Allenamento con l’ellittica: ecco come rassodare i muscoli e prepararsi alla prova costume

Un interval training efficace per bruciare i grassi e rassodare i muscoli presuppone l’utilizzo degli attrezzi giusti, e quale modo migliore per allenarsi se non recandosi con una certa frequenza in palestra per usufruire degli strumenti messi a disposizione dalla struttura?

Il problema, però, è che i ritmi frenetici della vita moderna assorbono tutto il nostro tempo libero lasciandoci poco spazio da dedicare a noi stessi, senza contare il fatto che gli abbonamenti delle palestre sono spesso molto costosi e non sempre alla portata di tutti.

Fortunatamente, ci sono molti esercizi che si possono fare anche standosene comodamente a casa, utilizzando attrezzature specifiche come il tapis roulant e la cyclette ellittica. Lo sa bene anche Jennifer Aniston, che in una recente intervista su Vogue America ha rivelato che il suo segreto per avere un corpo giovane e scolpito è proprio allenarsi con l’ellittica dalle due alle tre volte a settimana.

Ovviamente, per avere un fisico perfetto come la star hollywoodiana dovrete lavorare sodo e con costanza, così da riscontrare nel breve periodo risultati apprezzabili che vi faranno fare pace con lo specchio. Se non sapete come utilizzare la bicicletta ellittica in modo corretto, in questo articolo vi daremo degli utili consigli per allenarvi in modo efficace e sfruttare al massimo tutte le potenzialità dell’attrezzo.

Alcuni accorgimenti prima di iniziare

Come il tapis roulant e la cyclette, anche l’ellittica è un pilastro portante del fitness, poiché capace di combinare i benefici della cardio e l’efficacia delle tecniche di allenamento total body. Sebbene il suo utilizzo non sia complicato, prima di iniziare il training è importante adottare alcuni piccoli accorgimenti per evitare problemi di sorta e raggiungere rapidamente i propri obiettivi.

Per trarre i massimi benefici da questo straordinario attrezzo, bisogna procedere per gradi e buttare giù un programma di allenamento mirato che tenga conto delle proprie caratteristiche fisiche e dei risultati che si vogliono ottenere. Innanzitutto, un controllo medico è d’obbligo, così da assicurarsi di essere in buona salute ed escludere eventuali patologie respiratorie o cardiache che potrebbero sottoporre l’organismo a uno stress eccessivo.

Sempre in fase preliminare, è fondamentale aver ben chiara la meta che si vuole raggiungere: dimagrire, potenziare i muscoli, mantenersi in forma, migliorare le prestazioni fisiche, qualunque sia l’obiettivo bisogna impostare delle sessioni di allenamento che siano in grado di favorire l’attività di tutto il corpo.

Infine, munitevi di un cardiofrequenzimetro per rilevare la frequenza cardiaca durante il training e individuate un luogo tranquillo e ben arieggiato dove posizionare la vostra ellittica, in modo da lavorare con serenità e in maniera produttiva.

La posizione corretta sull’ellittica

Per svolgere un allenamento efficace e senza il rischio di dolorose contratture, è fondamentale assumere una postura corretta in sella alla propria ellittica: la schiena deve essere dritta, la testa alta e posizionata in modo che possiate guardare di fronte a voi, e i gomiti aperti a 90°.

Quando si inizia a pedalare, le braccia devono seguire i movimenti dei manubri mobili in modo da far lavorare anche la parte superiore del corpo e i muscoli delle braccia; mentre i piedi devono spingere i pedali verso il basso facendo pressione sui talloni per non sforzare eccessivamente la parte anteriore delle caviglie.

Visto così, l’esercizio potrebbe sembrare complicato, ma in realtà si tratta di movimenti assolutamente naturali che attuerete spontaneamente non appena compreso il meccanismo di funzionamento dell’attrezzo.

I muscoli coinvolti

L’idea alla base del training con l’ellittica è quello di allenare e rassodare tutto il corpo, oltre a bruciare calorie e rimodellare la silhouette. Questo è possibile grazie al movimento delle pedane che formano una sorta di ellisse (come indica il nome stesso della macchina) in senso orario e antiorario: pedalando in avanti si solleciteranno i quadricipiti, gli addominali e i glutei, mentre nella direzione opposta si coinvolgeranno le cosce, i polpacci e i muscoli bassi della schiena.

I neofiti che si allenano per la prima volta dovrebbero, almeno inizialmente, pedalare solo all’indietro, in modo da non sforzare troppo le articolazioni delle ginocchia. A prescindere dalla direzione, le braccia dovranno muoversi sempre in simultanea alla pedalata, proprio come accade nello sci da fondo, così da coinvolgere sia i bicipiti sia i pettorali.

Le spinte sui pedali dovranno essere lente ma continue per mantenere un buon ritmo durante l’attività fisica, ma in ogni caso è importante non cadere nella tentazione di piegare la schiena in avanti per alleviare la fatica, altrimenti dovrete fare i conti con fastidiose contratture e dolori muscolari a fine sessione.

Bene, ora che vi abbiamo edotti sul corretto utilizzo dell’attrezzo, non ci resta che augurarvi “buon allenamento”, e nel caso in cui vogliate acquistare la miglior ellittica per le vostre esigenze per mettere in pratica i nostri consigli, date un’occhiata alla sezione apposita presente sul nostro sito.