Il latte materno è oro bianco. Non può essere paragonato a qualsiasi prodotto artificiale e contiene tutti i nutrimenti necessari a favorire la crescita e la salute del neonato.

Il latte materno è la prima forma di prevenzione e il miglior alimento possibile per un neonato: lo dicono anche l’OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità) e l’UNICEF .

Di solito le mamme che possono allattare al seno e non lo fanno sono vittime di scarsa o cattiva informazione. Inoltre, i primi approcci possono essere complicati.

La pratica è inoltre raccomandata per le donne che allattano, senza necessità di sospendere l’allattamento.

Il Ministero della Salute raccomanda la vaccinazione anti Covid-19 alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre. Nel primo trimestre, la vaccinazione può essere presa in considerazione solo dopo un’attenta valutazione dei potenziali rischi e benefici da parte delle figure sanitarie preposte.

Per esempio, noi ostetriche dell’Ospedale Santa Scolastica di Cassino abbiamo sostenuto con piacere la maratona delle mamme in passeggino, che è stata organizzata, il 3 ottobre 2021, dall’associazione Alma Mater Cassino e dalla presidentessa Sandra Zarli. L’evento di Cassino è stato un successo e la grande partecipazione è la dimostrazione di come sia grande la sensibilità e l’attenzione verso un tema così importante e delicato.