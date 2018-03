Gil Cang, compositore e artista inglese di Camden Town, ha ritrovato un brano inedito registrato dalla giovane Amy Winehouse nel suo studio di Hornsey Road nel 2001, prima della sua fatale firma con Island Records e dell’album di debutto del 2003, e l’ha condiviso su YouTube direttamente dal proprio account.









Il compositore ha affermato:

“Lo cercavo da parecchio tempo, l’ho trovato soltanto la scorsa settimana, lo diffondo affinché la gente possa ascoltarlo“.

“My Own Way” è una canzone prodotta e co-scritta da James McMillan e Maryanne Morgan, purtroppo lasciata incompiuta: nonostante si tratti solo di una demo e lo stile sia pop, la voce della talentuosa diciasettenne Amy Winehouse, anche se ancora acerba, è inconfondibile nel suo potente struggimento.









Cang, manager dell’etichetta reggae Tuff Scout, ha dichiarato al CNJ:

“Stavamo scrivendo un bel po’ di musica pop, facendo un sacco di promo pop con vari artisti che sarebbero venuti, molti dei vari, talenti dubbiosi. È stato in un momento particolarmente disperato per il mondo del pop, c’erano un sacco di tremende, tremende band di ragazze e di ragazzi e dovevamo fare qualcosa per loro. Amy è venuta per incontrarci, ha aperto la bocca e semplicemente ci ha impressionati.”.

Stando ai racconti di Cang e McMillan, Amy Winehouse li aveva colpiti sia con la sua voce e la sua preparazione (il brano è stato registrato in soli tre take), sia con il suo look ribelle e originale: si era presentata in studio indossando un paio di jeans decorati con le parole scritte a pennarello sul fondoschiena “Sinatra Is God“.

Cang ha aggiunto:

“Siamo rimasti subito colpiti dal suo talento. Wow! Quando abbiamo parlato per la prima volta, scoprimmo che le piaceva lo stesso tipo musica che piaceva a noi: abbiamo parlato di reggae, ska, gruppi femminili degli anni Sessanta. Quando registri con qualcuno per un giorno o due, devi ottenere il suono giusto molto rapidamente e Amy sapeva cosa volevamo. Penso sempre a come avrei amato produrre più pezzi suoi: era davvero stupefacente lavorare con lei.”.









Questo brano inedito, registrato per convincere le case discografiche a ingaggiarla esattamente dieci anni prima della tragica morte dell’artista, è il primo a vedere la luce dal 23 luglio 2011 e probabilmente anche l’ultimo: alla morte di Amy Winehouse la Universal, la sua etichetta, aveva infatti eliminato tutti i demo in loro possesso registrati dalla cantante.

“My Own Way” è un regalo unico e nostalgico per tutti i fans di Amy Winehouse, che avrebbero voluto ascoltare ancora per molti anni la voce della regina di Camden, ma che dovranno accontentarsi di ascoltare le parole di quest’ultima canzone, ribelli com’è sempre stata lei:

“I’ll go my own way I walk when I wanna Talk talk when I wanna Finding my own way I walk when I wanna Talk talk when I wanna.”

Fadua Al Fagoush