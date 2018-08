Amatrice: la sagra della pasta all’Amatriciana ritorna a due anni dal sisma

50esima edizione della sagra degli spaghetti all’Amatriciana

Amatrice: la sagra riparte con la sua 50essima edizione a due anni dal terremoto.

Il comune non può dimenticare le scosse di due anni fa, ma si ha voglia di ripartire con le certezze.

Una certezza, come per la maggior parte degli italiani, viene rappresentata dalla gastronomia. Perché sì, l’Italia può ancora vantare un’antica e consolidata tradizione gastronomica.

Amatrice: la sagra, ecco le date ed il luogo

Dal 31 agosto al 2 settembre si svolgerà l’edizione 2018, la 50esima.

La Sagra avrá luogo lungo la strada statale per Campotosto n.577, nell’area che va dal complesso Don Minozzi fino all’area Anpas. La zona sarà resa completamente pedonale per i tre giorni dell’evento.

Programma

Non è stato discusso ancora nel dettaglio e bisognerà aspettare lunedì prossimo, quando la Commissione spettacolo provinciale deciderà i dettagli.

A grandi linee la sagra sarà centrata sulla degustazione dei famosi spaghetti che saranno preparati dalla Proloco. Nei tre giorni vi saranno anche una serie di eventi espositivi, di degustazione di prodotti tipici del Lazio (in particolare locali), oltre a tanti eventi musicali e di intrattenimento.

La nascita dell’Amatriciana

Amatrice: la sagra dell’Amatriciana è arrivata al 50 esimo anniversario, ma possiamo ben affermare che gli spaghetti all’Amatriciana siano nati molti anni prima.









L’antenata dell’Amatriciana è la gricia (o griscia): nome del venditore di pane nell’Ottocento. Per altri, questo nome deriva da un paesino a pochi chilometri da Amatrice, di nome Grisciano. La griscia (nome del piatto) era ed è conosciuta come l’Amatriciana senza il pomodoro. Quest’ultimo ingrediente è stato aggiunto solo alla fine del 1700.

La prima testimonianza scritta dell’uso della salsa di pomodoro per condire la pasta all’Amatriciana si trova all’intero del manuale di cucina L’Apicio Moderno, scritto nel 1790 dal cuoco romano Francesco Leonardi.

La vera ricetta degli spaghetti all’Amatriciana

Amatrice: la sagra nasce dall’orgoglio dei suoi abitanti nel presentare al mondo la vera pasta all’Amatriciana, la loro pasta. Il sito del comune ci svela la vera ricetta di questo piatto.

Ricetta:

500g di spaghetti, 125 g di guanciale di Amatrice, un goccio di vino bianco secco, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, 6 o 7 pomodori San Marzano oppure 400 g di pomodori pelati, un pezzetto di peperoncino, 100 g di pecorino di Amatrice grattugiato, sale.

Si tratta di ingredienti tipici del territorio che raccontano il cuore degli abitanti di Amatrice. Ogni ingrediente può essere ben affiancato ad una caratteristica caratteriale degli abitanti del posto.

Esecuzione della ricetta:

Si mettano in una padella l’olio, il peperoncino ed il guanciale tagliato a pezzetti. Per gli esperti è inevitabile ed importantissimo rispettare la proporzione di un quarto (quantità del guanciale) rispetto alla pasta. Ciò, per gli esperti, conferisce dolcezza al piatto.

Far rosolare a fuoco vivo il tutto, per poi procedere all’aggiunta del vino. Dalla padella vanno tolti i pezzetti di guanciale, che vanno tenuti da parte, possibilmente in caldo. Bisogna farli sgocciolare bene: ciò evita di farli diventare troppo secchi e salati.

Uniamo i pomodori tagliati a filetti e puliti dai semi (meglio prima sbollentarli in modo da eliminare la pelle facilmente). Aggiungere sale, mescolare e dare qualche minuto di fuoco.

Verso la fine della cottura, va messo da parte il peperoncino, mentre bisogna nuovamente aggiungere i pezzetti di guanciale, mescolando ulteriormente.

Lessare intanto la pasta in abbondante acqua salata. Una volta scolata, va versata in una terrina in cui bisogna aggiungere il pecorino grattugiato. Attendere qualche secondo ed aggiungere poi la salsa, e per chi lo chi desidera altro peperoncino.

La ricetta viene tradotta in inglese sul sito del Comune proprio per poter essere conosciuta da tutti. Per far capire a tutti che gli amatriciani sono persone forti come il peperoncino, genuine come l’olio extravergine d’oliva, legate alla loro terra come il pecorino e piene di “rosso amore” come il pomodoro.

Luiza Gales