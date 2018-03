Ieri era stato condiviso un breve video che anticipava il trailer vero e proprio e poi questa mattina sui profili social del film è stato pubblicato un post con l’immagine del protagonista Newt Scamander accompagnata dalla didascalia:

Fate come Eddie: tenete le vostre bacchette pronte perché il nostro magico viaggio continua. Oggi vi mostreremo il teaser trailer di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald!

Tutte queste novità avevano creato molta aspettativa e molta agitazione tra i fan che non vedevano l’ora di poter finalmente guardare qualche immagine del film. Gli hashtag #AnimaliFantastici e #WandsReady sono finiti tra i trend di Twitter nel giro di pochi minuti.









Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato, alle 17 di oggi pomeriggio è stato pubblicato il trailer del film Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, il secondo capitolo della saga ispirata al libro Animali Fantastici e dove trovarli di J. K. Rowling, autrice della fortunata serie letteraria di Harry Potter. Il film è tra i più attesi del 2018 e arriverà nelle sale italiane il 15 novembre 2018, a distanza di due anni dal primo. Ed ecco il video tanto desiderato:









Il film verrà distribuito distribuito in 2D e 3D nei cinema selezionati e IMAX dalla Warner Bros. Pictures, una società della Warner Bros. Entertainment Company.

Per quanto riguarda la trama, essa si riallaccia a quella del primo film, conclusosi con l’arresto di Gellert Grindelwald. Questi è riuscito a fuggire e ha cominciato a riunire dei seguaci, che però non conoscono il suo reale piano: impadronirsi del potere grazie a dei maghi purosangue per poter governare su ogni essere vivente, anche quelli non-magici. Albus Silente proverà a fermarlo con l’aiuto di Newt Scamander, ignaro di ciò a cui andrà incontro. Non mancheranno l’amore e l’amicizia, ma anche questi sentimenti dovranno superare delle sfide.









Il regista di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald è David Yates, la sceneggiatura è stata scritta da J. K. Rowling stessa, che ha prodotto il film assieme a David Heyman, Steve Kloves e Lionel Wigram.

Nel cast saranno presenti: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, con Jude Law e Johnny Depp, in qualità di attori principali. Ci saranno anche Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo e Poppy Corby-Tuech, in qualità di attori secondari.

E, se la nostalgia per il tanto amato Harry Potter non accenna a lasciarvi, potrete visitare la mostra Harry Potter: The Exhibition, a Milano dal 12 maggio al 9 settembre.

Carmen Morello