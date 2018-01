Amanda Knox strapagata per parlare del caso Meredith

L’accusa dei familiari di Meredith: ” La Knox é solo a caccia di fama e soldi”

Amanda Knox ha firmato un contratto con l’agenzia “All American Speakers” per una tournée a pagamento fra le università americane. La Knox chiede circa 9 mila dollari per ciascuna apparizione.

Durante il primo appuntamento della tournée svoltosi presso il Roanoke College, in Virginia, Amanda si è dipinta come vittima di una giustizia scorretta.

La Knox ha raccontato agli studenti di Roanake la sua versione della storia affermando che:

Sono stata dipinta come il diavolo. Tutto quello che è stato detto su di me non conta. Quello che conta è solo la verità. Ho sempre creduto che ci fosse una luce in fondo al tunnel perché è la verità che conta.

Amanda Knox ha parlato anche del bacio tra lei e il suo ex fidanzato Raffaele Sollecito, immortalato dalle fotocamere e fonte di grande scalpore e polemiche.

Non avrei mai pensato che potesse contare in un’aula di tribunale. Neanche nei miei peggiori incubi avrei immaginato di essere incriminata ingiustamente. Ma quando l’accusa e i media hanno costruito la loro storia, hanno creato una versione sosia di me che vi rientrava perfettamente.









E ha quindi proseguito il suo racconto ribadendo ancora una volta la sua innocenza:

la verità non può essere scoperta ignorando la realtà

La Knox, dopo aver trascorso 4 anni in carcere, è stata definitivamente assolta nel 2015 insieme a Raffaele Sollecito.

La famiglia della studentessa inglese uccisa il 1 novembre del 2007 a Perugia ha accolto la notizia con molto stupore e indignazione. Il legale della famiglia Kercher, Francesco Maresca, a proposito delle apparizioni di Amanda Knox, afferma che:

Spero capisca quanto sia inappropriato questo comportamento

E aggiunge:

Continuo a pensare che dovrebbe ringraziare la giustizia italiana per averla dichiarata assolta nonostante due precedenti condanne pesantissime e invece si impegna in iniziative commerciali offensive per la memoria della povera Meredith. Certamente di cattivo gusto.

Alessia Cesarano