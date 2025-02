La violenza delle bande ad Haiti ha delle conseguenze sempre più devastanti sulla popolazione, in particolar modo sui bambini. Lo riporta Amnesty International con l’ultimo report Sono un bambino, perché mi sta accadendo questo? L’aggressione delle bande sui minori ad Haiti.

Violenza delle bande ad Haiti: una carnefice dei diritti umani della popolazione

Aggressioni, violenze, stupri, aborti illegali, rapimenti, torture fino all’omicidio. Sono solo una minima parte della grave condizione di vita presente ad Haiti, a causa della feroce violenza delle bande sulla popolazione, soprattutto su molti bambini e ragazzi.

L’Organizzazione umanitaria Amnesty International, con la pubblicazione del suo ultimo report Sono un bambino, perché mi sta accadendo questo? L’aggressione delle bande sui minori ad Haiti, ha divulgato la brutalità che si vive nel Paese in questo momento, mettendo alla luce delle condizioni umane indescrivibili, brutali e contro ogni diritto di qualsiasi essere umano.

Criminali a piede libero che uccidono, violentano, torturano e schiavizzano bambini innocenti, a cui è stato tolto ormai tutto. L’unico modo per sopravvivere in mezzo ai criminali è assecondarli, prendere parte al loro processo di delinquenza.

Diventare un criminale contro la propria volontà appare l’unico modo per avere salva la vita. Per sopravvivere, devi trasformarti nella lama del coltello che prima ti hanno puntato addosso.

L’impegno umanitario rimane sempre troppo poco: sono 5600 le persone rimaste uccise a causa della violenza delle bande lo scorso anno, e oggi, oltre 5.5 milioni di cittadini hanno necessità di assistenza umanitaria immediata. Assistenza che non risulta mai abbastanza.

Sono numeri reali, provocati dalla brutalità che in questo preciso istante sta devastando le condizioni di vita di molte persone dall’altra parte del mondo.

È più facile tenere gli occhi chiusi quando la realtà è lontana e una diventa una favola, vero? Ma non sono favole. Sono persone come noi, che urlano a pieni polmoni per far sentire la propria voce, qua purtroppo quasi dimenticata.







L’analisi del report di Amnesty International

Amnesty International ha documentato l’impatto della violenza delle bande sottoponendo a un’intervista 112 persone, di cui 51 bambini, appartenenti agli otto comuni del Dipartimento dell’Ovest. Gli abusi subiti più comuni tra gli intervistati includono il reclutamento di minori nelle bande, stupro e violenze sessuali, uccisioni e torture sui bambini, violenza maggiorata sui minori con disabilità.

Il rapporto ha quindi riportato l’attenzione su tre problematiche principali:

stupro e violenza sessuale : l’intervista ha coinvolto 18 ragazze che hanno dichiarato di essere state soggette a stupri e violenze durante gli attacchi delle bande nelle zone residenziali. Alcune di loro sono state attaccate più volte . Ragazze usate come sfogo e poi lasciate abbandonate a se stesse, sole e senza possibilità di aiuto immediato: l’aborto è ancora criminalizzato nel Paese, e molte giovani violentate non denunciano il fatto alle autorità, per paura delle bande e per la scarsa presenza di forze dell’ordine nelle zone da loro controllate. Inoltre, molte di loro hanno ammesso come siano state costrette ad avere rapporti sessuali per ottenere denaro e altri beni di prima necessità. Perché purtroppo la sopravvivenza è anche questa: accettare di essere stuprata pur di mangiare un pezzo di pane che riempia lo stomaco.

Reclutamento di minori : 14 minori hanno affermato di essere stati reclutati dalle bande e costretti ad agire seguendo comportamenti illegali e violenti. Molti di loro non hanno avuto altra scelta che obbedire, per paura di torture o uccisioni da parte delle gang. Minori costretti ad affrontare ogni giorno situazioni di pericolo, con il rischio di rimanere uccisi e feriti durante gli attacchi e gli scontri tra le bande nemiche. La situazione non migliora nemmeno dietro le sbarre: le carceri sono sovraffollate da adulti e molti minorenni reclutati, rinchiusi in delle strutture non specializzate per il mantenimento di così tante persone nello stesso posto.

L’impatto sui minori con disabilità : 11 ragazzi e ragazze minorenni con disabilità hanno affermato quanto per loro sia ancora più difficile vivere in questo contesto di violenza: devono affrontare ogni giorno dei rischi molto più alti a causa delle difficoltà di movimento, e spesso sono impossibilitati nell’abbandonare il proprio luogo di assistenza. La situazione nell’ultimo periodo si è rivelata ancora più critica per le pessime condizioni dei siti di sfollamento, impreparate per gestire persone con invalidità, e per gli attacchi ripetuti nelle scuole e nella clinica di bambini con disabilità della città.

La necessità di un cambiamento immediato che riporti i diritti umani negati

I bambini sono le prime vittime. La situazione ormai si è fatta critica, e la società globale ha il dovere di aprire gli occhi e riconoscere la condizione non umana a cui devono sottostare molte persone e bambini ogni giorno. C’è bisogno di un immediato cambiamento, basato sul rispetto di tutti i diritti umani che in questo momento sono stati debellati dalla città.

Si devono integrare i servizi sanitari e umanitari, in modo da assistere le persone che hanno immediato bisogno di soccorso. Il governo Haitiano e i donatori internazionali devono collaborare, in modo da mettere in atto un piano globale che permetta la messa in sicurezza dei cittadini, e soprattutto dei molti bambini a cui è stato tolto il diritto all’infanzia.

Abbiamo davanti l’ennesimo inferno sulla terra. È il momento di cambiare, come dovere globale nei confronti dei diritti della popolazione. Milioni di bambini uccisi, violentati, torturati, senza più il diritto di essere solo bambini. Può essere questa una condizione di vita tollerata e ignorata? Loro in questo momento vivono all’inferno, ma i veri diavoli sono coloro che decidono di chiudere gli occhi e girarsi dall’altra parte.

Ginevra Montenovo