Nelle strade di Santa Viola, vicino all’ospedale Maggiore, qualcuno ha trasformato il limite di velocità da 30 km/h a 80 km/h, ciò significa che anche Limiteman arriva in città dopo il caso di Dossoman e Fleximan. Quest’atto di creatività urbana, fotografato e condiviso online, ha generato curiosità e sorrisi. La comunità locale reagisce positivamente, mentre le autorità sono chiamate a decidere se prendere provvedimenti o accogliere questa insolita espressione artistica. Limiteman evidenzia come la creatività possa influenzare la percezione dello spazio urbano e delle sue regole.

Nel cuore di via Nanni Costa, nei pressi dell’ospedale Maggiore e quasi di fronte al pittoresco Giardino Santa Viola, si è verificato un insolito e curioso cambiamento nella segnaletica stradale. Qualcuno, con un tocco di creatività e un pizzico di impertinenza, ha deciso di trasformare il “3” del limite di velocità di 30 km/h in un “8”, suggerendo così una nuova soglia massima di 80 km/h. Questo singolare atto di ribellione stradale è stato documentato attraverso un post sui social media, corredato da immagini che immortalano l’inaspettato cambiamento sulla pavimentazione.

L’insolita iniziativa ha generato un buzz significativo online, dando vita a un curioso hashtag che sta rapidamente guadagnando popolarità tra gli utenti: #Limiteman. Un gioco di parole che gioca con la trasformazione del limite di velocità e che ha catturato l’attenzione di chi frequenta la zona di Santa Viola. Mentre inizialmente potrebbe sembrare un atto di vandalismo, la comunità locale sta reagendo in modo sorprendentemente positivo, accogliendo con un sorriso questa stravagante manifestazione di creatività urbana.

La storia di Limiteman rappresenta un esempio eloquente di come l’arte di strada e l’umorismo possano fondersi con l’ambiente urbano, dando vita a una forma di espressione unica e sorprendente. La trasformazione del segnale stradale non è soltanto un atto di ribellione contro le rigide regole della circolazione, ma un tentativo audace di riappropriarsi dello spazio urbano attraverso un tocco di ironia e ingegno.

Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom, ha ribadito che:

«Bisognerebbe ripristinare il limite dei 50 all’ora in gran parte della città, tenendo i 30 solo nel centro storico con la possibilità di valutare l’inserimento di altre isole ambientali, qualora ce ne fosse bisogno davanti a scuole o ospedali o strutture per anziani».







La risposta del sindaco Lepore non è tardata ad arrivare:

«Sulle strade che le categorie propongono di fare tornare ai 50 km/h c’è un dibattito privo di dati scientifici».

La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che ora sono chiamate a decidere se prendere provvedimenti contro Limiteman o se accogliere con comprensione e tolleranza questa forma di espressione artistica non convenzionale. Alcuni residenti intervistati hanno espresso l’opinione che, sebbene la strada debba essere un luogo sicuro e rispettoso delle regole, un po’ di creatività può aggiungere un tocco di vitalità e umorismo al grigiore quotidiano.

Il Giardino Santa Viola, noto per la sua tranquillità e bellezza, si è trasformato in un palcoscenico improvvisato per Limiteman. La scelta del luogo, in prossimità dell’ospedale Maggiore, ha suscitato sorrisi e qualche interrogativo sulla motivazione di questa trasformazione stradale. La risposta sembra essere un mix di protesta silenziosa e desiderio di rompere la monotonia della routine urbana.

In un contesto in cui la segnaletica stradale è spesso ignorata o considerata un mero dettaglio, Limiteman ha portato una boccata d’aria fresca e ha attirato l’attenzione su questioni più ampie, come la relazione tra l’arte urbana, la sicurezza stradale e la vivacità della comunità locale. Resta ora da vedere se questa iniziativa avrà un seguito o se rimarrà un episodio isolato nella storia di Santa Viola. Quel che è certo è che Limiteman ha dimostrato che, a volte, una piccola trasgressione può suscitare grandi riflessioni sulla nostra percezione dello spazio pubblico e delle regole che lo governano.