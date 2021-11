Amici di strada, Compagni di vita: vaccinazioni gratuite ai cani dei clochard

Grazie al progetto “Amici di strada, Compagni di vita” i cani dei clochard riceveranno assistenza gratuita. Ecco perché il nuovo progetto milanese può salvare le vite degli amici a quattro zampe e non solo.









Il progetto

Il Progetto “Amici di strada, Compagni di vita” nasce dalla collaborazione tra l’associazione Save The Dogs e la Fondazione Progetto Arca Onlus. Le due organizzazioni in favore dei diritti e della tutela degli animali hanno deciso di unire le forze per garantire assistenza gratuita, cure e monitoraggio costante ai cani dei clochard. Dalle vaccinazioni alle sterilizzazioni, sino alle problematiche di salute più complesse, tutto potrà essere curato dall’iniziativa consentendo una maggiore salute dell’animale e quindi una maggiore tranquillità anche per il loro amico umano. Ma non si tratterà solo di cure mediche. Le associazioni hanno pensato anche alla vita di tutti i giorni, e intendono fornire anche il necessario per il benessere del cane (cibo, ciotole, sino ad arrivare al guinzaglio). Il progetto, primo nel suo genere in Italia, intende individuare e rispondere ai bisogni dei cani creando un rapporto di fiducia e un legame con i loro compagni di vita attraverso un attento monitoraggio per le strade delle città.

Un amore in comune

Proprio questa, infatti, è la base da cui parte il progetto. Per i clochard, l’amico a quattro zampe è spesso l‘unica fonte di calore, l’unico affetto a cui appoggiarsi nelle difficoltà della vita. Non è un caso che sempre più spesso chi non ha una fissa dimora sia accompagnato da un amico a quattro zampe. Il potere terapeutico di un animale è un toccasana contro il dolore. L’affetto di un cane è curativo. Avere un amico a quattro zampe a sostenerli e con cui condividere le giornate può fare la differenza tra la luce, e il baratro. Ugualmente, i tanti animali che non hanno una casa la trovano nell’affetto e nelle cure dei loro compagno. E se è vero che la generosità dei passanti non deve venire, e non verrà, a mancare, altrettanto vero è che unendo le forze, insieme alle tante associazioni che già si prendono cura di coloro che vivono per strada, si può fare una ulteriore grandissima differenza. Il progetto, oltre che salvare i tanti animali, può essere un importante ponte tra i senza tetto e chi può aiutarli in caso di bisogno. L’amore per gli amici a quattro zampe può essere infatti un terreno comune su cui basare una importante relazione anche con i loro proprietari.

“Amici di strada, Compagni di vita” sta muovendo i primi passi nelle vie di Milano. La speranza, è che possa presto trovare successo e riscontro anche nelle altre città italiane.

Beatrice Canzedda

