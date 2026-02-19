Nel Regno Unito, l’ex principe Andrew Mountbatten Windsor è stato arrestato nella mattinata di giovedì 19 febbraio 2026 dalle forze di polizia britanniche. L’azione, condotta da Thames Valley Police, rientra in un’indagine per “misconduct in public office” – ovvero cattiva condotta nell’esercizio di una funzione pubblica – e coinvolge una serie di presunti scambi di informazioni confidenziali tra l’ex membro della famiglia reale e il defunto finanziere statunitense Jeffrey Epstein.

La notizia, riportata dai principali organi di stampa internazionali, conferma che il fermo è avvenuto presso una delle proprietà dell’ex reale, nel giorno in cui Andrew ha compiuto 66 anni.

Il sospetto: informazioni riservate nell’ambito diplomatico

Le accuse che hanno portato all’arresto si concentrano sulle attività svolte da Mountbatten‑Windsor durante il decennio in cui ricoprì incarichi ufficiali come rappresentante britannico per il commercio internazionale. In particolare, gli investigatori ritengono che egli possa aver inoltrato a Epstein documenti classificati relativi a missioni governative e relazioni commerciali con partner esteri.

Fonti ufficiali della polizia hanno confermato che l’azione rientra in un’indagine più ampia originata dall’analisi di documenti pubblicati recentemente dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, in cui emergono presunte comunicazioni tra Andrew e Epstein nel corso del 2010 e del 2011. In tali messaggi, documenti governativi relativi a visite ufficiali e a iniziative economiche nel Sud‑Est asiatico e oltre sarebbero stati condivisi, violando norme specifiche sulla gestione di informazioni sensibili.

Andrew Mountbatten Windsor è stato arrestato, l’intervento della polizia

L’intervento degli agenti, come riportato da testate britanniche e internazionali, è stato eseguito con un dispiegamento di forze significativo: diverse auto senza insegne sono state viste arrivare nella residenza di Wood Farm, nella tenuta di Sandringham, mentre perquisizioni sono in corso anche in una proprietà nel Berkshire.

Il comunicato della Thames Valley Police non ha divulgato formalmente il nome dell’arrestato – in linea con le linee guida nazionali che impediscono l’identificazione immediata di persone arrestate – ma ha confermato che si tratta di un uomo sulla sessantina trattenuto in custodia cautelare.

L’indagine Epstein

La figura di Jeffrey Epstein, miliardario americano condannato per reati sessuali e deceduto nel 2019, ha da anni catalizzato indagini internazionali su una rete di relazioni di alto profilo. I cosiddetti “Epstein files”, raccolte di documenti legali e comunicazioni, sono emersi negli ultimi mesi in seguito alla pubblicazione da parte delle autorità statunitensi e hanno portato a nuove indagini su collaborazioni e legami con figure potenti.

L’ex principe Andrew era già finito sotto i riflettori per la sua vicinanza a Epstein e per le controversie legate a presunte accuse di abuso sessuale – questioni che in passato avevano causato la sospensione dei suoi doveri reali e la rinuncia a titoli e onorificenze. Tuttavia, l’arresto si concentra specificamente su un’altra serie di presunti illeciti: la possibile condivisione di materiale riservato legato ai suoi incarichi istituzionali.

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha ricordato che “nessuno è al di sopra della legge”, ribadendo come l’indagine debba proseguire con rigore e imparzialità.

Anche Re Carlo III, fratello dell’arrestato, ha rilasciato dichiarazioni formali: pur esprimendo profondo dispiacere per la situazione, ha dichiarato che la famiglia reale sosterrà pienamente le autorità competenti nella loro indagine, ribadendo il principio della legalità e della cooperazione istituzionale.







Conseguenze per la monarchia britannica

Il fermo di un esponente così noto della famiglia reale rappresenta un momento di forte tensione per l’istituzione monarchica, da sempre vista come simbolo di stabilità e continuità. Analisti politici osservano come questo episodio potrebbe avere ripercussioni durature sulla percezione pubblica della Corona nel Regno Unito e all’estero.

In passato, scandali legati alla figura di Andrew avevano già messo sotto pressione Buckingham Palace, portando alla cancellazione di impegni ufficiali e alla riduzione del suo ruolo pubblico. L’odierna evoluzione dell’inchiesta rappresenta un punto di svolta nella gestione di casi giudiziari che coinvolgono membri della famiglia reale, e potrebbe ridefinire i confini tra immunità istituzionale e responsabilità personale.

Al momento, le autorità hanno confermato che l’ex principe rimane in custodia mentre l’inchiesta prosegue. Non è ancora chiaro se verranno formulate formalmente accuse a livello giudiziario nei prossimi giorni, né se Andrew potrà essere rilasciato su cauzione. Le indagini includono l’analisi di una vasta mole di dati e comunicazioni che, secondo le fonti, potrebbero fornire ulteriori elementi probatori.

Patricia Iori