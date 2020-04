Altri Paesi hanno usato il MES e sono tutt’altro che nazioni distrutte

Il Portogallo il MES lo ha usato.

Nel 2011.

E non il MES annacquato di cui si discute oggi, senza pesanti condizioni da rispettare.

Ma il MES degli inizi, quello pesante, quello oppressivo della Troika, delle “rigorose condizionalità”. Quello che “sì, vi prestiamo i soldi, ma in cambio dovete tagliare qua e dovete tagliare là”.

Per ben 78 miliardi messi a disposizione.

Secondo la narrazione di Salvini e Meloni il Portogallo oggi, avendo usato il MES, dovrebbe essere una nazione distrutta in mano alla Germania, con i disoccupati a morire per strada e i monumenti venduti alle banche tedesche.

E’ andata così?

Nei soli ultimi 5 anni il Portogallo è cresciuto del 16%. Tra le crescite più alte in Europa.

La Germania, per dirne una, è cresciuta nello stesso periodo del 13%.

L’Italia del 3-4%.

Il deficit del Portogallo è crollato dall’11% allo 0,5%.

Il debito pubblico dal 131% al 121%.

La disoccupazione in Portogallo dopo il MES si è dimezzata, passando dal 12% al 6,5%, mentre la ricchezza pro-capite è cresciuta del 12% in 5 anni.

(Strano eh? Non dovevano essere tutti morti di fame?).

Pure la Spagna ha usato il MES.

Lì nel 2013 la disoccupazione era al 26%. Oggi è le metà: il 13%.

E nonostante continue incertezze politiche il debito pubblico si è ridotto dal 100% al 96%.

Anche l’Irlanda ha usato il MES.

Lì nel 2013 la disoccupazione era al 13,8%. Oggi è meno della metà: il 5,5%.

E il debito pubblico? Dimezzato: dal 120% al 61%.

Oggi, con un PIL pro-capite di 80mila dollari (dati 2018), i cittadini irlandesi (che per la narrazione di Salvini e Meloni, avendo usato il MES, dovrebbero morire di fame) sono al quinto posto tra i cittadini più ricchi del mondo.

Dal 2009 al 2018 la “produttività per ora lavorata” in Portogallo è aumentata del 6,1%.

In Spagna del 10,3%.

In Irlanda del 57,5%.

(Ma non dovevano morire di fame?).

In Italia del 3,4%.

Strano eh?

Di questi paesi che hanno usato il MES non si parla mai.

In Italia Salvini e Meloni ci parlano solo della Grecia.

Perché?

Perché bisogna sempre terrorizzare gli elettori per ottenerne il voto. Creare mostri ovunque: gli immigrati, la Germania, l’Europa, il MES.

“Col MES ci fanno fare la fine della Grecia” dicono.

Dimenticando di parlarci dell’altra parte della storia. Degli altri Paesi che hanno usato il MES.

E dimenticando di dirci che la Grecia, alle pezze, ci si è ridotta da sola prima del MES, e cioè quando nel 2009 il premier Papandreou dovette ammettere che i governi greci truccavano i conti da anni per continuare a mantenere il consenso mandando la gente in pensione a 50 anni (che poi continuava a lavorare in nero) e lasciando che evadesse il Fisco.

Tanto a prestare loro i soldi c’erano i mercati. Che però, una volta scoperta la truffa, hanno smesso di farlo.

E’ così che la Grecia si è trovata senza più un euro (prima del MES). Ed è così che la Grecia ha chiesto al MES centinaia di miliardi di euro dei cittadini europei, che il MES ha concesso in cambio di durissime riforme.

Quindi dovremmo essere favorevoli al MES?

No, non è questo il punto. Il punto è che questo paese, per colpa di quei due, sta perdendo ogni razionalità, ogni possibilità anche solo di ragionare su qualcosa.

Oggi il MES che si sta delineando per il coronavirus è vino annacquato rispetto a quel MES. Non ci saranno condizioni o richieste di riforme, i tassi di interesse saranno inferiori all’1% e la scadenza lunga.

E potrebbe essere ancora più annacquato di così. Potremmo ottenere quei soldi a condizioni ancora migliori.

Ma non possiamo.

Perché il MES ormai, tale è il terrorismo creato da Salvini e Meloni per le loro poltrone, non può più nemmeno essere nominato. Nemmeno se ce li regalassero quei soldi.

Risultato?

Visto che qualcuno i soldi dovrà pur prestarceli saremo costretti a chiederli ai mercati, i soldi. Pagando interessi che presto saranno del 2 o 3 o 4%, anziché dell’1% o anche meno chiedendoli al MES.

Potremmo sederci e contrattare tutto questo. Ma non possiamo. Perché se no poi Salvini e la Meloni fanno i post con la scritta grande gialle “MES” e la faccia della Merkel in bianco e nero dietro, e la scritta “traditori”.

Cose che non hanno senso.

Non hanno logica.

Ma fanno presa sulla parte irrazionale degli elettori. E fanno consenso.

L’unica cosa che a Salvini e Meloni interessi veramente.

Il consenso. Per le poltrone e il potere.

Emilio Mola