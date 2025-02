Negli ultimi anni, i social media sono diventati una piattaforma centrale per diffondere informazioni di ogni tipo, comprese quelle relative alla salute. Tuttavia, un nuovo studio condotto dall’Università di Sydney ha evidenziato come, in molti casi, gli influencer stiano promuovendo test medici controversi e poco supportati da evidenze scientifiche, alimentando una narrazione che sfrutta la paura e la preoccupazione degli utenti. L’allarmismo sui social sta sollevando preoccupazioni tra esperti e professionisti della salute, in quanto potrebbe portare a diagnosi errate e trattamenti inutili, con conseguenti danni psicologici e fisici.

Il focus principale della ricerca è stato su cinque test medici che sono stati ampiamente discussi e promossi sui social, nonostante le preoccupazioni circa la loro utilità per persone generalmente sane.

I test in questione sono: la risonanza magnetica (MRI) per tutto il corpo, i test genetici per individuare segni precoci di 50 tipi di tumore, il test per i livelli di testosterone, il test AMH (hormone antimulleriano) per valutare la riserva ovarica femminile e il test per il microbioma intestinale. La ricerca ha esaminato oltre 900 post su Instagram e TikTok pubblicati tra il 2015 e il 2024, analizzando il contenuto di questi post e il loro impatto sul pubblico.







Come l’allarmismo sui social sfrutta l’insicurezza degli utenti

Un dato preoccupante emerso dallo studio è che la grande maggioranza dei post (87,1%) esaltava i benefici dei test, mentre solo il 15% faceva menzione dei potenziali danni, e solo una piccola parte (6%) discuteva il rischio di sovradiagnosi.

Questo tipo di approccio unilaterale crea una falsa sensazione di sicurezza tra gli utenti, che vengono spinti a fare questi test senza considerare le reali implicazioni per la loro salute. Il fenomeno dell’allarmismo sui social è stato alimentato in modo particolare da influenze emotive, come l’idea di essere in grado di prendere il controllo della propria salute grazie a queste tecnologie, senza però discutere adeguatamente dei rischi.

Un esempio di questa narrazione emotiva è il caso di un account Instagram che promuoveva un test sul microbioma intestinale, dichiarando ai suoi 65.000 follower che “meritano di essere sani” e che “questi test daranno certezze su ciò che sta causando i loro problemi di salute”. La promessa di soluzioni facili a problemi complessi legati alla salute è uno degli aspetti principali che caratterizza l’allarmismo sui social, creando un ambiente in cui la paura diventa uno strumento di vendita per test e trattamenti.

Inoltre, lo studio ha rivelato che molti degli influencer e dei professionisti coinvolti nella promozione di questi test avevano anche interessi economici legati alla loro diffusione, il che rende ancora più evidente il conflitto di interesse presente.

Il 68% dei post analizzati provenivano da account che avevano un guadagno finanziario diretto nel promuovere tali test. Non sorprende quindi che molte di queste campagne siano state incentrate sulla promozione di un’azione immediata, incoraggiando così le persone a fare il test senza una riflessione approfondita o una consulenza medica.

Sovradiagnosi e ansia causate dai test promossi sui social

Alcuni dei test più controversi, come la risonanza magnetica per tutto il corpo e i test genetici per i tumori, possono portare a sovradiagnosi, ossia la diagnosi di forme di malattia che non avrebbero causato problemi significativi, ma che possono invece scatenare una serie di trattamenti inutili e dannosi.

In particolare, la diagnosi precoce di malattie che non sono destinate a manifestarsi clinicamente può causare ansia, stress psicologico e portare a interventi chirurgici non necessari. Questi effetti negativi vengono spesso ignorati o minimizzati dai promotori dei test.

L’esempio, invece, del test AMH, utilizzato per misurare la riserva ovarica nelle donne, viene spesso promosso come uno strumento per “prendere il controllo” della fertilità. Tuttavia, la scienza dietro questi test non è sufficientemente matura per fornire previsioni affidabili sulla capacità di concepimento di una donna. L’ansia che può scaturire da un risultato basso può spingere molte donne a prendere decisioni premature, come la fecondazione in vitro, anche quando non è necessario.

La diffusione di tali informazioni sui social media solleva quindi una questione importante: come possiamo proteggere gli utenti da questi messaggi fuorvianti? Gli esperti sono concordi nel ritenere che sia necessario un intervento normativo più forte per regolamentare la promozione di test medici e trattamenti su piattaforme social. Attualmente, il rischio è che le persone si affidino a influenze emotive e allarmistiche piuttosto che a informazioni basate su evidenze scientifiche, mettendo a repentaglio la loro salute e il loro benessere psicologico.

È fondamentale che gli utenti siano consapevoli dei rischi legati alla promozione di test medici non provati e che si facciano accompagnare da professionisti qualificati prima di intraprendere qualsiasi percorso diagnostico.

Elena Caccioppoli