Allarme nel mondo hard: morte cinque pornostar in meno di tre mesi

Il mistero si infittisce. Dopo la morte di quattro pornostar negli scorsi mesi, ecco la quinta arrivata appena tre giorni fa. Numeri impressionanti, che fanno riflettere circa un problema ormai sempre più reale, di cui però non si conoscono tuttora le cause precise.

Partendo dall’ultimo decesso, si tratta di Olivia Lua, scomparsa il 19 gennaio nella clinica di riabilitazione nella quale era ricoverata. I motivi del decesso della donna, non sono ancora stati resi noti.

Andando a ritroso ecco Olivia Nova (20 anni), trovata morta lo scorso 9 gennaio a Las Vegas. Stando a quanto scoperto dagli investigatori la giovane pornostar si sarebbe uccisa ingerendo una quantità spropositata di sonniferi.

Oltre al nome le due ragazze avevano in comune anche l’agenzia per cui lavoravano, ovvero La Direct Models, molto nota negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.

Il 13 dicembre è stata la volta di Yuri Luv, 31 anni, a quanto pare stroncata da un mix letale di droghe e farmaci. Le prime due in ordine di tempo sono state invece Shyla Stylez, 35enne morta nel sonno mentre era in visita alla madre a Los Angeles (9 novembre 2017) e August Ames, 23 anni, che si è tolta la vita il 5 dicembre, molto probabilmente in seguito a delle pesanti accuse di omofobia arrivate dagli utenti dei social network.

Dunque cinque morti in meno di due mesi e nessuna spiegazione concreta a riguardo. Che il mondo della pornografia sia contorto e ricco di eccessi non vi è alcun dubbio, ma che addirittura possa portare a questo è decisamente assurdo.

Probabilmente alcune delle pornostar sopracitate hanno avuto dei ripensamenti o dei momenti di depressione, che sono più che leciti. Allo stesso tempo però, vista la media età piuttosto bassa, si poteva fare qualcosa per ridare una dignità e un’aspettativa di vita a queste ragazze.

L’industria pornografica è però crudele e al di fuori del set, chi ha problemi deve sbrigarseli da sola. L’auspicio è che queste morti sconcertanti possano servire in futuro ad altre donne a non cadere nello medesimo oblio.

Antonio Pilato