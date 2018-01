Nell’adorabile salotto pomeridiano, alias raccoglitore di spazzatura, di Barbara D’Urso: si sono giocati anche la carta seno record. Quello che ci si aspetta di trovare in quella trasmissione oramai ha superato tutti i limiti dell’immaginazione, oppure è arrivato a un tale livello di prevedibilità che molti si aspettavano da tempo l’arrivo di Allegra Cole, l’americana con le super-mega-giga-bombe.

Chi è Allegra Cole?









Allegra Cole è la donna più rifatta al mondo: le dimensioni del suo seno arrivano alla decima misura (esiste, sì) mentre il suo sedere è talmente tanto tondo e apparentemente morbido che la signora potrebbe tranquillamente sedersi comoda sulle rocce. Madre di otto figli, Allegra decide di aumentare la misura del proprio seno in modo graduale, senza l’ausilio del silicone. Per ottenere il suo oramai famoso seno record ha scelto un impianto particolare. Si tratta di due serbatoi morbidi impiantati sotto ai muscoli pettorali del seno, questi serbatoi vengono riempiti con una soluzione fisiologica che espande i serbatoi stessi. Risultato? Le super-mega-giga-bombe.

Dice, Allegra stessa, di aver compiuto questo passo per compiacere il marito (di otto anni più giovane di lei), ma non tenta in alcun modo di far passare il proprio gesto come una faccenda ordinaria. Lei, a detta sua, non ha alcun interesse a essere normale e quindi non le importa che la sua scelta venga catalogata come qualcosa di strano. Il seno record vuole, per l’appunto, essere un record e non una situazione ordinaria.

Le sue super-mega-giga-bombe pesano 11 Kg l’una e l’intervento al sedere è stato dovuto al fatto che s’era resa necessaria un’opera di aggiustamento delle proporzioni. Naturalmente la vita di Allegra Cole è cambiata dopo quest’operazione, al di là del fatto di riuscire a sopportare 22 Kg aggiuntivi al proprio corpo. La donna è diventata una modella e un’influencer. Il suo profilo Instagram ora raccoglie circa 480 mila follower e ne potete guardare le foto cliccando qui.

E al popolo?









Ma al popolo niente, come al solito, se non per gli italiani che si divertono a seguire questi casi assurdi presentati con tanta furbizia dalla signora del pomeriggio (Barbara D’Urso). Come sempre, attorno a questi casi, si lanciano benpensanti e moralisti e le parole che descrivono questa donna sono le solite: puttana, zoccola, cagna (…) correlate ovviamente dalle solite considerazioni “vuole solo attirare l’attenzione!” Questi programmi spazzatura non sono altro che catalizzatori di questo genere di commentatori social. E allora parte il coro del “se si mette in mostra così se lo merita”, oppure “se una si rifà le tette in quel modo è perché vuole essere chiamata puttana” e via dicendo. Tutti diventano dottoroni laureati in psicologia, antropologia, medicina e legge così da mettere in piedi un tribunale morale angosciante. Che siparietto edificante.

Ed è la stessa Barbara D’Urso a mettere al centro della faccenda la maternità della donna dal seno record, come se una mamma di otto figli non potesse, per una qualche legge morale, decidere di modificare il proprio corpo per raggiungere quello che lei ritiene l’essere sexy. Capiamoci, il seno record di Allegra Cole non rientra nel mio immaginario del sessualmente attraente e non perché sono una donna, ma perché a me i seni prosperosi non sono mai piaciuti. Li ho sempre trovati troppo ingombranti e difficili da gestire. Non mi piacciono esteticamente e spesso – se mal gestiti – ritengo che siano troppo appariscenti. Tuttavia la mia opinione non è la stessa di quella del resto del mondo femminile (per fortuna) e molte donne credono che un seno prosperoso sia sinonimo di sexy. Giusto? Sbagliato? Credo debba ancora nascere l’uomo che sia in grado di giudicare i gusti estetici e sessuali di una persona.

La riflessione

Ma è così brutto che una mamma possa spendere oltre centomila euro per rendere il proprio corpo più simile possibile all’estetica dei suoi sogni? Non risulta, agli atti, che Allegra Cole abbia privato del cibo i propri figli, né che abbia rubato in una qualche banca. Avendoli, li ha spesi. Come? Sono affari suoi.

Questa donna può piacere, può non piacere, può divertire o può far riflettere. Magari in questo momento il suo analista la sta consolando da un pianto enorme per qualche ragione personale, oppure la signora Cole è la donna più felice del mondo. Non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Sicuramente sarebbe stato più elegante presentarla senza calcare la mano sulla sua maternità, sul fatto che prima fosse un’insegnante di pianoforte “normalissima” e senza – possibilmente – accostarla a un mostro ed esibirla come tale.