E alla fine arriva Black Mirror : USS Callister, la recensione del primo episodio

Ma è tornato davvero come lo conoscevamo agli esordi? Decisamente no. La comunione fra Netflix e questo show ha fatto rabbonire sicuramente Charlie Brooker ed i suoi sceneggiatori che, già dalla partenza, ci regalano un episodio sì degno di nota ma non quello che chiaramente abbiamo avuto la possibilità di veder nascere sotto i nostri occhi.

USS CALLISTER narra di un programmatore geniale di nome Robert Daily (Jess Plemmons) che, preso in giro dai suoi colleghi d’ufficio e sfruttato per far soldi dal suo collaboratore, decide di elaborare un codice per inventare una versione alternativa del suo famoso videogame Infinity ma ambientato nello spazio (come molti già hanno fatto notare è chiaramente ispirato a STAR TREK).









In questa navicella, chiamato USS CALLISTER, Daily detto Capitano Daily è un vero e proprio dittatore senza scrupoli che riversa tutti i soprusi subiti in ufficio sugli avatar dei suoi colleghi, riprodotti attraverso il loro DNA rubato. Nella flotta spaziale, gli avatar COSCIENTI non sanno assolutamente nulla di quello che succede loro nella vita reale fino a quando…

SPOILER ALERT: DA QUESTO MOMENTO IN POI SARANNO FATTI SPOILER SULL’EPISODIO, IL MIO CONSIGLIO E’ QUELLO DI CORRERE A VEDERLO

Fino a quando, l’arrivo della una nuova sottoposta Nanette (di cui Daily è innamorato nel vero mondo) decide di volersi liberare dal Capitano ricercando un contatto con la sua Nanette esterna. In questo episodio, possiamo mettere in conto diverse citazioni sia a Westworld (con il personaggio di Jimmi Simpson come collegamento) che a Fargo (con Jesse Plemmons come congiungimento). Gli avatar di Daily ricordano molto gli androidi di Westworld principalmente per la loro presa di coscienza e ribellione verso chi comanda, pur essendo soltanto copie di qualcuno di reale nel mondo fuori. Di Fargo, invece, ritroviamo la ricerca spasmodica di dare un senso alla propria vita attraverso la libertà di scelta e non il semplice Caos fuorviante.

BLACK MIRROR 4 CITA BLACK MIRROR (E NETFLIX)

In USS CALLISTER Netflix cita Netflix e Black Mirror cita Black Mirror. L’effetto è un po’ dejavù e non completamente riuscito nonostante la puntata sia costruita egregiamente dal punto di vista narrativo. Le linee di confine fra Bene e Male qui sono molto ben delineate (La flotta è il Bene e Il Cattivo è proprio il Buon Daily assetato di vendetta). Ed anche la punizione arriva. Con effettodejavù di White Christmas. Daily, infatti, non riesce a fermare la sua finta flotta che vuole liberarsi di lui attraversando la backdoor per l’updgrade di Infinity. E alla fine? Alla fine il Bene trionfa e il Capitano riceve una punizione eterna: rimanere per sempre intrappolato nel gioco (anche PlayTest qui è molto citato insieme a San Juniper e le sue vite alternative).

UNA SAN JUNIPERO ALL’INVERSO

Tutti gli appassionati di Black Mirror saranno rimasti più o meno sconvolti da San Junipero, un episodio che fece molto parlare di sè l’anno scorso. Qui, la ritroviamo all’inverso: le due ragazze grazie al gioco possono stare insieme per sempre. Daily, invece, viene punito per i suoi abusi non ricevendo mai più giustizia.

IL FINALE E’ GIUSTO? Se dovessimo pensare ai trascorsi di questo show, non ci saremmo aspettati molto un plot twist del genere ma il primo episodio soddisfa abbastanza. Staremo a vedere come continuerà la stagione.

GIULIA D’ALTERIO