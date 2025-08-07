L’estate del 2025 si sta rivelando una delle più critiche per l’Europa sul fronte climatico. Oltre il 50% del territorio è attualmente colpito da condizioni di siccità in Europa e nell’area mediterranea, secondo l’ultimo bollettino dell’Osservatorio europeo della siccità (Edo). Questo livello, pari al 51,9%, rappresenta il dato più alto mai registrato per il periodo tra l’11 e il 19 luglio dall’inizio delle osservazioni nel 2012, e segna un aumento di 21 punti percentuali rispetto alla media storica del decennio precedente.

Le conseguenze dell’allarme siccità in Europa si estende in maniera omogenea in tutto il continente, ma in particolare nei Balcani e nell’Europa orientale, dove i segnali di allerta sono ovunque. In Serbia, il 68% del suolo si trova in stato critico, preoccupando soprattutto i coltivatori di lamponi, settore agricolo chiave per il paese. Allo stesso modo, in Ungheria, Bulgaria e Romania più della metà dei terreni mostra sintomi di siccità avanzata.

A nord la situazione non migliora: record nel Regno Unito

Anche il Regno Unito, solitamente meno esposto al rischio incendi, sta vivendo un’estate anomala. I roghi che hanno devastato il nord della Scozia tra giugno e luglio hanno portato le emissioni di carbonio a 0,35 megatonnellate: un record assoluto per il paese, secondo i dati del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Con oltre 560 incendi boschivi gestiti dai vigili del fuoco britannici solo nei primi sei mesi dell’anno, si registra un incremento del 717% rispetto al 2024.

La siccità in Europa, persistente, aggravata da una primavera eccezionalmente calda, ha messo a dura prova anche le campagne inglesi. Il 21% dei terreni si trova attualmente in stato di allerta, mentre in Germania il tasso è balzato dal 9% al 26% nel giro di due settimane. In Francia, in particolare nella regione dell’Aude, l’estrema secchezza ha favorito l’esplosione di incendi devastanti.







Un Mediterraneo sempre più fragile

Le fiamme hanno colpito duramente l’intera area del Mar Mediterraneo, da ovest a est. In Grecia e Turchia, le temperature elevate e la scarsità di piogge hanno contribuito a incendi di proporzioni storiche. Secondo le rilevazioni del CAMS, la Grecia ha registrato le sue emissioni da incendi più alte dal 2007, mentre la Turchia ha superato ogni altro anno nei 23 anni di serie storiche disponibili.

A Cipro, la situazione è risultata ancora più drammatica: tra il 22 e il 23 luglio, l’isola ha raggiunto in soli due giorni il picco massimo di emissioni annuali di incendi boschivi. Si è trattato dei roghi peggiori sull’isola da oltre mezzo secolo. Anche Montenegro e Macedonia del Nord hanno visto impennate nelle emissioni: le terze più alte mai registrate. Albania e Serbia si collocano al secondo posto, subito dopo i dati del 2007.

I numeri del disastro della siccità in Europa: ettari in fumo

Secondo il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS), aggiornato al 29 luglio, oltre 292.000 ettari di terreno sono andati in fumo nell’Unione Europea. Si tratta di una cifra più che doppia rispetto allo stesso periodo del 2024, e superiore alla media degli ultimi 19 anni.

Solo in Portogallo, dall’inizio dell’anno fino a metà luglio, si sono verificati 3.370 incendi rurali, con una superficie colpita di oltre 10.700 ettari, tre volte più estesa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche la Spagna, la Catalogna e il sud della Francia sono stati duramente colpiti, così come il nord del Portogallo alla fine del mese di luglio.

Clima impazzito, incendi più intensi

Le cause di questa emergenza siccità in Europa generalizzata sono molteplici, ma il fattore determinante rimane la combinazione di siccità prolungata e temperature estreme. Joe McNorton, climatologo del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (ECMWF), ha spiegato che “gli incendi nel Mediterraneo sono stati alimentati da un accumulo di biomassa combustibile e da condizioni meteorologiche sfavorevoli”, con l’umidità del suolo ridotta al minimo e un clima rovente che ha trasformato boschi e praterie in vere e proprie polveriere.

La scarsità d’acqua sta inoltre aggravando conflitti latenti in molte aree, in particolare nella regione turistica di Smirne, nella Turchia occidentale. Qui la carenza idrica ha generato tensioni crescenti tra i residenti e i turisti, mettendo a rischio non solo la convivenza ma anche l’economia locale. La Turchia affronta una siccità diffusa: il 76% del territorio nazionale è colpito, con un tasso di allerta che ha raggiunto il 18%.

Più in generale, l’intero bacino mediterraneo — che ospita il 30% del turismo mondiale — è esposto a un futuro climatico sempre più incerto. Gli esperti avvertono che nei prossimi decenni la regione sarà interessata da un calo significativo delle precipitazioni, rendendo più frequenti incendi, siccità e tensioni legate alle risorse idriche.

L’Europa si trova di fronte a una crisi climatica che non è più futura, ma presente. Incendi fuori controllo, suoli inariditi e picchi di emissioni sempre più frequenti sono segnali inequivocabili di un equilibrio ambientale ormai compromesso. Il 2025 sta diventando un anno spartiacque per la gestione del territorio, della prevenzione ambientale e della lotta al cambiamento climatico. Senza un’inversione di rotta concreta, il rischio è che questi scenari diventino la norma, non più l’eccezione.

Lucrezia Agliani