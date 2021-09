Animali esotici in Italia, i “wet market” nostrani celati sotto il nome di fiere

Lo sottolinea Andrea Casini, il Responsabile LAV area Animali Esotici, fortemente preoccupato per la sofferenza inflitta agli animali. Da quanto emerso, la situazione è ormai fuori controllo e la mancanza di una normativa severa aggrava il problema, permettendo a molta gente, totalmente inesperta, di gestire specie delicate. D’altra parte, basta porre l’attenzione sul fatto che gli operatori del settore sono inquadrati come “commercianti”, capaci però di dare come garanzia solamente il nome guadagnato sui canali web.

Riconosciuto ma non normato.

Uno dei principali allevatori di animali esotici in Italia ha così definito il suo allevamento durante una conversazione con un aspirante allevatore, suggerendogli anche delle escamatoge per vendere animali esotici a tassazioni più basse. A testimoniare il tutto, ci sono diversi video girati dall’associazione durante gli eventi.

Il rischio sanitario

In tempi di pandemia si è sentito molto parlare di zoonosi, soprattutto in relazione alla diffusione del Covid-19. Infatti, sebbene ancora non sia del tutto chiaro il passaggio dell’infezione all’uomo, è ormai certa una stretta correlazione tra wet market e zoonosi.

Inoltre, se da un lato l’aumento delle epidemie è legato alla sempre maggiore invasione della natura da parte dell’uomo, dall’altro il commercio di animali vivi e/o morti nelle città dà il suo notevole contributo. Infatti, in questi contesti il contatto uomo-animale è molto stretto, sicché il rischio di salto del virus da una specie all’aumenta sensibilmente.

I mercati di fauna selvatica ed esotica comportano rischi disparati. Mettono insieme animali provenienti da luoghi e con stati di salute estremamente dubbi, ponendoli in condizioni altamente stressanti. Tutto questo costituisce un perfetto terreno di coltura per malattie e pandemie. Sul piano pratico e su quello politico, l’unica soluzione per evitare la diffusione di epidemie e pandemie legate al commercio di animali esotici e selvatici, è il divieto. Questi mercati vanno semplicemente vietati”.

Anche noi non siamo esenti dal rischio, sebbene per motivazioni diverse. Ad esempio, le fiere di animali esotici pongono l’uomo davanti a due forme di rischio sanitario:

rischio diretto, legato alla natura delle specie esposte, come nel caso di quelle velenose; rischio indiretto, ovvero quello di zoonosi, dettato soprattutto dai ripetuti contatti del pubblico con gli animali esotici.

Inoltre, gli acquisti o scambi non sono quasi mai accompagnati da una documentazione approfondita circa le origini e la condizione di salute degli esemplari.

Cosa dice la legge sugli animali esotici in Italia?

In aprile, la Gazzetta Ufficiale aveva pubblicato la Legge Delega n 53 approvata dal Parlamento, per attuare il divieto di commercio, detenzione e riproduzione di animali esotici e selvatici entro maggio 2022. Tutte le restrizioni dovrebbero diventare operative in dodici mesi, motivo per cui la LAV ha lanciato un appello affinché i tempi si velocizzino il più possibile.

Salute pubblica e benessere animale

Questa legge rispecchia l’orientamento europeo e rappresenta due grandi vittorie: la prima, sul fronte sanitario, la seconda, per una maggiore tutela di specie esotiche ormai da tempo vittime di un business anche molto redditizio. Finalment pipistrelli, pangolini e rettili non potranno più essere venduti nel nostro paese.

La classifica italiana

Sebbene le specie di interesse per il mercato italiano siano molteplici, quelle che occupano il podio sono: