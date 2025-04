Le allergie stagionali stanno diventando sempre più frequenti e intense in molte parti del mondo, e gli scienziati attribuiscono questo fenomeno a una combinazione di fattori ambientali che si stanno intensificando con il passare del tempo. Il cambiamento climatico, l’inquinamento atmosferico, l’espansione delle specie invasive e le condizioni atmosferiche estreme stanno trasformando il panorama delle allergie, con impatti significativi sulla salute umana. Le conseguenze di questi cambiamenti sono sempre più evidenti, e non solo a livello individuale, ma anche sociale ed economico, con un forte aumento dei costi sanitari legati alle allergie.

L’influenza del cambiamento climatico sulle allergie stagionali

László Makra, climatologo ungherese, è uno degli esperti che ha dedicato la propria carriera allo studio delle allergie stagionali. La sua esperienza personale, iniziata alla fine degli anni ’80, ha avuto un impatto profondo sul suo lavoro scientifico. Inizialmente, pensò di avere l’influenza, ma si rese presto conto che i sintomi – occhi che lacrimano, gola irritata e continui starnuti – erano collegati alla fioritura di una pianta invasiva chiamata parietaria, un’erba altamente allergica che produce enormi quantità di polline. Questa specie, originaria del Nord America, è ormai diffusa in Europa, dove le sue stagioni di polline sono diventate sempre più lunghe e severe a causa dell’aumento delle temperature.

Le ricerche di Makra e di altri scienziati hanno dimostrato che il cambiamento del clima sta estendendo la durata delle stagioni del polline, che ora durano più a lungo e sono più intense. Inoltre, l’aumento delle temperature favorisce la crescita di nuove specie vegetali, tra cui quelle allergeniche, che si diffondono in aree un tempo non interessate. Per esempio, il polline della parietaria, una delle principali cause di febbre da fieno in autunno, ha visto un incremento significativo negli Stati Uniti e in Canada, con la stagione del polline che si è estesa di circa 25 giorni negli ultimi decenni.

Un altro fattore che sta contribuendo all’aggravarsi delle allergie stagionali è l’inquinamento atmosferico. Le polveri sottili e altri inquinanti chimici presenti nell’aria interagiscono con il polline, aumentando la sua capacità di provocare reazioni allergiche. Studi condotti in diverse città europee hanno mostrato che le persone che vivono in aree con alta concentrazione di smog riportano sintomi più gravi di febbre da fieno, con un legame chiaro tra l’esposizione agli inquinanti e l’intensificazione delle allergie. Un aspetto preoccupante di questa situazione è che gli inquinanti atmosferici stanno danneggiando anche le barriere protettive del nostro corpo, come la pelle e le mucose, rendendo più facile l’ingresso degli allergeni nel nostro organismo.

Le tempeste, fenomeno sempre più frequente a causa del riscaldamento globale, stanno anche contribuendo ad aggravare le crisi respiratorie. A Melbourne, nel 2016, un’ondata di attacchi di asma ha colpito migliaia di persone dopo un temporale durante la stagione di massima concentrazione di polline. Questo fenomeno, conosciuto come “asma da temporale”, si verifica quando l’umidità e la pioggia spezzano le particelle di polline, che diventano più piccole e penetrano più facilmente nelle vie respiratorie, causando gravi difficoltà respiratorie, soprattutto nei soggetti già vulnerabili come quelli affetti da asma o febbre da fieno.

La migrazione delle piante allergeniche e l’impatto sul clima

Un altro aspetto preoccupante legato al cambiamento del clima è la migrazione di specie vegetali allergeniche verso il nord del pianeta. Le piante che in passato erano limitate a zone più calde stanno ora invadendo territori più freddi. Per esempio, la parietaria, che un tempo era tipica del sud, è ormai visibile anche in paesi come Norvegia e Svezia. Questo fenomeno è legato all’aumento delle temperature medie e alla relativa alterazione delle stagioni, che favorisce la fioritura di queste piante allergeniche in momenti diversi rispetto al passato.

L’introduzione di specie invasive sta ampliando ulteriormente il problema delle allergie stagionali. Queste piante stanno invadendo diverse regioni dell’Europa, come i Balcani e l’Italia settentrionale, con un impatto sanitario ed economico significativo. Si stima che circa 13,5 milioni di europei soffrano a causa del polline di parietaria, e i costi sanitari annuali legati a questa problematica ammontano a circa 7,4 miliardi di euro.

Con l’aumento delle temperature globali e la crescente urbanizzazione, le allergie stagionali sono destinate a diventare un problema sempre più diffuso e grave. Sebbene i cambiamenti climatici stiano influenzando la salute umana in modo negativo, ci sono anche opportunità per contrastare questo fenomeno. Alcuni scienziati suggeriscono che, oltre a ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità dell’aria, possiamo lavorare sulla protezione delle barriere epiteliali del nostro corpo, che possono essere danneggiate dai moderni inquinanti chimici. Inoltre, la protezione della biodiversità e il controllo delle specie invasive potrebbero contribuire a ridurre l’impatto delle allergie. Attraverso l’adozione di politiche ambientali più sostenibili e la sensibilizzazione della popolazione, possiamo sperare di ridurre l’impatto di queste problematiche sulla salute globale.

Elena Caccioppoli