Amori che ritornano: Carlos Tévez al Boca e non solo

Esistono amori inesauribili, sentimenti capaci di riportare i due amanti insieme.

Il legame fra Carlos Tévez e il Boca Juniors segue questo copione. Lasciata l’Argentina nel 2004, l’attaccante ha militato in Brasile nel Corinthians, in Inghilterra fra West Ham e le due sponde di Manchester, infine in Italia nella Juventus. Nel 2015, undici anni dopo la sua partenza, Tévez torna in patria. Lo accoglie proprio il Boca Juniors, che nel dicembre 2016 deve però salutarlo nuovamente.

La nuova destinazione di Tévez è lo Shanghai Shenhua in Cina. L’esperienza asiatica non è però delle migliori, quindi l’argentino decide di tornare ancora una volta al Boca: un’unione che avviene per la terza volta il 5 gennaio 2018.

Rivaldo e il Mogi Mirim

Nel 1992, il futuro Pallone d’Oro è un ventenne di ottime speranze. Il Mogi Mirim, squadra dello stato di San Paolo, beneficia di tredici sue marcature nel Campionato Paulista.

Dal 1993 in poi, Rivaldo prosegue la carriera in Brasile tra Corinthians e Palmeiras, quindi risponde alla chiamata europea. Gli anni in Spagna, spesi fra Deportivo La Coruña e Barcellona, rappresentano il periodo migliore per il brasiliano, autore poi di una parentesi al Milan. Rivaldo esplora anche frontiere calcistiche meno blasonate: la Grecia (fra Olympiakos e Aek Atene) e l’Uzbekistan (Bunyodkor).

Nel 2008 il brasiliano aveva assunto la presidenza del Mogi Mirim, club della sua giovinezza. Tre anni dopo, a 38 primavere, Rivaldo torna nel club con tre cariche distinte: calciatore, presidente e allenatore del suo Mogi Mirim. Le partite qui sono solo cinque, perché l'ex Pallone d'Oro continua poi il proprio percorso fra Brasile (San Paolo e São Caetano) e Angola (Kabuscorp). Nel 2014 si consuma però il terzo ritorno al Mogi Mirim. Un periodo breve, a cui però segue una quarta parentesi nel club un anno dopo – subito prima del ritiro, giunto a 43 anni.









Terim e i suoi due amori: Turchia e Galatasaray

Fin da quando era calciatore, Fatih Terim ha quasi sempre difeso i colori di due singole squadre: la nazionale della Turchia e il club capitolino del Galatasaray.

Per quanto riguarda la selezione turca, l'Imperatore (questo il suo soprannome) ha collezionato 51 presenze da giocatore in nove anni di attività (1975–1984). Il suo primo ritorno in nazionale, stavolta da allenatore, avviene nel 1993: rimane alla guida della Turchia fino al 1996, anno dell'Europeo in Inghilterra. Nove anni dopo, Terim è ancora una volta selezionatore per il proprio Paese: il nuovo Europeo, giocato in Austria e Svizzera nel 2008, si conclude con un pregevole terzo posto. La quarta e (per ora) ultima parentesi in nazionale inizia nel 2013, culminando nell'Europeo di Francia 2016: questa volta però la Turchia si ferma nei gironi. In seguito alla mancata qualificazione ai Mondiali di Russia, nel 2017 l'Imperatore si dimette dalla nazionale.









Nel 1974 comincia l’esperienza di Terim al Galatasaray, con cui totalizza da calciatore 407 presenze fra 1974 e 1985. Nel 1996, al suo ritorno a Istanbul da allenatore, inizia uno dei periodi più gloriosi nella storia del club: quattro Campionati e soprattutto una Coppa Uefa arricchiscono la bacheca dei capitolini. L’esperienza si chiude nel 2000, ma il nuovo ritorno avviene già nel 2002: i successi però non sono quelli di prima e nel 2004 si consuma la separazione. Sette anni dopo, Terim torna per la terza volta sulla panchina del Galatasaray: vince altri due Campionati, prima di salutare nel 2013. Nel 2017, l’Imperatore inizia la sua quinta avventura a Istanbul.

Fatih Terim, la Turchia e il Galatasaray. Due amori a cui il giocatore e allenatore si è dedicato in egual misura: vent’anni di carriera per ciascuno.

