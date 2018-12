Amos Oz, addio ad uno degli scrittori israeliani più letti e più noti

Amos Oz, uno degli scrittori israeliani più celebri e tradotti in tutto il mondo, si è spento ieri all’età di settantanove anni. A dare l’annuncio è stata la figlia Fania Oz-Salzberger. Ha scritto a su Twitter: “Il mio amato padre, Amos Oz, meraviglioso uomo di famiglia, un autore, un uomo di pace e moderazione, è morto oggi pacificamente dopo una breve battaglia con il cancro. Circondato dai suoi amanti. Possa la sua buona eredità continuare a modificare il mondo“.

Autore conosciuto in tutto il mondo per i suoi romanzi, saggi e prose sulla vita in Israele, tra cui un memoriale ben accolto, “Una storia d’amore e di tenebre.” Un romanzo autobiografico dove, attraverso la storia della sua famiglia, racconta le vicende storiche del nascente Stato di Israele dalla fine del protettorato britannico. La guerra di indipendenza, gli attacchi terroristici dei Fedayyin, la vita nei kibbutz.

Oltre ad essere stato autore di romanzi e saggi, Oz è stato giornalista e docente di letteratura alla Università Ben-Gurion del Negev, a Be’er Sheva. Ha vinto alcuni dei più prestigiosi riconoscimenti del mondo letterario, in Israele e all’estero. Tra cui: Premio Israele; Prix Femina e l’Ordre des Arts et Lettres in Francia; il Frankfurt Peace Prize e il Primo Levi Prize in Italia. Il Premio Goethe. Peraltro è stato lo scrittore israeliano più tradotto al mondo.









Il primo ministro Benjamin Netanyahu, che si trovava in Brasile, ha ricordato Oz come “uno dei più grandi autori” della storia israeliana.

“Ha contribuito notevolmente al rinnovamento della letteratura ebraica, con la quale ha abilmente ed emotivamente espresso importanti aspetti dell’esperienza israeliana”, ha affermato. “Anche se abbiamo avuto divergenze di opinioni in molti campi, apprezzo molto il suo contributo alla lingua ebraica e al rinnovamento della letteratura ebraica. Le sue parole e i suoi scritti continueranno ad accompagnarci per molti anni “.

Figlio d’Israele

Oz è nato a Gerusalemme nel 1939, figlio di immigrati sionisti dell’Europa Orientale. Da adolescente si ribellò alla sua educazione, cercando di mettere dietro ciò che sentiva essere il mondo dei suoi genitori – che ha affascinato l’Europa e l’Occidente – attratto dai giovani pionieri che hanno costruito il primo Stato.

Nella vita dello scrittore è stato determinante il suicidio della madre, avvenuto quando il piccolo Amos aveva appena dodici anni. L’elaborazione del dolore si sviluppa ben presto in un contrasto con il padre, un intellettuale vicino alla destra ebraica. Il contrasto padre-figlio portò alla decisione del ragazzo di entrare nel kibbutz Hulda e di cambiare il cognome originario “Klausner” in “Oz“. Che in ebraico significa “forza”.

Dopo aver conseguito una laurea in letteratura presso l’Università ebraica di Gerusalemme, avrebbe trascorso 25 anni nel kibbutz, dividendo il suo tempo tra la scrittura, l’agricoltura e l’insegnamento presso la scuola superiore della comunità, secondo il suo sito web. Come soldato di riserva in un’unità corazzata, Oz combatté nelle guerre del Medio Oriente del 1967 e del 1973.

In una carriera durata mezzo secolo, Oz ha pubblicato oltre 35 libri, tra cui 13 romanzi, libri per bambini e raccolte di racconti e centinaia di articoli su argomenti letterari e politici. Le sue opere sono state tradotte in più di 40 lingue.

Le sue opere includevano “Nella terra di Israele“, un’opera che raccontava i suoi viaggi e le interviste con persone in tutto Israele e la Cisgiordania negli anni ’80 sul passato e il futuro del paese. “My Michael“, un romanzo su un matrimonio travagliato nella Gerusalemme degli anni ’50 e “Un racconto d’amore e di tenebre“. Quel ricordo del 2002, che racconta la sua infanzia a Gerusalemme e il suicidio di sua madre quando aveva 12 anni, gli valse il Goethe Prize e altri riconoscimenti, ed è stato adattato in un film con Natalie Portman.









Prima di iniziare gli studi universitari, trascorse tre anni nella Brigata Nahal dell’esercito e tornò in servizio durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967 e la Guerra del Kippur del 1973. Fu dopo che il suo esercito sperimentò che Oz aveva adottato una prospettiva accomodante, promuovendo il dialogo e la pace tra Israele e gli stati arabi. Ha scritto ampiamente sul conflitto di Israele con i suoi vicini arabi.

Molte delle storie di Oz sono incentrate sulla vita dei kibbutz e esplorano le relazioni dei suoi personaggi con il moderno Stato di Israele. Entrambi i suoi lavori di narrativa e saggistica esaminano la natura umana e presentano la terra e il popolo di Israele e le sottigliezze politiche che la accompagnano.

Fanatico della soluzione dei due Stati

Importante difensore della pace, tra Israele e palestinesi, sin dal 1967 è stato un autorevole sostenitore della “soluzione dei due stati” del conflitto arabo-israeliano. Durante le operazioni militari israeliane in Libano e Gaza innumerevoli volte è intervenuto esortando al dialogo e alla moderazione.

In tutte le sue opere Oz dimostrava il suo grande attaccamento per il suo Paese, era sempre lì pur con uno sguardo e una voce critica, lucida e consapevole. Era un pacifista pragmatico, tangibile, sostenitore di quel pacifismo che non si esaurisce con l’andirivieni delle mode e dei momenti.

Oz è stato tra i fondatori di Peace Now, un’organizzazione di sinistra che si oppone agli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Oltre ad essere, nel 2003, una delle voci principali dell’Iniziativa di Ginevra, un piano di pace non ufficiale raggiunto da leader israeliani e palestinesi. Era anche un sostenitore e attivista di Meretz, un partito politico israeliano accomodante.

Oz era una voce principale nel movimento pacifista israeliano e un amico del compianto Shimon Peres. Ex Primo Ministro e politico leggendario che ha vinto il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi per raggiungere un accordo con i palestinesi. Scriveva spesso saggi e teneva conferenze per sollecitare i leader del paese a stabilire uno stato palestinese come parte di un accordo di pace con Israele.









In un’intervista del 1998, ha lamentato le profonde divisioni nella società israeliana – un’osservazione anticipata che rimane fedele ad oggi. “In cinquant’anni non sono state ancora stabilite le regole. “Difficilmente si possono ottenere due israeliani che concordano sul tipo di Israele che vogliono”.

Nel 2001 , in un’intervista con The Associated Press, esprime che Israele deve svezzarsi dall’idea che la Cisgiordania e Gaza siano beni da scambiare per la pace e che al contrario dovrebbero essere dati via. Inoltre era dell’idea che Israele debba tracciare i propri confini e ritirarsi e, se necessario, difenderli.

Negli ultimi anni, insieme ai colleghi David Grossman e AB Yehoshua, è diventato il pilastro del movimento pacifista del paese, che negli ultimi due decenni è cresciuto sempre più emarginato.

Felicia Bruscino