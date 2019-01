Jo Song II ha abbandonato il proprio ruolo di ambasciatore a Roma agli inizi di novembre. Ora secondo il giornale di Seul JoongAng Ilbo Jo ha chiesto asilo politico in un Paese occidentale non definito.

Il nordcoreano Jo Song II era in servizio nella missione diplomatica a Roma già dal 2015. Nel 2017 era diventato ambasciatore facente funzioni prendendo il posto di Mun Jong Nam. Quest’ultimo era stato infatti espulso per la decisione di Pyongyang di iniziare i test nucleari.

La richiesta d’asilo

Jo è stato sostituito già il 20 novembre nelle sue funzioni dal consigliere politico Kim Chon. Il suo nome non è più presente nella lista diplomatica nordcoreana. Dunque la richiesta d’asilo politico combacerebbe con l’ordine di ritornare nella Corea del Nord.

Di solito Pyongyang non permette ai propri diplomatici di portare in missione la famiglia. Per lo più i figli sono costretti a rimanere a casa. In questo modo gli ambasciatori non hanno modo di disertare quando sono all’esterno.

Jo Song II invece era riuscito a raggiungere Roma con la propria famiglia al completo. Forse proprio grazie alla presunta relazione di parentela con un alto funzionario del regime nordcoreano di cui parla il giornale JoongAng Ilbo.

La conferma di Seul

Durante un’audizione parlamentare a porte chiuse un deputato ha confermato che Jo sarebbe “fuggito dall’ambasciata ai primi di novembre”. Non è stato detto in quale Paese occidentale il nordcoreano avrebbe chiesto asilo politico.

L’ANSA riporta che secondo delle fonti della Fernesina “non risulta una richiesta d’asilo da parte di un funzionario nordcoreano”. Roma ha solo ricevuto, a suo tempo, la notifica di avvicendamento dell’ambasciatore nordcoreano.

Roma è una delle ambasciate più importanti per la Corea del Nord. Oltre all’ambasciatore accreditato presso l’Italia infatti, ci sono due diplomatici che si occupano dei contatti con l’agenzia dell’ONU FAO, la cui sede si trova proprio nella capitale.









Il precedente

Nel 2016 un altro ambasciatore nordcoreano aveva disertato: Thae Yong Ho. Thae era in servizio a Londra. Nel suo caso il nordcoreano aveva deciso di rimanere nella capitale inglese per offrire ai propri figli un’educazione e un futuro migliori.

Giulia Dardano