Alleanza M5S – Lega: quando Grillo e Fico criticavano Salvini e il Carroccio

Dunque l’elezione dei presidenti di Camera e Senato avrebbe sancito l’alleanza M5S – Lega, bene, eppure fino a non molto tempo fa non sembrava correre buon sangue tra i pentastellati e il Carroccio. Il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, poco più di un anno fa, scriveva sui social in un post datato 23 gennaio 2017 (ore 17:09):

Ah no? Ne sei proprio sicuro? E quella degli ultimi giorni come la chiameresti? Convergenza, unione, accordo o, forse, ‘inciucio’?

E poi, solo due giorni fa, il 23 marzo 2018, lo stesso Grillo dichiarava alla stampa, uscendo dall’Hotel Forum di Roma:

Lo stesso non potremmo dire di te, caro Beppe, ma si sa, per il bene del Paese si è disposti a schierarsi anche con il proprio avversario, o forse dovremmo dire, che pur di avere il potere si è disposti a mangiare nello stesso piatto del nemico? Cosa non si fa per una di quelle prestigiose poltrone rosse di palazzo Madama e palazzo Montecitorio!

E, a proposito di quest’ultimo, il neoeletto presidente della Camera, Roberto Fico, non è da meno in quanto a critiche contro Salvini, difatti anche lui il 16 giugno del 2017, sempre in un post condiviso sui social (perché ormai la propaganda politica si fa su Twitter e Facebook a colpi di hashtag e battute provocatorie) precisava:

Evidentemente non lo era davvero o, forse, i membri del Movimento 5 Stelle sono stati colpiti da una sorta di ‘amnesia collettiva’ che tutto a un tratto ha fatto dimenticare le precedenti prese di posizione e le dichiarazioni fatte in passato nei confronti di Salvini e della Lega.

Forse si sono dimenticati di una cosa chiamata ‘coerenza’, se così fosse, ecco alcune definizioni che potranno sicuramente rinfrescare la loro memoria:

“il Sabatini Coletti Dizionario della Lingua Italiana

coerenza[co-e-rèn-za] s.f.

1 Coesione, compattezza; in ling. testuale, congruità semantica delle componenti di un testo

2 fig. Conformità tra le proprie convinzioni e l’agire pratico: c. morale; connessione logica; mancanza di contraddittorietà: c. di un discorso

• sec. XVII.

coerènza

coerènza s. f. [dal lat. cohaerentia, der. di cohaerere; v. coerente]. – L’esser coerente, nel sign. proprio e fig., e nelle accezioni specifiche (per le quali, v. coerente): la c. delle parti nel tutto; c. d’idee; c. fra pensiero e azione; uomo di ammirevole c.; c. di organi, in botanica. In fisica, c. di un sistema di unità di misura, c. di radiazioni elettromagnetiche; c. temporale, c. spaziale, a seconda che ci si riferisca alla costanza della fase nel tempo oppure nello spazio; spazio di c. e tempo di c., espressioni in uso per indicare la lunghezza (lungo una direzione di propagazione) e l’intervallo di tempo di cui una radiazione si mantiene coerente.

coerente

[co-e-rèn-te]

agg. (pl. -ti)

1 Unito insieme, compatto: parti di un corpo coerenti tra di loro; roccia c.

2 fig. Che non contiene contraddizioni: ragionamento c.; idee, parole coerenti; una persona c.

|| Essere coerente con se stesso, compiere azioni non contraddittorie rispetto alle proprie idee

3 FIS Di fenomeni periodici con frequenza uguale.”