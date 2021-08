Andrew Cuomo e l’altra metà del cielo

Andrew Cuomo, il governatore democratico dello stato di New York al suo terzo mandato consecutivo, è stato accusato dalla magistratura di molestie sessuali nei confronti di 11 donne, e ha annunciato le sue dimissioni. Secondo l’inchiesta di 165 pagine Andrew Cuomo avrebbe cercato approcci fisici con diverse donne, attraverso atteggiamenti che sono stati definiti “profondamente umilianti, fastidiosi, offensivi e inappropriati” dalle11 dirette interessate. Quando leggo di vicende come quella di Andrew Cuomo, il governatore dello stato di New York costretto a dimettersi per 11 accuse di molestie sessuali , io mi agito.

Le prove documentali e testimoniali dei suoi misfatti appaiono davvero poderose tenderei quindi a escludere subito la macchinazione politica, e allora mi domando come possa una persona di successo cadere così in basso.

La seconda domanda nasce dalla prima: Sono proprio sicuro di non essermi mai comportato in vita mia come il governatore Andrew Cuomo, non tanto facendo avances eccessive, che lì il fraintendimento o l’errore di valutazione è sempre in agguato, ma soprattutto rubando contatti fisici assurdi fino a, come testimonia una delle accusatrici, arrivare a toccare il pelo pubico?

La risposta è un categorico no, di certo non dopo i 13 o 14 anni. A garantirmelo non è la mia memoria e neppure la mia vera o presunta correttezza. A garantirmelo è l’elemento fondamentale dei miei rapporti, brevi o lunghi, totalizzanti o farfallini, con le donne. Toccare un seno o una coscia non sarebbe diverso dal darsi una grattatina al sedere se quella invasione di campo, quella incursione nell’intimità altrui non fosse un previlegio concesso a me perché sono io, a me e non a chiunque altro soltanto per timidezza, paura o calcolo interessato.

Per questo provo infinita pena per persone come Andrew Cuomo. Persone come lui si sono perse il meglio, al tramonto della loro vita ancora non hanno iniziato a scoprire l’altra metà del cielo.

Mario Piazza