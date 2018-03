The Terror ossia il frutto della collaborazione tra AMC e Amazon Video oggi diventa disponibile sul catalogo televisivo della compagnia. Basato sull’omonimo libro di Dan Simmons, la serie tratterà, seppur in maniera romanzata, le tragiche vicende delle navi HMS Erebus and HMS Terror.

La AMC, la cui punta di diamante al momento rimane la serie The Walking Dead, aveva iniziato la collaborazione con Amazon lo scorso novembre. Inoltre al progetto aderì (tra i produttori) anche il noto regista Ridley Scott. La collaborazione si rese più che altro necessaria visti gli enormi costi di produzione del progetto. Questo perché, come già visto con altri show, AMC cerca di ricreare atmosfere, luoghi e ambientazioni il più possibile realistici.

Oggi il telefilm vede la luce e anche stavolta sembra proprio che la “ricreazione” scenica sia stata realizzata egregiamente. In aggiunta anche il cast scelto riesce a dare spessore a una trama ben strutturata e con una grossa carica emozionale.

Di seguito le immagini del trailer









The Terror: sinossi e interpreti

Nel 1845, anno in cui la Royal Navy Britannica affida a due navi, la Erebus e la Terror, la missione di trovare il leggendario passaggio a nordovest. Le due imbarcazioni, quindi, saranno costrette ad addentrarsi in luoghi del tutto inesplorati, in condizioni climatiche estreme e proibitive. Proprio a causa di ciò la missione si trasformerà presto in un incubo fatto di attese, di paure, e di ricerca della sopravvivenza.

Emblematica è la figura del capitano Sir John Franklin, a capo della missione. Sua è infatti la decisione di proseguire la spedizione nonostante un clima inaccessibile e una tecnologia non ancora adeguata alle esigenze della missione. Ovviamente a farne le spese saranno gli uomini dell’equipaggio costretti a subire una pressione psicologica costante e fuori controllo.

Nel cast figurano Ciarán Hinds nel ruolo del capitano, Tobias Menzies e Jared Harris, i cui ruoli saranno rispettivamente quelli di James Fitzjames e Francis Crozier.

La prima stagione sarà composta da 10 episodi della durata di un’ora, circa, l’uno.

Emanuele Algieri