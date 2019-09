Andria, 28enne ucciso davanti a moglie e figlio per una precedenza

Nato a Milano il 12/08/1990 e residente a Mulazzano, un piccolo paese in provincia di Lodi. Le passioni per la lettura e la scrittura mi hanno contagiato sin da piccolo, ma dopo aver conseguito la licenza media, per attribuirmi un posto di lavoro in famiglia dovetti iscrivermi all’Istituto tecnico Agostino Bassi di Lodi, al termine del quale ottenni il diploma di geometra. Dopo di che, per interessi letterari, decisi di iscrivermi all’Università degli Studi di Milano alla facoltà di Letteratura.

Ad oggi ho pubblicato quattro libri: tre raccolte di poesie ( "Zero", "Le ceneri di Gabiano tra i battiti del tempo" e "Adolescente preghiera" ) e un poema ( "La ballata di Attila") presentato come spettacolo teatrale presso il teatro "Alle Vigne" di Lodi ed ho partecipato a due antologie letterarie.