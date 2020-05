Sabato 23 maggio è stato il terzo anniversario della piena acquisizione del Leeds United, da parte del manager Andrea Radrizzani. L’italiano era arrivato al fianco del suo connazionale Massimo Cellino nel gennaio 2017, poi a seguito della sconfitta dei playoff a fine stagione ha assunto il pieno controllo. In particolare, il 23 maggio 2017, il club nella contea di Yorkshire ha confermato che l’imprenditore aveva completato l’intera acquisizione del Leeds United. Ma chi è l’imprenditore così conosciuto nel Regno Unito? Andrea Radrizzani è un classe 1974 nato a Rho, un’area metropolitana di Milano. Si è laureato in relazioni pubbliche presso l’Università IULM nel 1996. L’imprenditore è il fondatore e attuale presidente del gruppo di Aser, una società di investimento globale che si concentra sui settori dei media e dello sport.





Inoltre, Radrizzani è socio fondatore e vicepresidente di MP & Silva, una società internazionale per i diritti sportivi e ha lavorato come consulente per il gruppo cinese Suning Holdings durante l’acquisizione dell’Inter nel giugno 2016. Il manager italiano, nell’aprile 2017 mediante il gruppo Aser ha lanciato Eleven Sports Network, una piattaforma internazionale di contenuti sportivi e una rete TV. Nel maggio 2018, la Eleven Sports ha ottenuto un accordo di tre anni per trasmettere partite di calcio della Liga nel Regno Unito e in Irlanda. Successivamente, ha acquisito anche i diritti per trasmettere la Serie A italiana. Sempre tramite la società che ha fondato, ha effettuato un investimento nel 50% del capitale azionario del Leeds United e poi ha effettuato l’acquisizione del 100% del club, comprando l’altra metà delle quote dal suo connazionale. Il piano quinquennale di Andrea Raddrizzani

L’era Cellino era stata spesso caotica e i fan inglesi con Radrizzani avevano una nuova speranza di ritornare in Premier League al più presto.

In particolare, una delle interviste del manager italiano che ha particolarmente attirato l’attenzione dei media, è stata quella dell’agosto 2017, in cui ha spiegato la tempistica che si è prefissato per il ritorno in Premier League:

“Entro i prossimi 5 anni punto ad arrivare in Premier League. Se non sarò in grado entro questo tempo, allora è meglio che qualcun altro ci provi, forse con più risorse di me”.

Poi, Andrea Radrizzani ha aggiunto: “Se salgo non vendo. Sono giovane, posso stare qui per 20 anni e divertirmi. È un sogno, perché costruire tutto questo se poi dovessi partire? Se comunque tra cinque anni non avrò successo, e mi rendo conto di non essere bravo per questo lavoro, sarà la fine del ciclo. La vita è piena di sorprese, ma ora non vedo l’ora di essere in Premier League”.