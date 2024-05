Amazon celebra la Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Lesbofobia, la Bifobia e la Transfobia (IDAHOBIT), inaugurando a Milano la mostra “Diverse Reflections: the 100+ Mirrors of Inclusivity”. Attraverso immagini e storie di oltre 100 persone LGBTQIA+, l’azienda celebra la diversità e promuove l’inclusione. L’iniziativa è parte dell’impegno di Amazon per creare un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo per tutti. Oltre alla mostra, Amazon ha organizzato eventi e campagne di sensibilizzazione sui social media con l’hashtag #IDAHOBIT. La mostra è aperta al pubblico dal 17 maggio per tutto il mese di giugno presso la sede centrale di Amazon a Milano.

In occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Lesbofobia, la Bifobia e la Transfobia (IDAHOBIT), che si celebra il 17 maggio, Amazon ha organizzato un’iniziativa speciale per sensibilizzare e promuovere i valori di inclusione e rispetto all’interno della propria azienda e della società in generale.

Presso la sede centrale di Milano, è stata inaugurata la mostra fotografica “Diverse Reflections: the 100+ Mirrors of Inclusivity”, un progetto che raccoglie i volti e le storie di oltre 100 persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Attraverso potenti immagini e narrazioni emozionanti, la mostra vuole dare voce alla diversità e celebrare la bellezza dell’essere sé stessi, senza paura di discriminazioni o pregiudizi.

Secondo Mariangela Marseglia, country manager di Amazon Italia e Spagna:

«Attraverso questi ritratti vogliamo non solo valorizzare l’unicità dei nostri e delle nostre dipendenti, ma anche veicolare un importante messaggio: in Amazon la diversità è ricchezza e bellezza. I volti e le preziose storie che molti hanno scelto di condividere intendono essere un segno tangibile del nostro impegno, accompagnato dalle policy e dalle azioni concrete che ogni giorno mettiamo in atto in azienda. Con questo progetto, vogliamo sostenere le istanze della comunità Lgbtqia+ nel nostro Paese e celebrare la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia del 17 maggio, contro ogni forma di pregiudizio, discriminazione e violenza».

L’iniziativa di Amazon è stata accolta con grande entusiasmo dai dipendenti e dalle organizzazioni locali che si battono per i diritti LGBTQIA+. “Siamo orgogliosi di celebrare l’IDAHOBIT con questa mostra”, ha dichiarato il responsabile della diversity e inclusione di Amazon Italia. “Crediamo che la diversità sia un valore fondamentale per la nostra azienda e che tutti i nostri dipendenti debbano sentirsi liberi di essere sé stessi e di esprimere la propria identità senza timore”, ha aggiunto.

La mostra “Diverse Reflections: the 100+ Mirrors of Inclusivity” è solo uno dei tanti modi in cui Amazon si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso per tutti. L’azienda ha infatti implementato diverse politiche e iniziative a sostegno della comunità LGBTQIA+, tra cui la formazione dei dipendenti sui temi della diversità e dell’inclusione, il sostegno alle organizzazioni LGBTQIA+ locali e la creazione di gruppi di risorse per i dipendenti LGBTQIA+.

L’impegno di Amazon contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia è un esempio concreto di come le grandi aziende possono contribuire a costruire una società più inclusiva e rispettosa per tutti. La Giornata Internazionale contro l’IDAHOBIT è un’occasione importante per riflettere sui progressi compiuti e sulle sfide che ancora rimangono, ma anche per celebrare la forza e la resilienza della comunità LGBTQIA+.

Oltre alla mostra fotografica, Amazon ha organizzato per l’IDAHOBIT anche una serie di altri eventi e iniziative, tra cui:

Un seminario online con esperti sui temi dell'omofobia, della lesbofobia, della bifobia e della transfobia.

Una tavola rotonda con esponenti della comunità LGBTQIA+ per discutere delle loro esperienze e delle sfide che affrontano quotidianamente.

Una campagna di sensibilizzazione sui social media con l'hashtag #IDAHOBIT per promuovere i valori di inclusione e rispetto.

L’iniziativa di Amazon è un messaggio importante di speranza e di cambiamento. Un messaggio che ci ricorda che tutti abbiamo il diritto di essere felici e di vivere la nostra vita in libertà e autenticità.

