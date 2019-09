Amazon in pigiama per la ricerca contro il cancro

Dopo l’accordo che Amazon ha stipulato con le case circondariali Vallette di Torino e Rebibbia di Roma per offrire ai detenuti un lavoro come magazzinieri, stavolta è il turno dell’iniziativa “Amazon Goes Gold”

In pigiama per un giorno

In tutto il mondo settembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tema del cancro in età infantile.

Proprio per questo Amazon ha scelto il 19 settembre per dare inizio alla campagna globale “Amazon Goes Gold“, promossa dal colosso statunitense per aiutare la ricerca e sostenere tutti i bambini affetti da gravi patologie, quali tumori e leucemie.

Durante tutta la giornata stabilita i dipendenti Amazon di tutto il mondo andranno a lavoro indossando il pigiama, in segno di vicinanza ai piccoli pazienti.

Se vi state chiedendo come mai è stato scelto come simbolo proprio il pigiama, la risposta è molto semplice.

Questo “rappresenta la divisa” che ogni bambino indossa nella sua battaglia quotidiana contro il tumore.

Vogliamo essere vicini a tutti i bambini coraggiosi che lottano ogni giorno e aiutarli a costruire un futuro migliore. Quindi, durante questo mese speciale, andiamo tutti al lavoro in pigiama, me compreso!

(Jeffrey Preston Bezos – fondatore, presidente e amministratore delegato di Amazon)

La sede di ciascun Paese che registrerà il maggiore coinvolgimento sarà premiata con 45mila euro da donare al reparto oncologico pediatrico dell’ospedale scelto dai dipendenti del sito vincitore.

E in Italia?

Nel nostro Paese saranno coinvolti gli impianti di Castel San Giovanni (Piacenza), Passo Corese (Rieti), Torrazza Piemonte (Torino) e Vercelli. Inoltre, sempre il 19 settembre, presso i centri di distribuzione di Castel San Giovanni e Passo Corese, si terranno speciali visite guidate aperte a tutti.

Per ogni persona che si presenterà al tour vestita in pigiama Amazon donerà una quota di 5 euro all’Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica – AGEOP presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna e all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Federica Catalano