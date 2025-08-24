Negli ultimi mesi diversi avvistamenti hanno destato stupore e curiosità sulle coste spagnole: piccoli molluschi marini, conosciuti come draghi blu (Glaucus atlanticus), sono comparsi in più località balneari. Sebbene non superino i quattro centimetri di lunghezza, la presenza dei draghi blu in Spagna ha spinto le autorità locali a chiudere temporaneamente alcune spiagge, per tutelare i bagnanti.

Avvistamenti dei draghi blu in Spagna sono stati registrati a Guardamar del Segura, nei pressi di Alicante, a Línea de la Concepción, a Valencia e persino sulle isole di Lanzarote e Maiorca. In particolare, nelle Baleari il loro ritorno ha un significato storico: non se ne segnalavano esemplari dal lontano 1916.

Tra mito e scienza: perché si chiamano draghi blu

Il soprannome non è casuale. Il corpo del Glaucus atlanticus ha forme allungate e protuberanze simili a piccole ali, i cerata, che ricordano la silhouette di un drago in miniatura. Il colore va dal blu intenso all’argento, con sfumature cangianti che lo rendono tra gli organismi marini più spettacolari. In realtà, più che draghi sono lumache di mare appartenenti all’ordine dei nudibranchi, molluschi gasteropodi privi di conchiglia.

Questi animali galleggiano a pancia in su, lasciandosi trasportare dalle correnti oceaniche, un comportamento che li rende ancora più enigmatici agli occhi di chi li incontra per la prima volta.







Adattamenti evolutivi sorprendenti

Il colore del drago blu non ha solo una funzione estetica: è un raffinato esempio di adattamento evolutivo. Il ventre, rivolto verso la superficie, mostra tonalità blu e azzurre che lo mimetizzano con il mare osservato dall’alto; la parte dorsale, invece, è argentata, così da confondersi con la luce che filtra nell’acqua quando viene osservato dal basso.

Una strategia analoga a quella dei pesci azzurri, come sardine e alici, che sfruttano la colorazione per proteggersi da predatori e nascondersi alle proprie prede.

Ciò che rende il Glaucus atlanticus ancora più interessante è la sua dieta. Questo mollusco si nutre principalmente di caravelle portoghesi (Physalia physalis), organismi marini coloniali famosi per la loro pericolosità. Pur non essendo letali, le caravelle sono estremamente urticanti per gli esseri umani. Il drago blu non solo le consuma, ma immagazzina nelle proprie appendici le cellule urticanti – le cnidocisti – e le riutilizza come arma di difesa. In questo modo diventa a sua volta pericoloso, anche se in proporzioni minori rispetto alla sua preda.

Quanto sono pericolosi per l’uomo?

Secondo gli esperti, la puntura di un drago blu può provocare bruciori, irritazioni cutanee e in alcuni casi reazioni più serie, simili a quelle causate da insetti come api o calabroni. Juan Lucas Cervera, professore di biologia marina all’Università di Cadice, ha tuttavia precisato che i rischi sono ridotti e «non paragonabili alla gravità di una puntura di caravella portoghese».

Nonostante ciò, diversi sindaci della Comunità Valenciana hanno deciso di chiudere le spiagge in via precauzionale, una misura che molti scienziati hanno definito eccessiva ma comprensibile. In Spagna, dopo secoli di assenza, erano riapparsi già nel 2023, per poi tornare nuovamente quest’anno, destando stupore tra ricercatori e appassionati.

I consigli delle autorità e degli esperti

Le istituzioni locali hanno diffuso avvisi alla popolazione invitando alla prudenza: in caso di avvistamento non bisogna mai toccare l’animale, ma segnalarlo immediatamente ai bagnini o alla guardia costiera. In caso di puntura, la raccomandazione è di sciacquare la parte colpita con acqua salata e rivolgersi a un medico. L’apparente fragilità e la bellezza di questi molluschi potrebbero spingere soprattutto i bambini a raccoglierli, ma il rischio per la salute è reale e non va sottovalutato.

I draghi blu in Spagna, tra bellezza e pericolo

I draghi blu in Spagna incarnano il doppio volto della natura marina: da un lato l’incanto dei loro colori brillanti e della forma quasi aliena, dall’altro il veleno che custodiscono e rilasciano se minacciati. Pur essendo creature placide, quando disturbate possono scaricare improvvisamente le sostanze urticanti accumulate, provocando lesioni cutanee anche gravi.

Nonostante le precauzioni e gli allarmi, la loro comparsa rappresenta un’occasione unica per osservare da vicino un animale raro, che racconta la complessità e la fragilità degli equilibri marini.

Lucrezia Agliani