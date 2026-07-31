Può una multinazionale essere chiamata a rispondere davanti a un tribunale britannico per i danni subiti da una comunità africana in seguito a un evento climatico estremo? Questa è la domanda centrale nella causa che contrappone oltre 1.700 abitanti del villaggio di Kanseche, nel sud del Malawi, e Associated British Foods (ABF), gruppo britannico proprietario, tra gli altri marchi, anche di Primark.

Il caso nasce in seguito alla violenta tempesta tropicale Ana, che nel 2022 colpì il Malawi e altri Paesi dell’Africa meridionale. Distrusse completamente il villaggio di Kanseche, costringendo gli abitanti ad abbandonare le proprie case.

A distanza di quattro anni, molte famiglie sono ancora sfollate. Vivono in rifugi governativi sovraffollati con accesso limitato a cibo, acqua potabile e istruzione.

Oggi quella tragedia è al centro di un procedimento destinato a essere osservato con attenzione ben oltre i confini del continente africano.

Secondo gli abitanti del villaggio la violenza dell’alluvione non sarebbe stata causata unicamente dalla forza della tempesta, ma dalle difese contro le inondazioni costruite per proteggere la piantagione di canna da zucchero di Nchalo .

Gestita da Illovo Sugar (Malawi), consociata interamente controllata da Associated British Foods plc (ABF). Secondo produttore di zucchero al mondo e proprietario di marchi come Primark, Twinings e Kingsmill.

Il caso mette in luce il costo umano, spesso nascosto, che si cela dietro le catene di approvvigionamento globali dello zucchero.







La causa sostiene che gli argini di Illovo, alcuni alti fino a due metri, erano stati costruiti per proteggere i campi di canna da zucchero dalle intemperie. Ma durante la tempesta tropicale Ana, queste strutture avrebbero deviato le potenti acque alluvionali verso Kanseche, trasformando un disastro naturale in una catastrofe causata dall’uomo.

Senza un sistema di allarme, un piano di evacuazione e nessuna difesa contro le inondazioni, gli abitanti del villaggio sono stati colti nel sonno. Le acque alluvionali, contaminate da liquami, infestate da coccodrilli e serpenti, hanno intrappolato alcuni residenti per giorni.

Un rapporto dell’ONG Water Witness International avvalora le affermazioni degli abitanti del villaggio. Afferma che le barriere antialluvione costruite da Illovo abbiano modificato il corso naturale del fiume Mwanza, aggravando l’impatto della tempesta.

Il rapporto rivela inoltre che Illovo era stata avvertita già nel 2018 dei rischi derivanti da tali infrastrutture, ma non aveva preso provvedimenti.

Il caso solleva anche serie preoccupazioni in merito ai diritti fondiari e al potere delle multinazionali. In base alla legge fondiaria del Malawi, ormai obsoleta e risalente al 1965, società straniere come Illovo possono ottenere contratti di locazione fondiaria fino a 99 anni, spesso con conseguente esproprio delle comunità locali.

Kanseche, situato pericolosamente vicino al fiume, è solo uno dei tanti villaggi che si trovano in una situazione di vulnerabilità.

La posizione di Associated British Foods

Associated British Foods respinge con decisione ogni accusa. Il gruppo sostiene che la tempesta Ana sia stata un evento meteorologico eccezionale, caratterizzato da una forza tale da provocare danni estesi in un’ampia area dell’Africa australe, indipendentemente dalla presenza degli argini della piantagione.

Secondo la società, anche lo stabilimento e le infrastrutture di Illovo Sugar Malawi avrebbero subito pesanti perdite economiche, mentre migliaia di dipendenti e loro familiari sarebbero stati coinvolti dall’emergenza.

L’azienda afferma inoltre di aver partecipato alle attività di sostegno alle comunità colpite e ribadisce che non esistono elementi per attribuire alle opere di protezione della piantagione la responsabilità della tragedia.

Sarà il tribunale a valutare le prove tecniche presentate dalle parti, comprese le simulazioni idrauliche commissionate durante l’istruttoria.

L’Alta Corte di Londra ha infatti stabilito che la causa può proseguire verso il processo, ritenendo che le questioni sollevate meritino un esame approfondito nel dibattimento.

