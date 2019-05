Amazon pensa ad uno smartwatch che legge le emozioni

Immagina un orologio capace di comprendere le tue emozioni. È assurdo,vero? Eppure non è fantascienza. Secondo l’azienda Bloomberg, Amazon, starebbe lavorando su uno smartwatch capace di comprendere le emozioni di chi lo indossa attraverso l’ascolto della voce. Una notizia incredibile.









Dylan

Il nome dell’ambizioso progetto sarebbe Dylan e a lavorarci sopra sarebbero ben due team di Seattle. Il primo, dedicato all’intelligenza artificiale e all’assistente vocale Alexa, il secondo il Lab126, con la parte hardware.

Dettagli e funzionalità non sono ancora chiare. Secondo le prime informazioni, però, lo smartwatch, integrerebbe alcuni microfoni e un software molto evoluto che può funzionare insieme ad una applicazione per smartphone. È proprio attraverso i microfoni che l’intelligenza artificiale sarebbe in grado di ascoltare la voce dell’utente e di capirne, in base al tono, umore ed emozioni. La gioia, il dolore, la tristezza, lo stress: in base a questi stati d’animo, potrebbe anche consigliare acquisti e suggerire come interagire con gli altri. Probabilmente ci sarà un’assistente vocale a dispensare consigli.

Naturalmente, lo smartwatch Amazon presenterà tutte le funzionalità base per fitness e salute: contapassi, battito cardiaco, ecc.

Lancio e costi

Dietro questo progetto, c’è la necessità da parte dell’azienda, di conoscere sempre meglio i propri utenti, così da poter personalizzare al massimo l’esperienza d’uso e di acquisto. Un nuovo ed impressionante tentativo.

Un programma Beta è già in corso ma non si conoscono le tempistiche di un eventuale lancio. Il progetto è molto ( troppo?) ambizioso. Conoscere la mente umana è quasi impossibile. Di certo, Amazon non ha intenzione di fermarsi. Gli wearable sono un settore su cui moltissime aziende stanno già investendo.

Vedremo.

Mariafrancesca Perna