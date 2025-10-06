Possibili super dazi USA del 107% sulla pasta Made in Italy rischia di mettere in crisi uno dei simboli del nostro patrimonio alimentare e culturale. Dietro l’accusa americana di “dumping” si nasconde una nuova fase della guerra commerciale voluta da Donald Trump, tra tensioni diplomatiche, timori economici e contraccolpi sul settore agroalimentare italiano.

I super dazi USA da gennaio 2026

Gli Stati Uniti minacciano di introdurre, a partire da gennaio 2026, dazi fino al 107% sulle importazioni di pasta italiana. Si tratterebbe di una tassa record, che potrebbe far raddoppiare il prezzo al consumo e colpire duramente aziende come Garofalo, La Molisana, Rummo e Barilla — i marchi più diffusi oltreoceano.

La decisione di imporre dei super dazi USA è nata da un’indagine del Dipartimento del Commercio americano, sollecitata da produttori statunitensi che accusano i pastai italiani di dumping, ossia di vendere la pasta a prezzi inferiori al costo di produzione per ottenere vantaggi competitivi.

Nel rapporto preliminare, il Dipartimento ha stabilito che Garofalo e La Molisana non avrebbero fornito dati sufficienti a dimostrare la correttezza delle loro pratiche commerciali, fissando così un margine di dumping del 91,74%. A questo si somma il 15% di dazio già applicato alle merci europee, portando l’imposizione complessiva a un 107%, una cifra che rischia di paralizzare il mercato statunitense per la pasta italiana.

Un caso politico prima ancora che economico

Sebbene la valutazione sia ancora provvisoria, l’ombra di Donald Trump pesa sull’intera vicenda. Il presidente americano, noto per la sua politica protezionista, ha più volte usato i super dazi USA come arma di pressione nei negoziati commerciali. Le sue mosse, spesso contraddittorie e imprevedibili, alimentano l’incertezza tra gli esportatori europei.

Il Ministero degli Esteri italiano, insieme a quello dell’Agricoltura, si è già attivato in coordinamento con la Commissione Europea — unica autorità competente in materia di commercio internazionale — per cercare di bloccare la misura. Tuttavia, i precedenti non lasciano ben sperare: Bruxelles, nei mesi scorsi, non è riuscita a evitare l’introduzione dei dazi del 15% sulle merci europee e ha dovuto accettare compromessi onerosi.

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha definito il provvedimento «iperprotezionista e privo di giustificazione economica», sottolineando come dietro le accuse di dumping si nasconda la volontà americana di favorire la rilocalizzazione della produzione sul suolo statunitense.

Le reazioni del settore: “Un colpo mortale per il Made in Italy”

Le associazioni di categoria non hanno usato mezzi termini. Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, ha denunciato la decisione come «inaccettabile» e «ingiustificata», accusando gli Stati Uniti di voler colpire il prodotto simbolo del Made in Italy. Dello stesso avviso Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, che ha parlato di «un colpo mortale per l’intera filiera», ricordando che nel 2024 le esportazioni di pasta verso gli Stati Uniti hanno raggiunto 671 milioni di euro, un valore strategico per il settore.

Secondo Coldiretti, il dazio del 107% comporterebbe un immediato raddoppio dei prezzi per i consumatori americani e aprirebbe le porte ai prodotti Italian sounding, ossia le imitazioni di bassa qualità che sfruttano nomi e immagini italiane per ingannare il pubblico.

Anche l’Unione Italiana Food (UIF), che rappresenta i pastai italiani, ha espresso preoccupazione per una decisione che «non appare tecnica, ma politica». Il segretario Cristiano Laurenza ha definito il provvedimento «un insulto al prodotto simbolo della dieta mediterranea».







Le origini dell’inchiesta e i precedenti storici

L’indagine del Dipartimento del Commercio è parte di un meccanismo ricorrente. Gli Stati Uniti conducono ogni anno revisioni periodiche su segnalazione delle aziende locali, e già nel 1998 era stato emesso un ordine antidumping contro la pasta italiana. Questa volta, il controllo ha coinvolto 19 marchi, ma solo due — Garofalo e La Molisana — sono stati selezionati per una revisione completa.

Il Dipartimento ha accusato entrambe le aziende di non essere state “collaborative”, estendendo poi lo stesso margine di dumping anche ad altre imprese, tra cui marchi noti come Rummo, Barilla e Sgambaro. Un’estensione giudicata arbitraria dalle autorità italiane, che sottolineano la mancanza di prove concrete e la metodologia opaca utilizzata nei calcoli.

Impatti economici: un rischio micro più che macro

Sul piano macroeconomico, i super dazi USA sulla pasta avrebbero un impatto contenuto, poiché il settore agroalimentare rappresenta meno del 10% delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti. Tuttavia, a livello microeconomico, le conseguenze potrebbero essere devastanti.

Il mercato statunitense vale circa 700 milioni di euro all’anno per i produttori italiani di pasta, su un totale di 8,7 miliardi di vendite globali. L’introduzione di un dazio del 107% potrebbe ridurre drasticamente la competitività del prodotto italiano, spingendo i consumatori americani verso alternative locali o imitazioni.

La pasta come simbolo culturale e diplomatico

Oltre l’aspetto economico, la questione dei super dazi USA tocca corde identitarie. La pasta è un simbolo globale della cultura italiana, e la sua penalizzazione assume un valore politico e simbolico. Il governo italiano, insieme alla Commissione Europea, punta a trasformare il caso in un banco di prova per difendere non solo un prodotto, ma l’intero modello di eccellenza agroalimentare che rappresenta l’Italia nel mondo.

La partita ora si gioca tra diplomazia e interessi economici, in un contesto in cui il protezionismo torna a essere un’arma di potere globale.

Lucrezia Agliani