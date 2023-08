Ancora in ginocchio prima dell’inizio delle partite, la Premier League continua la lotta al razzismo

La Premier League inglese rafforza la sua lotta contro il razzismo in vista del prossimo campionato. In collaborazione con i club e i giocatori, è stato annunciato il proseguimento del protocollo che prevede di mettersi in ginocchio prima dell’inizio delle partite, un gesto simbolico di protesta contro ogni forma di discriminazione. Con determinazione, i capitani delle squadre ribadiscono il loro sostegno a questa iniziativa, sottolineando l’importanza di promuovere l’uguaglianza e la diversità sia nel mondo del calcio che nella società.

La lotta contro il razzismo in Premier League resta una priorità inderogabile, con nuovi sviluppi annunciati in vista dell’attesissimo avvio del prossimo campionato inglese. La Federazione ha recentemente confermato che, in collaborazione con tutti i club e i giocatori, verrà mantenuto il protocollo di inchino pre-partita come forma di protesta contro ogni forma di discriminazione. Analogamente alla stagione 2022-23, questo protocollo verrà attuato solo in giorni specifici, già designati dalla competizione. I giocatori si inginocchieranno nella prima e nell’ultima giornata del campionato, durante il Boxing Day (26 dicembre), e in due ulteriori date durante il mese di ottobre e aprile.

In un comunicato congiunto diffuso dalla Premier League, i capitani delle 20 squadre hanno ribadito con fermezza la loro determinazione nella lotta contro ogni manifestazione discriminatoria. “Siamo compatti nella nostra convinzione che ogni forma di discriminazione non debba trovare spazio nel mondo del calcio o nella società in generale. Ci impegniamo a sfruttare la nostra posizione per celebrare la diversità e per dimostrare il nostro appoggio nella battaglia contro il razzismo. Di conseguenza, continueremo a esprimere la nostra solidarietà attraverso il gesto di inginocchiarsi nei momenti salienti della prossima stagione. La diversità rappresenta un elemento cruciale per il successo del nostro sport e crediamo fermamente che ciascun individuo debba essere rispettato, indipendentemente dalla sua etnia o background“, si legge nel comunicato.

L’importanza di mettersi in ginocchio prima dell’inizio delle partite

La decisione di mantenere il protocollo dell’inchino testimonia l’impegno costante del calcio inglese nel promuovere un ambiente di gioco inclusivo e rispettoso. L’azione coordinata dei giocatori e dei club si pone come un esempio di leadership nel combattere il razzismo, sia all’interno del mondo sportivo che al di là dei confini del campo da gioco. Con il nuovo campionato in arrivo, l’attenzione si sposta dunque dalla competizione pura e semplice alla promozione dei valori fondamentali di uguaglianza e diversità.