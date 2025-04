Il numero degli sfollati nel 2024 conferma un anno tragico per le migrazioni forzate: secondo le ultime stime delle Nazioni Unite, ben 122 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa di guerre, disastri climatici, fame e povertà. Un dato drammatico che evidenzia come i conflitti armati e la crisi ambientale stiano accelerando la più grave emergenza umanitaria dei nostri tempi ed hanno creato una crisi sempre più grave. Di fronte a spostamenti di popolazioni senza precedenti, l’ONU lancia un appello urgente, sopratutto dopo la raccolta di dati degli sfollati nel 2024: serve cambiare approccio e puntare sulla piena integrazione dei rifugiati, nonostante il calo degli aiuti internazionali.

Cresce la crisi degli sfollati nel 2024 a livello mondiale

Il 2024 si sta rivelando un anno drammatico per gli spostamenti forzati di popolazione. Secondo il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, guidato da Bob Rae, ben 122 milioni di persone hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa di conflitti armati, disastri naturali legati alla crisi climatica, insicurezza alimentare e condizioni di povertà estrema. Si tratta di una cifra impressionante che racchiude solamente il numero degli sfollati nel 2025, e che mostra come i flussi migratori stiano assumendo dimensioni senza precedenti nella storia contemporanea.

Le cause degli spostamenti forzati

Guerre regionali, instabilità politica e fenomeni meteorologici estremi, amplificati dai cambiamenti climatici, rappresentano i principali motori di questa nuova ondata di sfollati nel 2024. Dalla siccità devastante nel Corno d’Africa ai conflitti persistenti in Medio Oriente e Africa Sub-sahariana, fino agli effetti a lungo termine di eventi catastrofici come inondazioni e uragani, il panorama globale si sta trasformando in un mosaico di crisi sovrapposte.

La fame e la povertà agiscono poi come fattori moltiplicatori, spingendo intere comunità ad abbandonare le loro terre d’origine nella disperata ricerca di condizioni di vita migliori.

Il peso sui Paesi a basso e medio reddito

Un dato particolarmente significativo che può definirsi causa degli sfollati nel 2024 riguarda la distribuzione geografica dei rifugiati: il 70% di loro si trova in nazioni a basso e medio reddito. Questi Paesi, spesso già alle prese con fragilità economiche e infrastrutturali, si trovano a sostenere il peso principale dell’accoglienza, nonostante abbiano meno risorse a disposizione. Questa dinamica solleva interrogativi urgenti sull’equità del sistema internazionale di gestione dei rifugiati e sulla necessità di maggiore sostegno da parte della comunità globale.







La risposta dell’ONU: serve un cambio di approccio

In un quadro aggravato dai tagli agli aiuti umanitari, l’ONU sollecita una revisione profonda delle politiche di accoglienza. Non basta più fornire assistenza d’emergenza; è necessario pensare a strategie di integrazione a lungo termine che permettano ai rifugiati di ricostruirsi una vita dignitosa nei Paesi ospitanti.

L’obiettivo a medio e lungo termine a cui si punta è quello di superare il concetto di emergenza, proprio per non farla diventare una costante, un problema sistemico. La cura e la soluzione si trova negli investimenti nell’inclusione sociale, nei diritti materiali come la salute, l’istruzione, una casa, una sicurezza a 360 gradi per tutte quelle persone che vivono nelle fragilità.

I tagli agli aiuti e le conseguenze

La diminuzione dei finanziamenti internazionali destinati agli aiuti umanitari rischia di trasformare una situazione critica in una catastrofe. Senza risorse adeguate, i programmi di assistenza alimentare, sanitaria e scolastica vengono drasticamente ridotti, lasciando milioni di rifugiati in condizioni di vulnerabilità estrema. Gli operatori umanitari avvertono che il rischio è la creazione di una “generazione perduta”, composta da bambini e giovani privati di istruzione e opportunità.

Il futuro non appare roseo. Secondo le previsioni delle Nazioni Unite, il numero di sfollati continuerà a crescere, trainato da conflitti irrisolti, instabilità politica e dagli effetti sempre più devastanti del cambiamento climatico. Senza interventi coordinati e investimenti strutturali, il fenomeno degli sfollati nel 2024 rischia di diventare, nei prossimi anni, una delle più grandi emergenze umanitarie del nostro secolo.

Con questo allarme, l’ONU invita i governi di tutto il mondo a non voltarsi dall’altra parte. Occorre affrontare la crisi degli sfollati con politiche innovative e solidali, promuovendo non solo l’accoglienza temporanea ma anche soluzioni di lungo periodo capaci di offrire stabilità e dignità a milioni di persone. «Non possiamo permettere che la sofferenza umana diventi la nuova normalità», ha concluso Bob Rae. «Abbiamo il dovere morale e politico di agire ora».

Lucrezia Agliani