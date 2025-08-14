L’estate italiana mostra il suo volto più estremo nei giorni che precedono Ferragosto, con un’ampia parte della Penisola sotto l’influsso di un possente anticiclone subtropicale. Questa struttura di alta pressione, in arrivo dal Nord Africa, sta portando aria rovente e cieli stabili, impedendo l’arrivo di precipitazioni. Le conseguenze dell’allerta caldo sono evidenti: temperature che in molte aree superano i 40 gradi, notti afose che non permettono riposo e una condizione di caldo persistente che, secondo i meteorologi, proseguirà almeno fino al 17 o 18 agosto.

Il fenomeno non si limita all’Italia. Anche altre regioni d’Europa, come la Gran Bretagna, stanno affrontando un’ondata di calore anomala, con punte previste di 34 gradi. In Italia, il Ministero della Salute monitora costantemente 27 città, attribuendo il cosiddetto “bollino rosso” alle situazioni più critiche, quelle in cui il rischio per la salute è elevato non solo per le persone fragili ma anche per chi gode di buona salute.

Allerta caldo a Ferragosto: alta tensione termica

Per la giornata di Ferragosto sono previsti ben 16 “bollini rossi” in città come Roma, Firenze, Bologna, Torino e Milano. Le temperature massime oscillano tra i 34 e i 38 gradi, ma in alcune aree interne della Toscana e del Lazio si toccano valori oltre i 40 °C. Anche la Pianura Padana è in allerta caldo, con punte di 37-39 gradi diffuse. In Liguria, lo scenario non è meno preoccupante: nello Spezzino si stimano massime fino a 39 gradi, dato inusuale per la zona, mentre lungo la costa ligure le notti potrebbero non scendere sotto i 28-30 gradi, trasformando il riposo notturno in una sfida.

Tra le città italiane più colpite dall’afa che precede e seguirà Ferragosto, c’è Firenze, che ha registrato 41,4 gradi proprio il giorno di San Lorenzo. La situazione ha spinto il governatore della Toscana, Eugenio Giani, a potenziare le misure di assistenza sanitaria e a disporre il blocco temporaneo delle attività nei cantieri e nei campi durante le giornate di allerta. Lo scopo è ridurre il rischio di stress termico per i lavoratori esposti al sole.

Emergenze locali e impatti sul territorio

L’allerta caldo torrido non risparmia neppure le zone tradizionalmente fresche. In Valle d’Aosta è scattata un’allerta gialla per temperature anomale nei fondovalle, con lo zero termico previsto a quote elevate tra 4.500 e 4.800 metri. Nelle aree montane piemontesi, Coldiretti segnala difficoltà per l’alimentazione del bestiame: la scarsità di erba in quota, legata alla siccità e alle alte temperature, mette a rischio la produzione lattiero-casearia.

In Umbria, invece, si sono sfiorati i 40 gradi in provincia di Terni, mentre sulle montagne dell’Appennino le massime hanno raggiunto comunque i 28 gradi, valori ben superiori alla media stagionale.







Effetti sul quotidiano e sulla vita pubblica

L’allerta caldo ha conseguenze anche sugli eventi e le attività pubbliche. L’udienza generale del Papa, prevista per mercoledì 13 agosto, è stata trasferita all’interno dell’Aula Paolo VI in Vaticano per proteggere i fedeli dalle alte temperature. Intanto, le autorità locali e la Protezione Civile raccomandano particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Bollini rossi, arancioni e zone di sollievo

Il bollettino sulle ondate di calore mostra una crescita costante dei “bollini rossi”: 7 lunedì, 11 martedì e 16 mercoledì 13 agosto. Oltre a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina e Torino, si aggiungono Milano, Perugia, Rieti, Roma, Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo. In questa mappa rovente si distinguono rare eccezioni: Trieste con bollino arancione e quattro città in giallo (Napoli, Palermo, Civitavecchia e Ancona).

Le uniche aree in “bollino verde” per mercoledì — quindi senza rischi sanitari immediati — sono Pescara, Reggio Calabria, Messina, Catania, Bari e Cagliari, dove qualche soffio di brezza marina riesce a mitigare le temperature.

Clima estremo e fenomeni improvvisi

Nonostante la stabilità atmosferica portata dall’anticiclone, nelle zone montuose si verificano temporali isolati. Questi fenomeni, se da un lato portano sollievo temporaneo, dall’altro possono causare disagi.

Il caldo eccezionale della settimana di Ferragosto non è un episodio isolato, ma parte di un trend che sta diventando sempre più frequente negli ultimi anni. Gli effetti sulla salute, sull’economia agricola e sul lavoro all’aperto sono già evidenti, mentre le autorità continuano a raccomandare comportamenti prudenti. Con l’anticiclone ancora saldo, Ferragosto 2025 si preannuncia come uno dei più roventi della storia recente.

Lucrezia Agliani