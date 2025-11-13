Il 14 ottobre 2025, la città di Udine è diventata teatro di una manifestazione contro Italia-Israele, di portata nazionale in solidarietà con la popolazione di Gaza. L’iniziativa “Show Israel the Red Card”, nata per chiedere l’esclusione delle squadre israeliane dalle competizioni calcistiche internazionali, si è trasformata in un caso di repressione e violazioni dei diritti civili. Amnesty International ha denunciato l’uso eccessivo della forza da parte della polizia e misure amministrative considerate arbitrarie, riaccendendo il dibattito sul diritto di manifestare e sulla libertà di dissenso in Italia.

La violenza nella manifestazione contro Italia-Israele dopo la marcia

Il 14 ottobre 2025, la città di Udine si è trasformata in un campo di tensione. La manifestazione “Show Israel the Red Card”, organizzata in concomitanza con la partita di calcio Italia-Israele, è finita nel caos. Quella che doveva essere una giornata di solidarietà con la popolazione palestinese, si è conclusa tra cariche di polizia, gas lacrimogeni e fermi.

Amnesty International Italia, presente con sei osservatori specializzati, ha pubblicato un rapporto in cui denuncia “l’uso massiccio e indiscriminato della forza” da parte delle autorità proprio contro la manifestazione contro Italia-Israele. L’organizzazione documenta un’escalation ingiustificata: lanci di lacrimogeni verso i manifestanti riuniti pacificamente, manganelli contro persone con le mani alzate, cannoni ad acqua utilizzati senza preavviso. Una risposta sproporzionata che ha trasformato la piazza in una trappola.

Proprio in riferimento ai gas lacrimogeni, tanti sono i video che testimoniano l’uso massiccio e indiscriminato di granate per annichilire qualsiasi movimento dei manifestanti, che si è esteso per gran parte della città. Le granate, contenenti i gas, sono state lanciate ad altezza d’uomo e a distanza molto ravvicinata – come è stato riportato dalla stessa Questura di Udine.

La violenza indiscriminata che Amnesty International denuncia non è solo in riferimento alla piazza del corteo, ma anche alle vie traverse o alle potenziali vie di fuga usate dai manifestanti. Tante sono state le persone fermate e, tavolta, aggredite dai manganelli a distanze kilometriche dall’epicentro del manifestazione contro Italia-Israele, piazza I Maggio.

Diritto alla protesta e abusi di potere

Secondo la ricostruzione di Amnesty, la manifestazione contro Italia-Israele si era svolta in modo ordinato fino al suo arrivo in piazza I Maggio, dove migliaia di persone si erano radunate per ascoltare interventi e testimonianze. Solo un piccolo gruppo aveva tentato di superare un cordone di sicurezza in viale della Vittoria, quando le forze dell’ordine hanno reagito con un livello di forza “non conforme agli standard internazionali”.

La stessa Questura ha ammesso di aver impiegato circa 150 granate lacrimogene in poco più di un’ora e mezza, un dato che da solo mostra la sproporzione dell’intervento. Amnesty International sottolinea che i lacrimogeni dovrebbero essere utilizzati solo in casi di violenza diffusa e mai per disperdere raduni pacifici. Gli idranti, poi, vanno impiegati unicamente per contenere situazioni di pericolo immediato, non contro manifestanti a distanza ravvicinata.

Le testimonianze raccolte raccontano un’altra scena: persone che cercavano riparo tra le vie laterali, bambini e giornalisti costretti a lasciare la piazza, un clima di paura che ha cancellato il senso civile e politico della manifestazione. Il pattern è lo stesso: approfittare di un minimo momento di potenziale tensione per spingere il pulsante e accendere la macchina della repressione. La violenza è la parola chiave che ha determinato la gestione della piazza e la criminalizzazione è la modalità che l’informazione ha deciso di usare per raccontare gli eventi, dimenticando – come di consueto – le migliaia di persone e le centinaia di realtà che sono scese in piazza per denunciare un genocidio in corso e la complicità dell’Italia.

Il foglio di via come punizione

Le violazioni non si sono fermate con la dispersione della folla. Dopo gli scontri, 13 persone sono state fermate e portate in Questura. Dieci di loro hanno ricevuto un “foglio di via obbligatorio”, una misura amministrativa che vieta di tornare nella città per un determinato periodo. Amnesty la definisce “abusiva e sproporzionata”, emessa senza valutazioni individuali né motivazioni reali di pericolosità sociale.

Tra i destinatari, c’erano persone che a Udine lavoravano o stavano per firmare un contratto. Alcuni sono stati trattenuti per ore senza che venisse spiegato il motivo del fermo, altri perquisiti senza mandato. Per l’organizzazione internazionale, queste pratiche rappresentano “una violazione del principio di legalità e del diritto alla libertà personale”, oltre a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche.

Amnesty International denuncia da anni l’abuso del “daspo urbano” e dei fogli di via come strumenti repressivi usati per punire chi manifesta, piuttosto che per garantire la sicurezza pubblica.







La campagna e il messaggio politico

La protesta di Udine non era isolata. Faceva parte della campagna internazionale Show Israel the Red Card, che chiede l’esclusione delle squadre israeliane dalle competizioni calcistiche fino a quando non verrà posta fine alle violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza.

La partita tra Italia e Israele è diventata così un simbolo di contraddizione: da un lato lo sport, che dovrebbe unire i popoli; dall’altro la denuncia di un genocidio in corso, normalizzato attraverso eventi internazionali e coperture mediatiche.

La città, blindata da cecchini sui tetti e posti di blocco, ha vissuto una giornata di militarizzazione che molti cittadini hanno definito “incompatibile con lo spirito democratico”. La presenza massiccia delle forze dell’ordine ha reso l’atmosfera tesa fin dal mattino, mentre il messaggio politico della protesta – un richiamo alla giustizia e alla responsabilità internazionale – è stato soffocato dal rumore delle sirene.

Un segnale preoccupante per la democrazia

L’episodio della manifestazione contro Italia-Israele a Udine solleva una domanda cruciale: fino a che punto il diritto di manifestare può essere compresso in nome dell’ordine pubblico? Le immagini dei gas che invadono una piazza pacifica non riguardano solo un evento locale, ma un problema sistemico nel modo in cui vengono gestite le proteste in Italia.

La criminalizzazione del dissenso, la repressione amministrativa e l’uso arbitrario della forza rischiano di erodere i principi fondamentali della convivenza democratica. Amnesty invita le autorità italiane a indagare sulle violenze, a garantire trasparenza e a rispettare gli standard internazionali sull’uso della forza.

Perché il diritto di protesta non può essere trattato come una concessione, ma come una delle basi irrinunciabili della libertà civile.

Lucrezia Agliani