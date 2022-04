Ambivert: a metà tra introverso ed estroverso

Vi siete mai chiesti se il vostro carattere è più estroverso o introverso? Se non avete una risposta a questa domanda o, probabilmente, siete anche piuttosto confusi, allora potreste riconoscervi nella parola ambivert ed essere, quindi, ambivalenti.

Ambivert è, infatti, la parola che descrive qualcuno che ha un equilibrio tra introverso ed estroverso, riferendosi, quindi, a quegli individui che mostrano una personalità a metà tra le due.









In realtà sembra che, ad avere una personalità ambivert, sia la maggioranza della popolazione. Nei primi anni del 1920, lo psichiatra svizzero Carl Gustav Jung, introdusse i concetti di estroverso ed introverso. Da quel momento in poi, ognuno di noi, analizzando il proprio comportamento, ha cercato di “definirsi” in uno dei due modi. Tuttavia, il termine ambivert ci consente di guadare alla realtà in maniera diversa, in un modo del tutto nuovo.

Ad usare, per la prima volta, la parola ambivert fu lo psicologo Kimball Young, nel 1927, all’interno del suo libro dal titolo Source Book for Social Psychology. Il termine è riapparso nuovamente soltanto nel 2013 in uno studio condotto da Adam Grant, un ricercatore dell’Università di Wharton in Pennsylvania e pubblicato, successivamente, sulla rivista Psychological Science.

Lo studio condotto dal ricercatore su circa 300 volontari ha, infatti, rilevato che, la maggior parte di loro presentava caratteri ambiversi.

Gli ambiversi riescono ad adattarsi meglio alle situazioni in cui si trovano e riescono a relazionarsi con gli altri in maniera proficua. A differenza degli introversi e degli estroversi, infatti, gli ambiversi possono facilmente adattarsi ai vari contesti in cui si trovano. Lo studio del ricercatore Adam Grant ha, inoltre, evidenziato come gli ambiversi riescano ad essere più produttivi all’interno di un’azienda e a vendere di più.

Un ulteriore studio pubblicato sull’Harvad Business Review ha preso in esame una catena di pizzerie con 57 negozi negli Stati Uniti che effettuava consegna a domicilio, analizzando i vari leader a capo dei negozi appunto per capire se avere un leader ambiverso poteva, effettivamente, portare maggiori benefici e profitti. Dati alla mano, è emerso che, coloro che hanno un carattere più estroverso riescono ad avere maggiore efficienza anche sul lavoro.

A questo punto, vi starete chiedendo che sfumatura ha la vostra personalità. Essere ambiversi significa riuscire a relazionarsi bene sia con gli introversi che con gli estroversi. L’ ambiverso, infatti, sta al confine tra le due personalità e riesce a interfacciarsi molto bene sia con gli uni che con gli altri. Riesce, in qualche modo, ad adattarsi a tutte le situazioni, anche a quelle situazioni in cui l’introverso vorrebbe solo scappare via e l’estroverso non smetterebbe di parlare.

Irene Amenta