Questo passsggio è molto importante dato che consente agli abitanti del villaggio portare le proprie accuse davanti ai giudici britannici ed ottenere una revisione dei fatti

Inoltre, questa vicenda pptrebbe diventare una delle piu importanti in materia di responsabilità delle multinazionali per le attività svolte dalle proprie filiali in altri Paesi.

Negli ultimi anni i tribunali britannici hanno progressivamente aperto la strada alla possibilità che imprese con sede nel Regno Unito possano essere chiamate a rispondere anche per presunti danni causati da società controllate operanti in altri Paesi, qualora emerga un effettivo ruolo della capogruppo nella gestione dei rischi.

Un precedente osservato da giuristi e ambientalisti

L’interesse per questa causa va ben oltre il risarcimento richiesto dagli abitanti di Kanseche. Se il tribunale dovesse riconoscere una responsabilità di ABF, la decisione potrebbe rafforzare l’orientamento secondo cui le multinazionali devono rispondere anche degli effetti delle proprie attività quando incidono sui diritti delle comunità locali.

Il caso si inserisce in un contesto internazionale dove è in costante aumento il ricorso legale connesso ai cambiamenti climatici e alla cosiddetta giustizia climatica.

Negli ultimi anni il ricorso alla giustizia da parte cittadini, associazioni e organizzazioni non governative è diventato sempre più frequente. Ritengono che imprese e istituzioni abbiano avuto un ruolo nell’aggravare i danni causati dagli eventi climatici estremi o non siano intervenute con adeguate azioni di prevenzione.

Tuttavia, nel caso del Malawi, il nodo centrale non riguarda il possibile ruolo svolto dalle infrastrutture costruite per proteggere un’attività industriale.

Il peso delle prove tecniche

Una parte significativa del processo ruoterà attorno alle consulenze tecniche. I residenti del villaggio hanno presentato studi idraulici secondo cui gli argini avrebbero modificato il percorso naturale delle acque, aumentando l’intensità dell’alluvione nel villaggio.

La difesa contesta queste conclusioni e sostiene invece che l’entità dell’evento meteorologico avrebbe comunque prodotto conseguenze devastanti.

Come avviene frequentemente nelle controversie ambientali, il giudizio dipenderà dalla capacità delle parti di dimostrare il nesso causale tra le opere realizzate e i danni subiti dalla popolazione.

Al di là degli aspetti giuridici, resta la realtà vissuta dagli abitanti di Kanseche. Molte famiglie continuano a vivere lontano dalle proprie abitazioni originarie e attendono ancora una ricostruzione stabile.

L’azione legale rappresenta, quindi non solo una richiesta di risarcimento economico, ma anche l’impegno per far si che venga riconosciuta la responsabilità di una tragedia che continua ad avere conseguenze sulla vita quotidiana.

La violenza dell’alluvione ha completamente distrutto un intero villaggio: case trascinate via, raccolti perduti e terreni agricoli ricoperti da uno spesso strato di sedimenti che, in molti casi, hanno compromesso la possibilità di essere ricoltivati.

E, per un villaggio la cui sussistenza si basa prevalentemente sull’agricoltura, la perdita della terra coltivabile rappresenta non soltanto un danno economico, ma anche una minaccia alla sicurezza alimentare e alla possibilità di ricostruire una vita normale.

Inoltre l’esito del vicenda giudiziaria potrebbe incidere non solo sul futuro della comunità malawiana, ma anche sul modo in cui le multinazionali saranno chiamate a confrontarsi con i rischi ambientali generati dalle proprie attività in contesti particolarmente vulnerabili.

Qualunque sarà la decisione finale, il processo è destinato a diventare un punto di riferimento nel dibattito internazionale sul rapporto tra cambiamenti climatici, sviluppo industriale e responsabilità delle grandi imprese.

Sta di fatto che più che una controversia locale, questo caso rappresenta il simbolo di ciò che accadendo a livello globale: le comunità più vulnerabili pagano il prezzo più alto per beni consumati a migliaia di chilometri di distanza.

Felicia Bruscino