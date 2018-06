Con ogni probabilità l‘Amazon Prime Day 2018 si terrà tra il 16 luglio alle ore 12:00 e il 17 luglio, con una durata di 36 ore. A divulgare la notizia sul web, è stata Amazon stessa, che ha pubblicato e subito dopo rimosso, un banner pubblicitario dal suo sito UK. Il sito Techradar è riuscito però, a salvare l’immagine del banner ufficiale, confermando così le date di quest’anno.

Se non ci saranno cambiamenti, si tratterà di uno dei periodi più estesi mai effettuati fino ad oggi dalla catena di Jeff Bezos.

Scopriamo quindi, tutto quello che c’è da sapere, le informazioni utili e tutte le tipologie di offerte che interesseranno l’Amazon Prime Day 2018.

Amazon Prime Day 2018: informazioni utili

L’Amazon Prime Day propone, per un periodo limitato di tempo, una serie di sconti su molti prodotti acquistabili attraverso la piattaforma Amazon. In genere questo periodo di tempo può variare tra le 24 e 36 ore.

Unico requisito per poter partecipare agli sconti, è essere iscritti ad Amazon Prime, un abbonamento che permette di beneficiare di alcuni vantaggi riguardo la spedizione dei prodotti, l’accesso alle offerte e alcuni servizi dedicati. Inoltre, è possibile richiedere la prova gratuita di 30 giorni.

Le offerte speciali dell’Amazon Prime Day 2018 sono suddivise in tre categorie principali:

Offerte del giorno: comprendono prodotti scontati per 24 ore;

comprendono prodotti scontati per 24 ore; Best Deals : comprendono tutti i prodotti con sconti maggiori che durano più giorni;

: comprendono tutti i prodotti con sconti maggiori che durano più giorni; Offerte lampo: sono le migliori offerte dell’Amazon Prime, proprio per questo sono scontate per poco tempo e ne fanno parte un numero limitato di prodotti.

Inoltre, per facilitare i tuoi acquisti ed essere il primo a trovare le offerte migliori, potrai utilizzare anche l’App uffciale di Amazon. Quest’ultima ti permette di navigare tra tutti i prodotti disponibili sulla piattaforma e comprare con un semplice click.

Le offerte di quest’anno

Non si hanno ancora notizie certo riguardo le offerte che ci saranno quest’anno per l’Amazon Prime Day, però è possibile fare delle previsioni, osservando i prodotti scontati delle edizioni precedenti.

Per l’Amazon Prime Day 2017 per esempio, le migliori offerte riguardavano settori diversi, dall’elettronica all’arredamento, dai giochi per bambini ai piccoli robot da cucina. Ecco alcuni esempi: sconti fino al 30% su materassi, promozioni sui prodotti per la cura dei capelli, sconti fino al 30% sui prodotti per la casa e di domotica.

Non potendo sapere quali saranno le offerte più vantaggiose di quest’anno, il trucco è creare una propria lista desideri, con tutti i prodotti che vorremmo acquistare. In questo modo, quando arriverà l’Amazon Prime 2018, sapremo già cosa e dove cercare.

Alessandra Colucci