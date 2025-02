Un recente studio condotto dall’Università Statale dell’Arizona potrebbe rappresentare una svolta nella comprensione dell’Alzheimer, la forma di demenza più diffusa al mondo. I ricercatori hanno individuato un possibile meccanismo scatenante della malattia, basato su un’interruzione della comunicazione cellulare. Se confermata, questa scoperta potrebbe ridefinire radicalmente i criteri di diagnosi precoce, prevenzione e trattamento, spostando il focus dalle conseguenze della patologia alle sue reali cause.

Oltre la beta-amiloide

Per decenni, la ricerca sull’Alzheimer si è concentrata sull’accumulo di placche di beta-amiloide e sui grovigli di proteina tau, considerati i principali responsabili del deterioramento cognitivo. Tuttavia, nonostante numerosi tentativi, gli approcci terapeutici volti a ridurre tali accumuli si sono rivelati poco efficaci nel modificare il decorso della malattia.

Lo studio del team statunitense, coordinato dal professor Paul Coleman, propone invece una prospettiva innovativa e più ampia. La chiave del processo degenerativo risiederebbe non tanto nelle proteine tossiche, quanto in un blocco della comunicazione tra il nucleo delle cellule e il citoplasma, un fenomeno che altererebbe l’espressione genica su scala massiva. Alla base di questa interruzione vi sarebbe l’accumulo di granuli di stress (SG), aggregati di RNA e proteine che normalmente svolgono un ruolo protettivo, ma che, in condizioni di cronicizzazione, innescherebbero una cascata di eventi deleteri per la funzionalità neuronale.

Il ruolo dei granuli di stress nella neurodegenerazione

I granuli di stress sono condensati citoplasmatici privi di membrana che contengono RNA non tradotto e proteine leganti l’RNA. Essi si formano in risposta a fattori di stress cellulari, tra cui tossine ambientali, infezioni, deficit nutrizionali e squilibri metabolici. In condizioni normali, questi aggregati svolgono una funzione di protezione temporanea, permettendo alla cellula di ripristinare il proprio equilibrio una volta superato lo stato di stress.

Tuttavia, secondo la ricerca dell’Università Statale dell’Arizona, un accumulo cronico di granuli di stress nel cervello comprometterebbe irrimediabilmente la normale espressione di centinaia di geni essenziali, alterando il metabolismo cellulare e favorendo la degenerazione neuronale. Questo fenomeno, definito dai ricercatori come un “blackout genetico“, potrebbe rappresentare il vero evento scatenante dell’Alzheimer, precedendo la formazione delle placche amiloidi e dei grovigli di tau.

Uno degli aspetti più rivoluzionari di questa ipotesi è l’identificazione del meccanismo attraverso cui i granuli di stress potrebbero innescare il processo neurodegenerativo. Il nucleo delle cellule contiene il DNA, che fornisce le istruzioni necessarie alla sintesi proteica e al corretto funzionamento della cellula. Il citoplasma, invece, ospita i processi metabolici e traduce queste informazioni in attività biologiche concrete.

Se il trasporto tra nucleo e citoplasma viene bloccato, l’espressione genica subisce un’alterazione su larga scala, impedendo la sintesi di proteine fondamentali e causando un accumulo di segnali di stress che aggravano il danno neuronale. È proprio questa disfunzione che, secondo gli studiosi, potrebbe rappresentare l’evento iniziale dell’Alzheimer, con effetti devastanti sulla funzionalità cerebrale.







Dalla scoperta alla pratica clinica: implicazioni per diagnosi e trattamento

Le implicazioni di questa scoperta sono straordinarie, poiché suggeriscono nuove possibilità sia per la diagnosi precoce che per lo sviluppo di terapie innovative. Attualmente, l’Alzheimer viene diagnosticata sulla base di sintomi clinici avanzati, spesso quando il danno neuronale è già irreversibile. Tuttavia, studi precedenti dimostrano che i primi segnali della patologia possono essere rilevati fino a 18 anni prima della comparsa dei sintomi evidenti.

Se l’accumulo dei granuli di stress rappresenta il primo passo nella progressione della malattia, il loro monitoraggio potrebbe diventare un biomarcatore essenziale per identificare i soggetti a rischio con largo anticipo. Test diagnostici mirati potrebbero permettere di individuare le alterazioni nella comunicazione cellulare ben prima che si manifestino i sintomi cognitivi, aprendo la strada a interventi preventivi più efficaci.

Dal punto di vista terapeutico, l’identificazione dei granuli di stress come fattori scatenanti dell’Alzheimer suggerisce nuove strategie di intervento. Invece di concentrare gli sforzi sulla rimozione delle placche amiloidi o dei grovigli di tau, potrebbe essere più efficace sviluppare farmaci in grado di modulare la formazione e la degradazione degli SG, prevenendo il loro accumulo cronico.

Una malattia sistemica più che una patologia cerebrale isolata

Questa nuova prospettiva propone l’Alzheimer non come una condizione isolata del cervello, bensì come una malattia sistemica innescata da uno squilibrio nei meccanismi di espressione genica. Le cause scatenanti potrebbero essere molteplici, includendo fattori ambientali, genetici e metabolici, tutti accomunati dalla loro capacità di influenzare la regolazione dei granuli di stress e, di conseguenza, la salute neuronale.

Questa ipotesi si inserisce in un dibattito scientifico sempre più orientato a considerare l’Alzheimer non come una patologia circoscritta alla neurodegenerazione, ma come un disturbo complesso che coinvolge l’intero organismo. L’interazione tra cervello e fattori sistemici come infiammazione cronica, metabolismo energetico e microbioma intestinale potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella progressione della malattia.

L’ipotesi proposta dal team di ricerca dell’Università Statale dell’Arizona apre scenari inediti per la lotta contro la demenza. Se confermata da ulteriori studi, potrebbe rappresentare un punto di svolta nella comprensione della malattia e nella definizione di strategie più efficaci per contrastarla.

Le domande chiave ora riguardano il momento in cui l’Alzheimer può essere rilevato e il punto in cui si dovrebbe iniziare a intervenire. La possibilità di identificare precocemente il malfunzionamento dell’espressione genica e di sviluppare terapie mirate ai granuli di stress potrebbe non solo ritardare, ma forse persino prevenire l’insorgenza della malattia.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per validare questa teoria, la scoperta suggerisce che la battaglia contro l’Alzheimer potrebbe presto entrare in una nuova fase, più consapevole e, si spera, più efficace.

Michela Rubino