Negli ultimi giorni, l’isola di Santorini è stata teatro di una serie di eventi sismici che hanno destato forte preoccupazione tra residenti e turisti. L’aumento dell’attività tellurica ha spinto le autorità greche a dichiarare lo stato d’emergenza a Santorini, permettendo un intervento rapido per garantire la sicurezza della popolazione. Mentre gli esperti cercano di prevedere l’evoluzione della situazione, l’evacuazione di migliaia di persone e la chiusura delle scuole testimoniano la gravità del momento.

Stato d’emergenza a Santorini: l’isola continua ad essere colpita da uno sciame sismico

Santorini, una delle mete turistiche più famose della Grecia, è stata recentemente scossa da una serie di eventi sismici che hanno allarmato residenti e turisti. A partire da giovedì 6 febbraio, sono state registrate oltre 6.000 scosse, alcune delle quali di magnitudo superiore a 4.0. L’evento più intenso, con una magnitudo di 5.2, si è verificato mercoledì sera tra Santorini e l’isola di Amorgos, sollevando preoccupazioni su possibili frane e danni strutturali. Per questo motivo, le autorità locali hanno decretato l’indizione dello Stato d’emergenza a Santorini.

Lo stato di emergenza e le misure di sicurezza

In risposta alla crisi, il governo greco ha dichiarato lo stato di emergenza a Santorini, permettendo alle autorità di accedere rapidamente alle risorse statali per gestire la situazione. Il portavoce del governo, Pavlos Marinakis, ha annunciato che diverse unità di emergenza sono state mobilitate, tra cui Vigili del fuoco, Polizia, Guardia costiera e Forze armate. Inoltre, sono stati inviati rinforzi con attrezzature specializzate per far fronte a eventuali criticità.

Evacuazioni e chiusura delle scuole

L’intensa attività sismica, già preoccupante dalla scorsa settimana, ha portato all’evacuazione di migliaia di persone dall’isola. Secondo le stime, oltre 11.000 persone hanno lasciato Santorini negli ultimi giorni, con voli e traghetti aggiuntivi per facilitare il trasferimento. Le scuole di diverse isole dell’arcipelago delle Cicladi sono state chiuse fino al 7 febbraio, spingendo molte famiglie a trasferirsi temporaneamente sulla terraferma in attesa di sviluppi.

Opinioni degli esperti e possibili scenari

Secondo Efthymios Lekkas, capo dell’Organizzazione greca per la pianificazione e la protezione dai terremoti, l’area presenta cinque punti critici a rischio di frane. Tuttavia, gli esperti assicurano che l’attività sismica non è collegata al vulcano di Santorini. Athanassios Ganas, direttore di un istituto di ricerca geodinamica, ha spiegato che l’intensità delle scosse sta diminuendo, ma la situazione non è ancora stabilizzata.







Tre sono gli scenari previsti dagli esperti: il primo ipotizza un progressivo esaurimento dello sciame sismico nelle prossime settimane senza ulteriori eventi significativi; c’è poi chi prevede una scossa più forte, attorno ai 5.5 gradi, che potrebbe rilasciare l’energia accumulata riducendo il rischio di ulteriori terremoti; infine, il terzo punto di vista, meno probabile, contempla un terremoto di magnitudo 6 che potrebbe causare danni più gravi.

Situazione ad Amorgos e preoccupazioni per il futuro

Le scosse si sono avvertite in modo particolarmente intenso anche sull’isola di Amorgos, dove la popolazione ha manifestato grande preoccupazione. I collegamenti marittimi sono stati temporaneamente sospesi a causa dei forti venti, aumentando il senso di isolamento. Secondo alcuni esperti, le strutture di Amorgos sarebbero più resistenti rispetto a quelle di Santorini, poiché non poggiano su formazioni rocciose vulcaniche instabili.

Le autorità continueranno a monitorare la situazione e hanno predisposto una stazione di telecomunicazione di emergenza presso il municipio di Santorini per garantire le comunicazioni in caso di ulteriori eventi critici. Lo stato di emergenza a Santorini resterà in vigore almeno fino al 3 marzo, per consentire una gestione efficace della crisi e garantire la sicurezza della popolazione e dei turisti.

Le conseguenze sul turismo

Santorini, che nel 2023 ha attirato circa 3,4 milioni di visitatori, sta subendo le conseguenze di questa crisi. Le principali agenzie di viaggio europee ritengono che l’impatto sul turismo sarà limitato, poiché in questo periodo dell’anno i flussi turistici sono ridotti. Resta da vedere se gli eventi sismici influenzeranno le prenotazioni per la primavera, periodo di alta stagione per l’isola.

Le autorità, nel frattempo, continuano a rassicurare la popolazione e i visitatori, sottolineando che la situazione è sotto controllo.

Lucrezia Agliani