Ambliopia (occhio pigro), pronto dispositivo di screening pediatrico

Ambliopia, pronto un nuovo screening pediatrico

Un dispositivo di screening portatile che rileva un sottile disallineamento degli occhi identifica con precisione i bambini con ambliopia (occhio pigro). Questo secondo uno studio pubblicato sul Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus.

I risultati suggeriscono che i pediatri e altri fornitori di cure primarie potrebbero utilizzare il dispositivo per evidenziare l’ambliopia in tenera età quando è più facile da trattare.

Ambliopia in sintesi

L’ambliopia è una visione compromessa in un occhio ed è la principale causa di perdita della vista monoculare prevenibile (occhio singolo), che colpisce 3 bambini su 100 negli Stati Uniti.

Durante la prima infanzia, i nostri cervelli in via di sviluppo imparano come catturare immagini da ciascun occhio e fonderle in un’unica immagine per produrre visione. L’ambliopia si sviluppa quando il disallineamento degli occhi (strabismo) o la diminuzione dell’acuità in un occhio interferisce con la capacità del cervello di elaborare le informazioni visive da entrambi gli occhi, inducendolo a favorire un occhio. Una volta che un bambino è visivamente maturo, la visione persa nell’occhio più debole non può essere corretta con occhiali o lenti a contatto.









I bambini con ambliopia possono soffrire di scarso rendimento scolastico e menomazioni nella percezione profonda e nelle capacità motorie fini come la scrittura a mano e altre attività coordinate occhio-mano.

Trattamento medico

Il trattamento dell’ambliopia generalmente comporta il posizionamento di un cerotto sopra l’occhio buono per migliorare la visione nell’occhio più debole. L’applicazione di patch ha meno successo man mano che i bambini invecchiano, rendendo cruciale la diagnosi precoce. Tuttavia, questo dipende dalla diagnosi tempestiva da parte del medico del bambino e la maggior parte dei pediatri è attrezzata solo per i test di screening della vista della tabella oculare di base, che non sono utili per rilevare l’ambliopia nei bambini molto piccoli.

Ambliopia, screening

Il dispositivo di screening funziona valutando la capacità degli occhi di fissarsi insieme. Tenuto a distanza dagli occhi, il bambino fissa una faccina sorridente mentre il dispositivo scansiona contemporaneamente entrambe le retine. La scansione coinvolge un laser polarizzato che sonda le fibre nervose in un’area della retina sensibile alla luce chiamata fovea, che è importante per la visione centrale. Anche un sottile disallineamento delle fovee può interferire con la capacità del cervello di integrare le immagini da entrambi gli occhi. Il dispositivo calcola un punteggio di binocularità che indica se il bambino richiede il rinvio a un medico oculista per ulteriori indagini.

Lo studio di ricerca

Per lo studio, 300 bambini, di età compresa tra 2 e 6 anni, senza disturbi oculari noti hanno fatto parte del progetto durante le visite precedentemente programmate a due cliniche pediatriche Kaiser Permanente Southern California.

Due ricercatori non oftalmici che sono stati addestrati a utilizzare il dispositivo hanno sottoposto a screening ogni bambino e i risultati sono stati confrontati con quelli di un esame oculistico eseguito da un oftalmologo pediatrico. Questi non era a conoscenza dei risultati del dispositivo. Il dispositivo ha rilevato tutti e sei i casi (sensibilità al 100%) di ambliopia e/o strabismo che erano stati confermati dalla visita oculistica professionale. Il dispositivo ha anche segnalato altri 45 bambini come potenzialmente con ambliopia e / o strabismo che sono stati successivamente determinati dalla visita oculistica come normali (specificità dell’85%).

Limitazioni dello studio

Il dispositivo non ha avuto confronti con i dispositivi di foto-screening attualmente disponibili. Tali dispositivi rilevano le differenze nei riflessi di luce in ciascun occhio. Inoltre, producono immagini che possono aiutare a rilevare i fattori di rischio per l’ambliopia. Ma non l’ambliopia stessa, che può portare a rilevamento sia sopra che sotto l’ambliopia.

Al contrario, lo scanner della visione pediatrica rileva la presenza di ambliopia rispetto ai fattori di rischio di ambliopia. Essi possono portare a un minor numero di rinvii non necessari agli oftalmologi pediatrici.

Lo screening visivo pediatrico testato nello studio è un prototipo autorizzato dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti nel 2016.

Il programma Small Business Innovation Research (SBIR) ha dato il supporto per la ricerca. Questi è un meccanismo di finanziamento che aiuta le aziende di proprietà indipendente con 500 o meno dipendenti a portare le tecnologie biomediche sul mercato.

