gli indumenti si logorano troppo velocemente tanto da preferire ai costi del riassortimento quelli di un restyling totale.

Si tratta di una mossa non chiara, anziché tagliare le spese, come ci si aspetta, Alitalia rilancia il suo brand. Punta sullo stile e sui volti noti che negli ultimi mesi hanno fatto parte della campagna pubblicitaria .

Inutile dirlo, si tratta di un polverone scatenato giá da molti e pronto a dissolversi come una tempesta di sabbia nel deserto.

Margherita Roseto