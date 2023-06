Allergie in aumento tra cambiamento climatico e inquinamento

Cosa c’entra l’aumento delle allergie ai pollini con il cambiamento climatico e l’inquinamento?

Il cambiamento climatico e l’inquinamento ambientale fanno male alla nostra salute, ma questa non è una novità. La correlazione con i pollini deriva da un altro dato noto che li riguarda: entrambi provocano danni all’apparato respiratorio. Ecco perché i cambiamenti climatici e l’inquinamento atmosferico determinano l’aumento dell’allergia respiratoria. Ma questo è solo uno dei motivi.

Quando il sistema climatico è soggetto a mutamenti, si verifica un incremento nel contenuto atmosferico di fattori scatenanti quali muffe e pollini. Questo fenomeno ha due effetti sull’apparato respiratorio umano: asma e rinite. Non a caso, spesso l’allergia ai pollini viene utilizzata per studiare la correlazione tra malattie respiratorie allergiche e inquinamento atmosferico.

Cosa accade, di preciso, con il cambiamento climatico e l’inquinamento?

Come mai si verifica nell’essere umano una sensibilizzazione agli allergeni respiratori? La causa risiede nell’aumento della CO2. Gli eventi meteorologici e l’inquinamento provocano un aumento delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. In risposta agli elevati livelli di CO2, le piante allergeniche producono più polline.

Anche gli eventi atmosferici estremi derivanti dai cambiamenti climatici possono avere effetti dannosi sul nostro apparato respiratorio. Ad esempio, durante le stagioni dei pollini, i temporali possono provocare un aumento dell’intensità degli attacchi d’asma in soggetti affetti da pollinosi.

Il cambiamento climatico provoca un aumento della produzione di pollini e delle proprietà allergeniche, alterando la crescita delle piante e modificando negativamente gli effetti dei pollini stessi sulla nostra salute. In particolare, l’aumento della temperatura anticipa le stagioni di fioritura delle piante (quali la betulla e il cipresso) e le prolunga (come accade per le graminacee e per la parietaria).

Allergie anticipate, più intense e non solo

Il cambiamento climatico e l’inquinamento hanno provocato un aumento del numero di persone allergiche. Il tasso crescente di anidride carbonica liberata nell’atmosfera rende più intensi e più lunghi i periodi di impollinazione. Lorenzo Cecchi (Presidente dell’Associazione allergologi e immunologi territoriali e ospedalieri) sostiene che entro il 2050 oltre la metà della popolazione sarà allergica.

Secondo l’Accademia europea di allergologia sono 100 milioni i cittadini europei che soffrono di rinite allergica e 70 milioni di asma. […] Oltre il 90% degli asmatici ha anche la rinite e metà delle persone che hanno la rinite hanno l’asma in diverse gravità. […] Ciò è dovuto alla sinergia dannosa tra inquinanti, pollini e allergeni. Gli inquinanti, da un lato, danneggiano la mucosa e facilitano la maggiore penetrazione dei pollini e, dall’altro, aumentano l’allergenicità degli stessi. […] L’inquinamento contribuisce al danneggiamento della cosiddetta ‘barriera epiteliale’, un muro fatto di mattoni dove al di sotto si trova il sistema immunitario, come se fosse uno scudo che filtra ciò che arriva dall’esterno, limitando il numero di sostanze che entrano in contatto col sistema immunitario. Le sostanze che l’uomo ha introdotto nell’ambiente negli ultimi 60-70 anni, circa 350mila, provocano la sconnessione di questi mattoni e la conseguente penetrazione di allergeni, sostanze inquinanti, irritanti e microorganismi, inclusi i batteri. Alcuni di questi ultimi abitano sopra la barriera epiteliale e contribuiscono all’equilibrio con il sistema immunitario. Il danneggiamento della barriera epiteliale provoca e alimenta l’infiammazione, che è la fonte di malattie allergiche ma anche di altre malattie croniche.

Le parole di Lorenzo Cecchi ci ricordano che la lotta contro l’inquinamento e i cambiamenti climatici è una battaglia da portare avanti non solo per salvaguardare il pianeta, ma anche la nostra salute.

Annapaola Ursini

