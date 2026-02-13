Quando si parla di amore adolescenziale, spesso l’immaginario collettivo evoca immagini di farfalle nello stomaco, prime cotte intense e scoperta di sé. Ma dietro questa narrazione carica di romanticismo emergono segnali inquietanti: dinamiche relazionali che vanno ben oltre la semplice emozione e che, in molti casi, si configurano come forme di prevaricazione, controllo e violenza. Le evidenze raccolte nel rapporto intitolato Stavo solo scherzando. Nuove evidenze sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti — frutto di una collaborazione tra importanti istituti di ricerca — smontano l’idea che certe condotte possano essere etichettate come “normali” o innocue, soprattutto tra i giovani.

Quando il “giochiamo” nasconde qualcosa di più profondo

Nel linguaggio quotidiano tra adolescenti, frasi come “era uno scherzo” oppure “non volevo offenderti” sono ricorrenti. Spesso vengono usate per stemperare tensioni o per giustificare comportamenti che, a una lettura più attenta, rivelano dinamiche di dominio, intimidazione o pressione psicologica. Nel contesto delle relazioni sentimentali giovanili, queste espressioni equivalgono talvolta a un modo per evitare di riconoscere la portata reale di una condotta dannosa.

La ricerca Stavo solo scherzando parte proprio da questa ambiguità linguistica per esaminare come certi atteggiamenti — descritti superficialmente come “battute” o “innocue” — siano in realtà percepiti e subiti come violenti o invasivi da una quota significativa di adolescenti. È un’analisi che mette in discussione la banalizzazione di comportamenti che, se non riconosciuti e affrontati, possono consolidare modelli relazionali disfunzionali destinati a riproporsi anche in età adulta.

La violenza fisica tra giovani

La percezione comune tende a ritenere che la violenza fisica all’interno delle relazioni sia un problema tipico dell’età adulta o di contesti sociali degradati. Tuttavia, i dati raccolti nel rapporto indicano chiaramente che una quota rilevante di adolescenti ha sperimentato direttamente episodi di aggressione fisica all’interno di una relazione sentimentale.

Secondo l’indagine, circa un giovane su quattro afferma di essere stato vittima di comportamenti aggressivi da parte di un partner. Questo include episodi come spinte, schiaffi, pugni o il lancio di oggetti. Si tratta di numeri che sfidano la narrazione edulcorata dell’amore adolescenziale come un’esperienza innocua e leggera, rivelando invece che i confini tra gioco, gelosia e violenza possono essere molto sottili e facilmente oltrepassati.

Il controllo digitale

Oggigiorno, le relazioni non si svolgono solo faccia a faccia: messaggi, social network e applicazioni di geolocalizzazione fanno parte integrante delle interazioni tra giovani. Se da un lato queste tecnologie facilitano la comunicazione, dall’altro possono diventare strumenti di controllo e intrusione.

Il rapporto spiega che un adolescente su tre ha sperimentato forme di geolocalizzazione imposte dal partner. In altri termini, molti ragazzi e ragazze hanno vissuto l’esperienza di avere qualcuno che monitorava costantemente la loro posizione. Questo non va confuso con un semplice desiderio di “sapere dove sei”: nella maggior parte dei casi si tratta di associazioni tra controllo, gelosia e insicurezza che si traducono in comportamenti invasivi.

Non si parla più di un amore incondizionato verso una persona, ma, a mio avviso, siamo di fronte a una forma di possesso e, addirittura, di manipolazione. La stessa dipendenza affettiva risulta essere dannosa influenzando le dinamiche relazionali e compromettendo il benessere emotivo del proprio partner o della persona presa in causa.







La condivisione non consensuale di immagini, una piaga costante

Un altro aspetto emerso dallo studio riguarda la diffusione non autorizzata di immagini intime. Secondo i dati, più del 25% degli adolescenti ha dichiarato di aver visto proprie o altrui immagini private condivise senza consenso all’interno di una relazione.

Si tratta di una forma di violazione della privacy che, oltre a costituire un reato in molti ordinamenti, può avere effetti devastanti sulla sfera emotiva e psicologica delle vittime. La condivisione non consensuale di foto intime è spesso giustificata, da chi la compie, con frasi come “era solo per divertirsi” o “l’avevo cancellata, ma poi…”, contribuendo a sminuire la gravità dell’atto.

Anche il tema delle pressioni sessuali non è da sottovalutare, infatti, il rapporto dedica un’ampia analisi anche questo fenomeno. Secondo il rapporto, quasi tre adolescenti su dieci — in media — riferiscono di essersi sentiti costretti almeno una volta a compiere atti sessuali non desiderati.

Questo non significa solo “insistenza”: in molti casi il rifiuto o la mancanza di entusiasmo vengono interpretati dal partner come un ostacolo da superare, piuttosto che come un limite da rispettare. La pressione implicita o esplicita può assumere forme diverse — da richieste insistenti a ricatti emotivi — e tutte comportano rischi significativi per il benessere fisico e psicologico della persona coinvolta.

Insulti e prese in giro sono ormai all’ordine del giorno

Non meno allarmante è l’incidenza di insulti e prese in giro sulla base di genere, orientamento sessuale o identità personale nelle relazioni giovanili. Secondo la ricerca, oltre un terzo degli adolescenti ha subito commenti denigratori o offensivi in relazione alla propria identità.

Questi comportamenti non vanno letti come semplici battute tra coetanei, ma come manifestazioni di stereotipi e pregiudizi radicati che si riflettono all’interno delle relazioni affettive. La presa in giro, l’umiliazione e l’uso dello scherno come strumento di controllo o sminuimento sono forme di violenza psicologica che producono effetti duraturi sulla percezione di sé e sull’autostima.

Questo rapporto mostra modelli comportamentali errati

L’amore adolescenziale non è — e non dovrebbe essere — solo emozione, scoperta o intensità. È anche un terreno in cui si apprendono norme relazionali, si definiscono confini personali e si interiorizzano modelli di comportamento che possono durare per tutta la vita.

Alla vigilia di una ricorrenza come San Valentino, che celebra l’affetto e la connessione tra le persone, diventa ancora più importante interrogarsi su che cosa significhi amare in modo sano e responsabile.

Patricia Iori