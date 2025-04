Il Mozambico sta attraversando una delle crisi politiche e umanitarie più gravi della sua storia recente. Dopo le elezioni del 9 ottobre 2024, che hanno sancito la vittoria di Daniel Chapo, candidato del partito al potere Frelimo, il Paese è precipitato in un’ondata di proteste e violenze culminate in una repressione senza precedenti da parte delle forze dell’ordine. Amnesty International, nel suo ultimo rapporto, ha denunciato le violenze delle forze dell’ordine che, nelle sparatorie post-elezioni in Mozambico, ha ucciso circa 400 civili.

La lunga mano della repressione

Secondo Amnesty International, tra il 21 ottobre 2024 e il 25 gennaio 2025, la polizia ed esercito hanno reagito con forza brutale a manifestazioni in gran parte pacifiche. Munizioni vere, proiettili di gomma e gas lacrimogeni sono stati usati non solo contro i manifestanti, ma anche contro i passanti, durante le sparatorie post-elezione in Mozambico. I dati parlano di almeno 315 morti, secondo Plataforma Decide, e più di 3.000 feriti.

Amnesty denuncia che in numerosi casi le armi sono state utilizzate illegalmente, spesso sparando da veicoli in corsa o direttamente sulla folla.

La voce dei testimoni

Il rapporto dell’organizzazione internazionale si basa su interviste a testimoni oculari, vittime, famigliari, medici e legali. In tutto sono state raccolte 28 testimonianze dirette e analizzati oltre cento contenuti multimediali apparsi sui social media nel momento più caldo delle proteste. Le prove mostrano una strategia sistematica di repressione, con l’uso indiscriminato della forza da parte delle forze di sicurezza. La repressione non si è limitata però solamente alle sparatorie post-elezioni in Mozambico, ma anche ad un limitato accesso alle reti d’informazione e ai canali di comunicazione.

Vittime senza volto

Le cifre ufficiali fornite dalle autorità dopo le sparatorie post-elezioni in Mozambico parlano di 96 morti, di cui 17 appartenenti alle forze dell’ordine. Ma queste statistiche non tengono conto della reale portata della tragedia. Oltre 4.000 persone sarebbero state arrestate, molte delle quali senza mandato né giustificazione, inclusi minorenni e semplici passanti. Almeno dieci bambini figurano tra le vittime.

Il silenzio digitale

Un aspetto poco discusso della crisi riguarda la censura digitale. Amnesty ha dichiarato di avere prove dell’intervento dei provider internet locali per limitare l’accesso ai social media come Facebook, Instagram e WhatsApp nei momenti cruciali delle proteste. Questo blackout informativo ha ostacolato la documentazione degli abusi e l’organizzazione delle manifestazioni da parte dei cittadini.

Tra ottobre e novembre 2024 infatti, sembra che il Governo abbia limitato l’accesso online a molti dei protestanti, ormai noti alle forze dell’ordine. Si parla di siti bloccati o fortemente debilitati, sopratutto durante i momenti di protesta. Molti account Facebook e Whatsapp sono stati sospesi.

Un passato di tensioni

La situazione politica in Mozambico è da anni segnata da instabilità. Il Frelimo, al potere dal 1975, è stato spesso accusato di controllare i processi elettorali manipolando i risultati e invalidando voti dell’opposizione. Il conflitto con l’ex movimento ribelle Renamo, oggi principale partito d’opposizione, ha contribuito a un clima di costante tensione. Le proteste guidate da Venancio Mondlane, ex membro della Renamo e ora sostenuto dal partito Podemos, rappresentano la minaccia più seria al dominio del Frelimo negli ultimi decenni.

Mondlane stesso ha denunciato gravi atti intimidatori nei suoi confronti e nei confronti dei suoi sostenitori. Pochi giorni dopo le elezioni, il suo avvocato e un funzionario di Podemos sono stati assassinati a Maputo. L’oppositore ha parlato di un omicidio politico e ha lanciato una mobilitazione nazionale simbolica: 25 giorni di protesta, uno per ogni proiettile sparato sull’auto dei suoi collaboratori. Dopo aver lasciato il Paese per ragioni di sicurezza, Mondlane è tornato in patria a gennaio.







Tentativi di dialogo in un clima di terrore

Nel tentativo di contenere la crisi, a marzo il presidente Chapo ha incontrato Mondlane. Durante questo incontro, il capo di Stato si è impegnato pubblicamente a fare luce sulle morti avvenute durante le proteste. Tuttavia, secondo Amnesty, a oggi nessun responsabile delle sparatorie post-elezioni in Mozambico è stato identificato né tantomeno perseguito per gli abusi commessi.

Anche dopo la fine ufficiale delle proteste, la violenza continua a colpire l’opposizione. A Quelimane, uno dei principali collaboratori di Mondlane, Joel Amaral, è stato vittima di un agguato armato. Colpito alla testa e al corpo, è attualmente ricoverato in terapia intensiva. L’attacco ha riacceso i timori per un ritorno della violenza politica in un contesto già profondamente instabile.

Richieste di giustizia

Amnesty International ha chiesto formalmente al Procuratore generale del Paese di avviare indagini serie e imparziali su omicidi, arresti arbitrari e abusi di potere che si sono verificati durante le sparatorie post-elezioni in Mozambico. “Le armi da fuoco non possono essere uno strumento di gestione delle folle”, si legge nel rapporto. L’organizzazione sottolinea come la risposta delle autorità sia stata non solo sproporzionata ma anche contraria a qualsiasi norma di diritto internazionale sui diritti umani.

Lucrezia Agliani