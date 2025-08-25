L’Amazzonia come ostaggio dei combustibili fossili? La recente conclusione del vertice dell’Amazzonia, tenutosi dal 18 al 23 agosto a Bogotá, segna un momento di svolta nella governance ambientale della più vasta foresta pluviale del pianeta. L’apertura senza precedenti alla partecipazione delle comunità indigene nei processi decisionali dell’Organizzazione del Trattato di Cooperazione Amazzonica (Otca) rappresenta un avanzamento storico, tuttavia, la mancata adozione di un impegno chiaro contro l’uso dei combustibili fossili lascia in ombra i risultati del summit.

Le comunità indigene entrano nel processo decisionale

Per la prima volta nella storia dell’Otca, le popolazioni indigene, custodi ancestrali dell’Amazzonia, avranno un ruolo diretto nei tavoli di lavoro multilaterali. Questo passaggio è stato celebrato come un traguardo fondamentale da molte organizzazioni internazionali per i diritti dei popoli originari, che da anni chiedevano una partecipazione strutturata ai negoziati che riguardano il proprio territorio.

Fino ad oggi, le decisioni in seno all’Otca venivano prese senza un coinvolgimento attivo di queste comunità, nonostante la loro conoscenza approfondita dell’ambiente e la centralità del loro ruolo nella conservazione delle foreste.

Un “Fondo Boschi Tropicali” per la COP30

Tra le proposte più innovative emerse durante il vertice, spicca la creazione di un “Fondo Boschi Tropicali”, che i paesi membri dell’Otca intendono presentare ufficialmente alla prossima Conferenza delle Parti sul clima, la COP30, prevista per il 2026 a Belém, in Brasile. L’iniziativa mira a catalizzare risorse finanziarie internazionali per la protezione delle foreste tropicali, con particolare attenzione alla regione amazzonica.

Secondo quanto anticipato durante il summit, il fondo sarà alimentato da contributi pubblici e privati, e destinato al finanziamento di progetti di conservazione, rigenerazione forestale, sviluppo sostenibile per le comunità locali, e rafforzamento della sorveglianza ambientale contro la deforestazione illegale. La proposta è stata ben accolta dai rappresentanti delle nazioni amazzoniche.

La grande assente: la moratoria sui combustibili fossili

Nonostante l’importanza delle proposte emerse, la Dichiarazione di Bogotá, documento conclusivo del vertice, ha deluso molti osservatori per l’assenza di un riferimento esplicito alla fine dell’estrazione e dell’uso dei combustibili fossili nella regione amazzonica. Un’esclusione che pesa, soprattutto alla luce della crescente pressione esercitata da scienziati, organizzazioni ambientaliste, e dalla stessa società civile dell’area.

A guidare l’appello per un impegno netto contro il petrolio e il gas è stata la Colombia, paese ospitante dell’evento. La proposta, presentata ufficialmente dalla viceministra dell’Ordinamento ambientale del territorio colombiano, Tatiana Roa Avendaño, auspicava la trasformazione dell’Amazzonia in una “zona libera da combustibili fossili”. Tuttavia, l’iniziativa non ha trovato il necessario consenso tra i membri dell’Otca, ostacolata dalla persistente dipendenza economica di alcuni Stati dalla produzione e dall’esportazione di risorse energetiche fossili.







Le divisioni interne all’Otca

Il rifiuto di includere l’abbandono dei combustibili fossili nella dichiarazione finale riflette le fratture tra i paesi membri dell’Otca. Se da un lato Colombia e Bolivia si sono mostrate favorevoli a una transizione ecologica più decisa, dall’altro paesi come Brasile, Venezuela e Suriname hanno manifestato maggiore cautela, invocando la necessità di salvaguardare la propria sovranità energetica e lo sviluppo economico nazionale.

Queste divergenze hanno impedito un fronte compatto su uno dei temi centrali del dibattito climatico globale. Alcuni analisti interpretano la scelta come un segnale che, nonostante l’unità formale dell’Otca, permangono visioni contrastanti su come conciliare la protezione ambientale con gli interessi economici immediati.

Il vertice di Bogotá è stato accompagnato da numerose manifestazioni pubbliche e da una mobilitazione transnazionale che ha visto la partecipazione di associazioni ambientaliste, movimenti indigeni e rappresentanti della società civile da tutto il continente sudamericano. Le richieste sono state chiare: fermare la deforestazione, garantire diritti territoriali ai popoli originari, e mettere fine all’estrazione di combustibili fossili nell’area amazzonica.

La Dichiarazione di Bogotá

Il documento finale sottoscritto dai membri dell’Otca ribadisce l’impegno dei paesi amazzonici nella lotta alla deforestazione illegale, nel rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, e nella protezione dei diritti delle popolazioni indigene. Viene inoltre confermato l’obiettivo di evitare il superamento del “punto di non ritorno” ecologico per l’Amazzonia, ovvero la soglia oltre la quale l’ecosistema forestale potrebbe subire danni irreversibili.

Tuttavia, come notato da diversi osservatori internazionali, la dichiarazione manca di misure vincolanti e di scadenze precise. Le buone intenzioni rischiano dunque di restare sulla carta, soprattutto in assenza di strumenti concreti per monitorare l’implementazione degli impegni assunti.

COP30

La scelta della sede per la COP30 non è casuale: il Brasile intende giocare un ruolo da protagonista nel rilancio dell’agenda climatica globale, sfruttando il simbolismo di ospitare il summit direttamente nella foresta tropicale.

Patricia Iori