Un nuovo e importante contributo arriva da un team internazionale di ricercatori, i quali affermano che esiste un collegamento tra l’Alzheimer e la dieta mediterranea. Infatti, quest’ultima sarebbe in grado di prevenire l’insorgenza di questa malattia. L’indagine, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine, è frutto di una collaborazione tra il Mass General Brigham, la Harvard T.H. Chan School of Public Health e il Broad Institute del MIT e di Harvard.

Una svolta per chi è a rischio genetico

Il dato più rilevante emerso da questo studio è che i benefici della dieta mediterranea risultano particolarmente marcati nei soggetti geneticamente predisposti allo sviluppo della malattia di Alzheimer, in particolare nei portatori della variante genetica APOE4. Quest’ultima è considerata il principale fattore di rischio genetico per la forma più comune di Alzheimer, e rappresenta da anni una sfida nella prevenzione e nel trattamento della patologia.

Secondo i ricercatori, l’adozione costante e a lungo termine di un regime alimentare ispirato alla tradizione mediterranea può modulare in modo significativo il rischio legato alla presenza della variante APOE4. In altre parole, sebbene la genetica giochi un ruolo importante, lo stile di vita — e in particolare l’alimentazione — può contribuire in maniera decisiva a contenere gli effetti negativi di una predisposizione biologica.

Un approccio personalizzato alla prevenzione

In passato, si riteneva che per i portatori di APOE4 la genetica rappresentasse un destino quasi ineluttabile. Oggi, grazie a studi come quello condotto dal team statunitense, si fa strada una visione più dinamica e meno deterministica: anche chi possiede un rischio genetico elevato può agire in modo proattivo per ridurre la probabilità di sviluppare l’Alzheimer o, almeno, rallentarne significativamente la progressione.

L’interazione tra fattori genetici e ambientali è al centro di questo nuovo paradigma. In particolare, il lavoro dei ricercatori dimostra che la dieta mediterranea, ricca di grassi buoni, fibre, antiossidanti e micronutrienti, è in grado di esercitare un’azione neuroprotettiva che si traduce in una riduzione della neuroinfiammazione, un miglioramento della funzione sinaptica e una maggiore integrità della materia grigia del cervello.







Una conferma scientifica di lunga data

I benefici della dieta mediterranea non rappresentano una novità assoluta nel panorama scientifico. Da decenni, numerosi studi osservazionali e clinici ne hanno documentato gli effetti positivi sulla salute cardiovascolare, metabolica e neurologica. Tuttavia, ciò che distingue la recente pubblicazione su Nature Medicine è l’accuratezza metodologica e la profondità dell’analisi genetica condotta.

Attraverso l’impiego di tecniche avanzate di neuroimaging, biomarcatori e sequenziamento del genoma, gli scienziati sono riusciti a tracciare un quadro dettagliato delle interazioni tra dieta, genetica e struttura cerebrale. In particolare, è stato osservato che nei soggetti portatori della variante APOE4 che seguivano una dieta mediterranea, le aree cerebrali coinvolte nella memoria e nelle funzioni cognitive risultavano meno soggette a degenerazione rispetto a chi seguiva una dieta ricca di grassi saturi e zuccheri raffinati.

Che cos’è la dieta mediterranea

La dieta mediterranea, patrimonio culturale immateriale dell’umanità secondo l’UNESCO, è caratterizzata da un’elevata assunzione di frutta, verdura, legumi, cereali integrali, olio d’oliva come principale fonte di grassi, consumo moderato di pesce e latticini, e un basso apporto di carne rossa e alimenti processati. Inoltre, essa è spesso associata a uno stile di vita equilibrato che include attività fisica regolare, convivialità e un ridotto consumo di alcol (prevalentemente vino rosso in quantità moderate durante i pasti).

Il modello mediterraneo non è solo un insieme di abitudini alimentari, ma un vero e proprio stile di vita che promuove il benessere psico-fisico e, come dimostrato ora con ancora maggiore evidenza, anche la salute cerebrale.

Gli effetti benefici della dieta mediterranea risultano più marcati se adottata in età adulta, ben prima della comparsa dei primi sintomi della malattia. Questo dato supporta l’idea che il mantenimento di uno stile di vita sano nel lungo periodo sia una strategia vincente per proteggere il cervello dall’invecchiamento patologico.

I ricercatori ricordano che, anche in soggetti già affetti da una lieve compromissione cognitiva, la modifica delle abitudini alimentari può contribuire a rallentare la progressione della malattia, migliorando la qualità della vita e ritardando l’eventuale necessità di cure farmacologiche più invasive.

Una scelta quotidiana che fa la differenza

La scienza ci insegna che la genetica non è destino: ciò che mangiamo ogni giorno può influenzare in modo profondo il nostro cervello e la nostra longevità cognitiva.

Infatti, adottare una dieta equilibrata, ispirata ai principi mediterranei, non è solo una scelta salutare, ma un autentico investimento sul proprio futuro. Anche di fronte a una predisposizione genetica sfavorevole, esistono margini di azione concreta che possono fare la differenza nella prevenzione dell’Alzheimer.