L’impatto devastante del conflitto in corso tra Israele e Hamas ha prodotto conseguenze drammatiche per la popolazione civile, in particolare per i più piccoli. Secondo l’ultimo rapporto del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), pubblicato al termine della sessione semestrale tenutasi a Ginevra, si possono contare almeno 21mila bambini disabili a Gaza a causa delle ostilità scoppiate il 7 ottobre 2023. Si tratta di un dato allarmante che mostra il costo umano, troppo spesso ignorato, di una guerra che sembra non conoscere tregua.

Ferite fisiche e traumi invisibili: la doppia emergenza

Oltre ai casi di disabilità permanente, il Comitato riferisce che oltre 40.500 bambini sono rimasti feriti in modo più o meno grave durante i combattimenti, un bilancio che si riferisce ai quasi due anni di scontri incessanti. Le lesioni variano da amputazioni agli arti, a danni neurologici, ustioni estese, fino a traumi psichici profondi e duraturi.

Secondo gli esperti riuniti nella città svizzera, le condizioni in cui vivono attualmente i bambini colpiti da disabilità sono estremamente precarie. La distruzione delle infrastrutture mediche, la carenza di medicinali, l’embargo e la difficoltà di accesso a cure specialistiche aggravano in modo esponenziale la loro situazione. Molti di questi minori, afferma il CRPD, non hanno accesso né a protesi né a percorsi riabilitativi, e la maggior parte vive in contesti familiari devastati dalla perdita di uno o più membri.

Una crisi dei diritti umani su vasta scala

Il Comitato delle Nazioni Unite ha lanciato un monito chiaro: ciò che sta accadendo a Gaza configura una violazione sistematica dei diritti fondamentali dei bambini con disabilità, sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata sia da Israele che dallo Stato di Palestina.

Il rapporto mostra come la disabilità infantile indotta dalla guerra non sia solo una questione sanitaria, ma un vero e proprio ostacolo strutturale allo sviluppo. Bambini che non possono più camminare, vedere o sentire; bambini che non riescono a comunicare o a socializzare; bambini che, in sostanza, sono stati privati del diritto all’infanzia, alla crescita, all’educazione, alla speranza.

La Striscia di Gaza: almeno 21mila bambini disabili a Gaza

Nel territorio già martoriato della Striscia di Gaza, dove più del 70% della popolazione ha meno di 30 anni, le conseguenze della guerra si amplificano esponenzialmente. Le famiglie sono spesso sfollate, costrette a spostarsi da un rifugio improvvisato all’altro, senza possibilità di garantire continuità terapeutica ai figli disabili. Il sistema scolastico è quasi completamente collassato, e le scuole che ancora funzionano sono sovraffollate, spesso prive di strutture accessibili. I bambini con disabilità, quindi, rischiano l’esclusione totale.

Le testimonianze raccolte da operatori umanitari e ONG presenti sul territorio parlano di sofferenze quotidiane, aggravate da un senso crescente di abbandono.







Il paradosso dell’aiuto umanitario: tra vincoli politici e burocrazia

Nonostante gli sforzi delle organizzazioni internazionali, l’accesso agli aiuti rimane ostacolato da barriere politiche, logistiche e militari. I convogli umanitari, spesso bloccati ai valichi di frontiera, non riescono a rispondere alla domanda crescente di dispositivi medici, assistenza psicologica e fisioterapia. Le ONG denunciano che, in molte zone della Striscia, le équipe mediche lavorano senza elettricità, acqua potabile o strumenti diagnostici.

Il CRPD ha sollecitato le autorità israeliane e palestinesi a facilitare l’ingresso di aiuti specifici destinati ai minori con disabilità, senza condizioni.

Una generazione invisibile

Il termine usato più spesso dai membri del Comitato è “invisibilità”. Invisibilità delle sofferenze, delle ferite, dei bisogni. Invisibilità delle statistiche, troppo spesso ignorate o diluite nei grandi numeri dei conflitti. Invisibilità, infine, della responsabilità collettiva. La comunità internazionale – si legge nel documento finale – non può continuare a voltarsi dall’altra parte di fronte alla catastrofe umanitaria che si consuma a Gaza.

“Ogni bambino disabile è un fallimento della diplomazia, della prevenzione e della protezione”, ha commentato un membro del Comitato. E in questo senso, il dato di 21.000 bambini con disabilità non è solo un numero, ma un atto d’accusa morale e politico rivolto a tutti gli attori del conflitto, diretti e indiretti.

Il rapporto si conclude con una serie di raccomandazioni operative, che vanno dalla creazione di corridoi umanitari sicuri per l’evacuazione medica, all’istituzione di programmi scolastici inclusivi per minori con disabilità, passando per l’addestramento di personale locale specializzato nella riabilitazione infantile.

Sono misure che, tuttavia, richiedono stabilità, fondi e soprattutto volontà politica, tutte condizioni oggi estremamente fragili. Tuttavia, gli esperti insistono sulla necessità di pensare non solo in termini di emergenza, ma anche di ricostruzione a lungo termine. Senza questo cambio di paradigma, avvertono, intere generazioni cresceranno in un contesto segnato dalla paralisi fisica e psicologica, perpetuando il ciclo di dolore e vendetta che ha alimentato il conflitto per decenni.